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НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс впервые в карьере был удален с площадки до конца матча.

В концовке третьей четверти встречи матча регулярного чемпионата с «Майами Хит» Джеймс встретил агрессивную защиту со стороны соперника. Леброн стал очень бурно высказывать свое недовольство арбитру, за что и был удален до конца матча.

По итогам матча «Кавальерс» одержали победу со счетом 108:97.

Леброн Джеймс занимает третье место в списке самых результативных игроков лиги в текущем сезоне, набирая в среднем за игру 28,2 очка, а также делая по 8,3 подбора и 8,3 передачи.



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