НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)

Сегодня, 11:00 0 | Баскетбол / Видео

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила подборку самых эффектных моментов прошедшей шестой игровой недели.



В их число вошли моменты с участием ЛеБрона Джеймса, Стивена Карри, Кайри Ирвинга, Рассела Уэстбрука и других.



Лучшие данки недели



Лучшие передачи недели



Лучшие финты недели







