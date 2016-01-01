Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид, блиц).



Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по рапиду. В 12-ти партиях украинка набрала 9,5 баллов из 12 возможных. Серебряным призером стала россиянка Александра Костенюк, в активе которой 8,5 балла. Полбалла ей уступила грузинка Нана Дзагнидзе и замкнула тройку призеров.



Украинка Анна Ушенина заняла 12-е место (6,5), Инна Гапоненко – 30-е (4,5), Наталья Жукова – 31-е (4).



В четверг, 29 декабря, в Дохе стартует чемпионат мира по блицу.

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид, блиц).Украинкастала чемпионкой мира по рапиду. В 12-ти партиях украинка набрала 9,5 баллов из 12 возможных. Серебряным призером стала россиянка Александра Костенюк, в активе которой 8,5 балла. Полбалла ей уступила грузинка Нана Дзагнидзе и замкнула тройку призеров.Украинка Анна Ушенина заняла 12-е место (6,5), Инна Гапоненко – 30-е (4,5), Наталья Жукова – 31-е (4).В четверг, 29 декабря, в Дохе стартует чемпионат мира по блицу.