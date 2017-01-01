Дуэйн Уэйд: Джеймса можно остановить, только если против него защищаются двое

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд после матча регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» высказал мнение о роли в команде форварда Леброна Джеймса.
«Джеймса можно остановить, только если против него защищаются двое. Но в таком случае останется открытым Кайл Корвер или Кевин Лав. И с этим ничего не поделать. А Леброн обязательно отдаст пас свободному партнеру. Это впечатляет. Я просто снимаю шляпу», – цитирует Уэйда ESPN.
Встреча завершилась победой «Кливленда» со счетом 116:111, а Джеймс в ней набрал 34 очка и отдал 12 передач.
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