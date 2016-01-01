Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид, блиц).



Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем по рапиду.

Иванчук, россиянин Александр Грищук и норвежец Магнус Карлсен (чемпиона мира 2014, 2015 годов) в 15-ти партиях набрали по 11 очков, но по дополнительным показателям чемпионом мира стал украинец, вторым – Грищук, третьим – Карлсен.



Украинец Антон Коробов занял 14-е место (9 очков), Андрей Волокитин - 20-е (9), Александр Бортник – 27-е (8,5), Владимир Онищук – 55-й (7,5), Александр Моисеенко – 58-е (7,5).



29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.



Напомним, в женском турнире

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид, блиц).Украинский гроссмейстерстал победителем по рапиду.Иванчук, россиянин Александр Грищук и норвежец Магнус Карлсен (чемпиона мира 2014, 2015 годов) в 15-ти партиях набрали по 11 очков, но по дополнительным показателям чемпионом мира стал украинец, вторым – Грищук, третьим – Карлсен.Украинец Антон Коробов занял 14-е место (9 очков), Андрей Волокитин - 20-е (9), Александр Бортник – 27-е (8,5), Владимир Онищук – 55-й (7,5), Александр Моисеенко – 58-е (7,5).29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.Напомним, в женском турнире чемпионкой мира по рапиду стала украинка Анна Музычук