НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

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В ночь на 29 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.



НБА представила видео, посвященное 10 лучшим моментам минувшего игрового дня, в числе которых данки Табо Сефолоши(«Юта»), Де'Аарона Фокса («Сакраменто»), Джона Хенсона («Милуоки»), Янниса Адетокунбо («Милуоки»), аллей-уп Богдана Богдановича («Кингз») на Уилли Коли-Стайна, проходы Леброна Джеймса («Кливленд») и Тайлера Юлиса («Финикс), а также эффектные передачи Майка Джеймса («Финикс») и Келли Убре («Вашингтон».

