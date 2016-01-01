Василий Иванчук и Мария Музычук лидируют на ЧМ по рапиду

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по рапиду и блицу.Украинецединолично лидирует в чемпионате мира по рапиду. В первых 10 турах он набрал 8 очков. 27 декабря, в партиях 6-10 туров украинец победил россиянина Алексея Дреева, норвежца Магнуса Карлсена, грузина Левона Панцулаю и Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана, сыграл вничью с соотечественником Антоном Коробовым.Второе место делят россиянин Ян Непомнящий и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, в активе которых по 7,5 очка. Семь гроссмейстеров, среди которых и Коробов делят 4-10 места, имея в активе по 7 очков.У мужчин заключительные пять туров чемпионата мира по рапиду пройдут в среду, 28 декабря.В женском турнире украинкаупрочила лидерство после второго дня соревнований. В восьми турах она набрала 7 очков и опережает на 1,5 балла ближайших преследовательниц, среди которых россиянки Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Сарасадат Хадемалшарих из Ирана. Украинка Анна Ушенина с шестью соперницами делит 5-10 места – по 5 очков. Инна Гапоненко на 12-м месте (4,5 очка), Наталья Жукова на 19-м (4).У женщин заключительные четыре тура также пройдут в среду, 28 декабря.