НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила подборку самых эффектных моментов прошедшей шестой игровой недели.
В их число вошли моменты с участием ЛеБрона Джеймса, Стивена Карри, Кайри Ирвинга, Рассела Уэстбрука и других.
Лучшие данки недели
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