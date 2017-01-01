НБА. «Голден Стэйт победил «Шарлотт», «Кливленд» обыграл «Сакраменто», «Детройт» проиграл «Милуоки» и другие результаты (+Видео)

В ночь на 7 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.



Самые результативные игроки лиги:

1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,7 очков в среднем за игру (22 матч)

2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,6 (22)

3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,2 (25)

4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 26,3 (23)

5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 25,9 (25)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 6 декабря

Орландо – Атланта 110:106 OT (31:23, 13:29, 30:27, 22:17, 14:10)

Орландо: Фурнье (27), Гордон (24 + 15 подборов), Вучевич (22 + 16 подборов), Симмонс (15), Огастин (9)

Чикаго: Шредер (26), Принс (19), Кавано (13), Белинелли (12), Ильясова (9)



Индиана – Чикаго 98:96 (20:30, 19:25, 30:28, 29:13)

Индиана: Оладипо (27), Богданович (17), Коллисон (14), Тернер (11), Таддеус Янг (10)

Чикаго: Данн (18), Лопес (16), Валентайн (15), Портис (12), Нваба (11), Маркканен (11)



Кливленд – Сакраменто 101:95 (19:22, 29:35, 25:21, 28:17)

Кливленд: Джеймс (32 + 11 подборов), Лав (18 + 13 подборов), Грин (17), Корвер (15), Смит (6)

Сакраменто: Рэндолф (18 + 10 подборов), Хилд (17), Мэйсон (15), Хилл (10), Куфос (8), Сэмпсон (6 + 16 подборов)



Бостон – Даллас 97:90 (24:26, 23:31, 23:16, 27:17)

Бостон: Ирвинг (23), Тейтум (17 + 10 подборов), Хорфорд (17), Розир (12), Ларкин (11), Тайс (7 + 11 подборов)

Даллас: Барнс (19), Новицки (16), Клебер (13), Смит (12), Бареа (9)



Нью-Йорк – Мемфис 99:88 (23:32, 26:17, 27:18, 23:21)

Нью-Йорк: Ли (24), Порзингис (18), Бизли (14), Кантер (12 + 12 подборов), Джек (10 + 10 передач)

Мемфис: Газоль (17), Эванс (15), Чалмерс (14), Парсонс (13), Мартин (9)



Шарлотт – Голден Стэйт 87:101 (18:26, 20:27, 30:26, 19:22)

Шарлотт: Уокер (24), Батюм (15), Ховард (14), Уильямс (7), Кидд-Гилкрист (6), Лэмб (6), Зеллер (6)

Голден Стэйт: Дюрант (35 + 11 подборов + 10 передач), Томпсон (22), Янг (10), Игудала (8), Кук (8)



Милуоки – Детройт 104:100 (30:27, 30:24, 16:25, 28:24)

Милуоки: Адетокумбо (25 + 10 подборов), Бледсо (22), Миддлтон (21), Вон (11), Брогдон (10), Хенсон (10)

Детройт: Драммонд (27 + 20 подборов), Харрис (21), Брэдли (20), Джексон (14), Кеннард (6)



Нью-Орлеан – Денвер 123:114 (33:33, 34:33, 30:25, 26:23)

Нью-Орлеан: Казинс (40 + 22 подбора), Холидэй (27), Мур (14), Рондо (11), Миллер (9)

Денвер: Харрис (24), Мудиай (17), Бартон (15), Мюррей (15), Лайлс (10 + 11 подборов)



Сан-Антонио – Майами 117:105 (27:35, 30:23, 29:24, 31:23)

Сан-Антонио: Олдридж (18), Форбс (17), Гэй (16), Миллс (13), Газоль (12), Грин (12), Паркер (10)

Майами: Джонсон (25), Уэйтерс (22), Ричардсон (19), Джонсон (9), Драгич (8)



Клипперс – Миннесота 107:113 (22:29, 27:33, 31:26, 27:25)

Клипперс: Риверс (23), Лу Уильямс (23), Джордан (18 + 21 подбор), Джонсон (9), Харрелл (8) , Уилсон (5), Эванс (5), Торнвелл (4), Деккер (2)

Миннесота: Таунс (21 + 12 подборов), Батлер (19), Тиг (19), Уиггинс (16), Гибсон (16 + 14 подборов), Кроуфорд (11)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 22 побед / 4 поражения

2. Кливленд Кавальерс – 18/7

3. Торонто Рэпторс – 15/7

4. Детройт Пистонс – 14/10

5. Милуоки Бакс – 13/10

6. Филадельфия Сиксерс – 13/10

7. Индиана Пэйсерс – 14/11

8. Вашингтон Уизардс – 13/11

9. Нью-Йорк Никс – 12/12

10. Майами Хит – 11/13

11. Орландо Мэджик – 11/15

12. Бруклин Нетс – 9/14

13. Шарлотт Хорнетс - 9/14

14. Атланта Хоукс - 5/19

15. Чикаго Буллз – 3/20



Западная конференция

1. Хьюстон Рокетс –18 побед / 4 поражения

2. Голден Стэйт Уорриорз – 20/6

3. Сан-Антонио Сперс – 17/8

4. Миннесота Тимбервулвз – 15/11

5. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/11

6. Денвер Наггетс – 13/11

7. Юта Джаз – 13/12

8. Нью-Орлеан Пеликанс – 13/12

9. Оклахома-Сити Тандер – 11/12

10. Лос-Анджелес Клипперс – 8/15

11. Лос-Анджелес Лейкерс – 8/15

12. Финикс Санз – 9/17

13. Мемфис Гриззлиз – 8/16

14. Сакраменто Кингз – 7/17

15. Даллас Маверикс – 7/18