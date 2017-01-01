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НБА. «Кливленд» обыграл «Мемфис», Финикс» проиграл «Бостону» и другие результаты (+Видео)

НБА. «Кливленд» обыграл «Мемфис», Финикс» проиграл «Бостону» и другие результаты (+Видео)В ночь на 3 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,5 очков в среднем за игру (21 матч)
2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,4 (20)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,3 (23)
4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 26,0 (21)
5. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 25,8 (19)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 2 декабря
Бостон – Финикс 116:111 (31:22, 29:32, 29:25, 27:32)
Бостон: Ирвинг (19), Браун (17), Моррис (17), Тейтум (15), Хорфорд (14 + 11 передач), Смарт (13)
Финикс: Букер (38), Уоррен (19), Чендлер (14 + 18 подборов), Джеймс (8), Джексон (7), Монро (6), Бендер (6), Юлис (6), Дэниэлс (3), Дадли (2), Крисс (2)

Даллас – Клипперс 108:82 (24:17, 35:21, 27:28, 22:16)
Даллас: Бареа (21 + 10 передач), Новицки (16), Харрис (15), Смит (12), Мэттьюз (10), Барнс (8 + 10 подборов)
Клипперс: Лу Уильямс (18), Джордан (14 + 17 подборов), Риверс (9), Торнвелл (9), Уилсон (8)

Бруклин – Атланта 102:114 (22:25, 23:29, 30:27, 27:33)
Бруклин: Динуидди (15), Харрис (13), Аллен (12 + 6 подборов), Килпатрик (12), Крэбб (12), Кэрролл (9 + 10 подборов)
Атланта: Шредер (24), Бэббит (20), Бембри (12), Тэйлор (11), Принс (11), Ильясова (9 + 11 подборов)

Филадельфия – Детройт 108:103 (32:25, 31:22, 17:33, 28:23)
Филадельфия: Эмбиид (25 + 10 подборов), Ковингтон (25), Редик (18), Шарич (17), Бэйлесс (9), Симмонс (5 + 10 подборов)
Детройт: Харрис (27), Джексон (25), Драммонд (14 + 11 подборов), Джонсон (9), Кеннард (9)

Кливленд – Мемфис 116:111 (28:32, 38:20, 27:30, 23:29)
Кливленд: ЛеБрон Джеймс (34 + 12 передач), Лав (20 + 11 подборов), Смит (17), Уэйд (16), Грин (9), Корвер (9)
Мемфис: Эванс (31 + 12 передач), М. Газоль (27), Грин (16), Харрисон (12), Брукс (9)

Милуоки – Сакраменто 109:104 (33:25, 30:27, 25:24, 21:28)
Милуоки: Адетокумбо (33 + 13 подборов), Миддлтон (25), Бледсоу (19), Брогдон (13), Хенсон (8)
Сакраменто: Рэндолф (22), Хилд (19), Фокс (14), Мэйсон (13), Темпл (12)

Денвер – Лейкерс 115:100 (34:29, 21:30, 23:21, 37:20)
Денвер: Мюррей (28), Лайлс (18), Бартон (16), Фарид (13), Харрис (13), Пламли (12)
Лейкерс: Ингрэм (20), Лопес (15), Рэндл (15), Кузма (13 + 10 подборов), Кларксон (12)

Портленд – Нью-Орлеан 116:123 (33:26, 24:34, 25:38, 34:25)
Портленд: Лиллард (29), Макколлум (17), Ленард (17), Напьер (15), Нуркич (8), Коннотон (8)
Нью-Орлеан: Казинс (38), Мур (19), Холидэй (17), Рондо (12 + 10 передач), Миллер (10), Аллен (9), Каннингем (8 + 12 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 20 побед / 4 поражения
2. Кливленд Кавальерс – 16/7
3. Торонто Рэпторс – 14/7
4. Детройт Пистонс – 14/8
5. Филадельфия Сиксерс – 13/9
6. Милуоки Бакс – 12/9
7. Вашингтон Уизардс – 12/10
8. Нью-Йорк Никс – 11/10
9. Индиана Пэйсерс –  12/11
10. Майами Хит – 11/11
11. Орландо Мэджик – 9/14
12. Шарлотт Хорнетс - 8/13
13. Бруклин Нетс – 8/14
14. Атланта Хоукс  - 5/17
15. Чикаго Буллз – 3/18

Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –17 побед / 4 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 17/6
3. Сан-Антонио Сперс – 15/7
4. Денвер Наггетс – 13/9
5. Миннесота Тимбервулвз – 13/10
6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/10
7. Юта Джаз – 12/11
8. Нью-Орлеан Пеликанс – 12/11
9. Оклахома-Сити Тандер – 9/12
10. Лос-Анджелес Клипперс – 8/13
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 8/14
12. Финикс Санз – 8/16
13. Мемфис Гриззлиз – 7/15
14. Сакраменто Кингз – 7/16
15. Даллас Маверикс – 6/17

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