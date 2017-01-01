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НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Детройт», «Сан-Антонио» выиграл у «Бостона», Кливленд» проиграл «Индиане» и другие результаты (+Видео)
Индиана – Кливленд (106:102). Леброн Джеймс #23 (Кливленд), Виктор Оладипо #4 (Индиана)В ночь на 9 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,6 очков в среднем за игру (23 матча)
2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,5 (23)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,2 (26)
4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 26,3 (23)
5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 26,3 (26)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 8 декабря

Детройт – Голден Стэйт 98:102 (24:30, 26:16, 17:31, 31:25)
Детройт: Брэдли (25), Джексон (16), Харрис (11), Толливер (10), Марьянович (10), Драммонд (8 + 17 подборов)
Голден Стэйт: Дюрант (36 + 10 подборов), Томпсон (21), Уэст (11), Ливингстон (10), Грин (2 + 13 передач)

Шарлотт – Чикаго 111:119 OT (25:31, 27:21, 27:23, 27:31, 5:13)
Шарлотт: Ховард (25 + 20 подборов), Уокер (20), Уильямс (17), Кидд-Гилкрист (15), Грэм (12), Батюм (9 + 10 передач)
Чикаго: Маркканен (24 + 12 подборов), Данн (20 + 10 передач), Лопес (19 + 10 подборов), Холидэй (17), Нваба (11)

Орландо – Денвер 89:103 (25:14, 23:35, 22:32, 19:22)
Орландо: Симмонс (21), Вучевич (21 + 17 подборов), Гордон (14), Пэйтон (11), Аффлало (6), Огастин (6)
Денвер: Фарид (20 + 10 подборов), Бартон (19), Мудиай (18), Харри с (12), Базли (12), Чендлер (11)

Индиана – Кливленд 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16)
Индиана: Оладипо (33), Тернер (15), Янг (13), Джозеф (12),  Богданович (10)
Кливленд: Джеймс (29 + 10 подборов), Лав (20), Смит (15), Кальдерон (9), Уэйд (9)

Нью-Орлеан – Сакраменто 109:116 OT (25:24, 28:23, 29:30, 20:25, 7:14)
Нью-Орлеан: Казинс (38 + 11 подборов), Дэвис (18), Кларк (15), Холидэй (14), Мур (8)
Сакраменто: Рэндолф (35 + 13 подборов), Хилд (18), Фокс (14), Мэйсон (12), Хилл (9)

Мемфис – Торонто 107:116 (34:25, 28:32, 31:35, 14:24)
Мемфис: Эванс (27), М.Газоль (20), Парсонс (15), Маклемор (10), Дэвис (9)
Торонто: ДеРозан (26), Ибака (21), Лаури (16), ВанВлит (12), Пауэлл (9)

Милуоки – Даллас 109:102 (22:25, 27:29, 28:24, 32:24)
Милуоки: Миддлтон (31), Адетокумбо (27 + 11 подборов), Бледсоу (24), Брогдон (14), Хенсон (4), Макер (4)
Даллас: Мэттьюз (29), Барнс (18), Новицки (11), Пауэлл (15), Бареа (8)

Сан-Антонио – Бостон 105:102 (26:31, 30:24, 21:27, 28:20)
Сан-Антонио: Олдридж (27 + 10 подборов), Гэй (15), П.Газоль (14 + 11 подборов), Паркер (11), Джинобили (11)
Бостон: Ирвинг (36), Тейтум (20), Браун (15), Розир (13), Моррис (5)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 22 побед / 5 поражений
2. Торонто Рэпторс – 16/7
3. Кливленд Кавальерс – 18/8
4. Милуоки Бакс – 14/10
5. Индиана Пэйсерс –  15/11
6. Вашингтон Уизардс – 14/11
7. Детройт Пистонс – 14/11
8. Филадельфия Сиксерс – 13/11
9. Нью-Йорк Никс – 12/12
10. Майами Хит – 11/13
11. Бруклин Нетс – 10/14
12. Орландо Мэджик – 11/16
13. Шарлотт Хорнетс - 9/15
14. Атланта Хоукс  - 5/19
15. Чикаго Буллз – 4/20

Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –19 побед / 4 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 21/6
3. Сан-Антонио Сперс – 18/8
4. Миннесота Тимбервулвз – 15/11
5. Денвер Наггетс – 14/11
6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/11
7. Юта Джаз – 13/13
8. Нью-Орлеан Пеликанс – 13/13
9. Оклахома-Сити Тандер – 11/13
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 9/15
11. Лос-Анджелес Клипперс – 8/15
12. Финикс Санз – 9/18
13. Мемфис Гриззлиз – 8/17
14. Сакраменто Кингз – 7/17
15. Даллас Маверикс – 7/19
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