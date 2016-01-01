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Анна Музычук: Для меня было важно победить в этом чемпионате

Анна Музычук: Для меня было важно победить в этом чемпионате

Украинская шахматистка Анна Музычук прокомментировала свою победу на чемпионате мира по быстрым шахматам 2016 года, который проходит в столице Катара Дохе.

Отметим, что в женском турнире, в отличие от мужского, интригу не дождались. Анна Музычук как захватила лидерство с самого начала, так и удержала его, а за тур до финиша стала недосягаемой.

Анна Музычук: «Турнир получился непростым. Довольно тяжело играть три дня подряд. Я рада, что всё закончилось так удачно для меня.

Вчера после двух ничьих я выиграла, наверное, самую важную партию в турнире — у Наны Дзагнидзе чёрными. Мне не нравилась моя позиция, я отставала по времени, но в итоге мне повезло. А потом выиграла ещё одну. А сегодня было уже не так сложно, когда на 1,5 очка опережаешь преследовательниц.

Признаюсь, для меня было важно победить в этом чемпионате. Я начала готовиться к нему довольно давно. Во-первых, всё-таки разыгрывался титул чемпионки мира, а во-вторых, до этого мне не удавалось выиграть что-то серьёзное в быстрых шахматах — всё время крутилась где-то около призовой тройки, но не более», — приводит слова Музычук «Новости шахмат».
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