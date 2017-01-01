НБА. Дабл-дабл Леня помог«Финиксу» обыграть «Чикаго», «Кливленд» выграл у «Майами», и другие результаты (+Видео)

В ночь на 29 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.



«Финикс Санз» на выезде одержал победу над «Чикаго Буллз» со счетом 105:99.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Девин Букер, набравший 33 очка. Ти Джей Уоррен записал на свой счет 25 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 29 минут 45 секунд, за который оформил дабл-дабл из 13 очков и 18 подборов (6 в атаке), сделал одну передачу и допустил 2 потери.

У «Чикаго» 25 очков на счету Джастина Холидея, 24 — у Криса Данна.

Это поражение стало для «Чикаго» шестым подряд. «Финикс» прервал серию из трех поражений.

В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» на 13-м месте (8 побед, 14 поражений), на Востоке «Чикаго» занимает последнее место (3 победы. 16 поражений).



«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете одержал уверенную победу над «Майами Хит» со счетом 108:97.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 38 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл - 21 очко и 12 подборов. Еще 17 очков набрал Дуэйн Уэйд.

В составе «Майами» Дион Уэйтерс набрал 21 очко, Эдрис Адебайо - 19.

Эта победа стала для «Кавальерс» девятой подряд. «Хит» потерпели первое поражение после серии из трех побед.

В Восточной конференции «Кливленд занимает третье место (14 побед, 7 поражений), «Майами» на 9-м месте (10 побед, 10 поражений.



Самые результативные игроки лиги:

1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,7 очков в среднем за игру (20 матчей)

2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,7 (18)

3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,2 (21)

4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,0 (18)

5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 26,0 (19)

6. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 26,0 (19)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 28 ноября

Чикаго – Финикс 99:104 (29:28, 14:18, 27:27, 29:31)

Чикаго: Холидэй (25), Данн (24), Маркканен (12), Лопес (10), Портис (9), Блэйкни (6), Грант (6), Валентайн (5), Фелисио (2)

Финикс: Букер (33), Уоррен (25), Юлис (14), Лень (13 + 18 подборов + 1 передача + 2 потери), Дэниэлс (9), Джеймс (5), Крис (4), Чендлер (1)



Кливленд – Майами 108:97 (35:24, 40:25, 18:25, 15:23)

Кливленд: Лав (38), Корвер (22), Джеймс (21 + 12 подборов), Уэйд (17), Смит (12)

Майами: Уэйтерс (21), Адебайо (19), Ричардсон (15), Джонсон (14), Уайтсайд (11 + 14 подборов)



Миннесота – Вашингтон 89:92 (30:23, 21:20, 20:25, 18:24)

Миннесота: Таунс (20 + 17 подборов), Батлер (17 + 10 передач), Гибсон (16 + 11 подборов), Уиггинс (13), Джонс (12), Кроуфорд (10)

Вашингтон: Портер (22), Убре (16), Микс (12), Скотт (12), Гортат (9)



Сакраменто – Милуоки 87:112 (26:32, 11:29, 22:31, 28:20)

Сакраменто: Темпл (18), Хилд (13), Лабиссьер (11), Рэндолф (10), Коули-Стайн (10 + 10 подборов)

Милуоки: Адетокумбо (32), Бледсо (21), Миддлтон (12), Хенсон (9), Снелл (9), Брогдон (9)



Юта – Денвер 106:77 (26:24, 22:25, 28:17, 30:11)

Юта: Фэйворс (24), Митчелл (16), Жеребко (15), Беркс (14), Рубио (13), О'Нил (11)

Денвер: Харрис (18), Фарид (11), Мюррей (10), Бартон (9), Эрнангомес (7 + 10 подборов)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 18 побед / 4 поражения

2. Детройт Пистонс – 13/6

3. Кливленд Кавальерс – 14/7

4. Торонто Рэпторс – 12/7

5. Филадельфия Сиксерс – 11/8

6. Индиана Пэйсерс – 12/9

7. Вашингтон Уизардс – 11/9

8. Милуоки Бакс – 10/9

9. Майами Хит – 10/10

10. Нью-Йорк Никс – 10/10

11. Шарлотт Хорнетс - 8/11

12. Орландо Мэджик – 8/13

13. Бруклин Нетс – 7/13

14. Атланта Хоукс - 4/16

15. Чикаго Буллз – 3/16



Западная конференция

1. Хьюстон Рокетс –16 побед / 4 поражения

2. Голден Стэйт Уорриорз – 15/6

3. Сан-Антонио Сперс – 13/7

4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/8

5. Миннесота Тимбервулвз – 12/9

6. Денвер Наггетс – 11/9

7. Нью-Орлеан Пеликанс – 11/9

8. Юта Джаз – 10/11

9. Оклахома-Сити Тандер – 8/11

10. Лос-Анджелес Клипперс – 8/11

11. Лос-Анджелес Лейкерс – 8/12

12. Мемфис Гриззлиз – 7/12

13. Финикс Санз – 8/14

14. Сакраменто Кингз – 6/15

15. Даллас Маверикс – 5/16