НБА. Горан Драгич и Энтони Дэвис - лучшие игроки недели

Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определила лучших игроков прошедшей недели в Восточной и Западной конференциях.



На Востоке лучшим игроком признан разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич. Словенец набирал в среднем за игру 23,7 очка, 4,3 передачи, попадая 58 процентов бросков с игры. Его команда одержала победы во всех трех поединках недели.



На Западе звания лучшего игрока удостоен форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис, который набирал в среднем за игру по 29,5 очка и 12,5 подбора, с реализацией бросков с игры 58,6%.





