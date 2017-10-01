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НБА. Данк Расселла Уэстбрука возглавил ТОП-5 моментов игрового дня (Видео)

В ночь на 6 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

НБА представила видео, посвященное 5 лучшим моментам минувшего игрового дня. В их числе трхочковый бросок Аль-Фарука Амину («Портленд Трэйл Блэйзерс»), блок-шот Юсуфа Нуркича («Портленд Трэйл Блэйзерс»), передача Девина Букера («Финикс Санз»), эффектный дриблинг Джоша Джексона («Финикс Санз»), а возглавляет список мощный данк Расселла Уэстбрука («Оклахома-Сити Тандер»).

 


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НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)
 
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