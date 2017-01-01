НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс впервые в карьере был удален с площадки до конца матча.



В концовке третьей четверти встречи матча регулярного чемпионата с «Майами Хит» Джеймс встретил агрессивную защиту со стороны соперника. Леброн стал очень бурно высказывать свое недовольство арбитру, за что и был удален до конца матча.



По итогам матча «Кавальерс» одержали победу со счетом 108:97.



Леброн Джеймс занимает третье место в списке самых результативных игроков лиги в текущем сезоне, набирая в среднем за игру 28,2 очка, а также делая по 8,3 подбора и 8,3 передачи.







