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НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Хьюстон» победил «Нью-Йорк», «Оклахома» проиграла «Далласу» и другие результаты (+Видео)

НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Хьюстон» победил «Нью-Йорк», «Оклахома» проиграла «Далласу» и другие результатыВ ночь на 26 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 10 матчей.

Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,4 очков в среднем за игру (19 матчей)
2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,5 (17)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,5 (19)
4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,3 (17)
5. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 26,0 (19)
6. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 26,0 (19)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 26 ноября
Вашингтон – Портленд 105:108 (30:27, 22:14, 31:32, 22:35)
Вашингтон: Бил (26), Портер (24 + 10 одборов), Убре (13), Фрэйзер (11), Моррис (9)
Портленд: Лиллард (29), Макколлум (26), Нуркич (17), Коннотон (12), Вонле (8 + 10 подборов), Дэвис (8)

Филадельфия – Орландо 130:111 (31:28, 39:27, 31:30, 29:26)
Филадельфия: Редик (29), Шарич (21), Эмбиид (18 + 14 подборов), Макконнелл (15 + 13 передач), Ковингтон (14), Бэйлесс (14)
Орландо: Пэйтон (22), Гордон (16), Вучевич (14 + 14 подборов), Огастин (14), Симмонс (13), Фурнье (13), Спейтс (11)

Шарлотт – Сан-Антонио 86:106 (15:14, 14:26, 29:32, 28:34)
Шарлотт: Уокер (18), Лэмб (12), Камински (12), Ховард (10 + 11 подборов), Зеллер (8)
Сан-Антонио: П. Газоль (17), Олдридж (17), Гэй (15 + 6 подборов), Андерсон (14), Джинобили (11), Миллс (10)

Атланта – Торонто 78:112 (25:28, 14:39, 19:32, 20:13)
Атланта: Шредер (14), Принс (10), Белинелли (10), Дедмон(9), Дилэйни (8)
Торонто: Пауэлл (17), Валанчюнас (16), Лаури (15 + 13 подборов), Пелтль (14), Сиакам (13), Ибака (12), Ануноби (11) , ДеРозан (2 + 8 передач) – старт; ВанВлит (5), Ногейра (3), Браун (2), Маккинни (2)

Хьюстон – Нью-Йорк 117:102 (29:39, 29:22, 37:13, 22:28)
Хьюстон: Харден (37  + 10 передач), Андерсон (17), Ариза (16), Капела (12 + 15 подборов), Нене (10), Мба а Муте (9),Пол (6 + 13 передач)
Нью-Йорк: Бизли (30), О'Куинн (20 + 15 подборов), Ли (17), Хардуэй (11), Джек (10)

Индиана – Бостон 98:108 (32:27, 22:18, 16:37, 28:26)
Индиана: Тернер (19), Сабонис (17), Стивенсон (16), Коллисон (11), Т.Янг (11), Богданович (10)
Бостон: Ирвинг (25), Хорфорд (21), Розир (17), Смарт (15), Тейтум (11)

Даллас – Оклахома-Сити 97:81 (25:24, 27:13, 26:18, 19:26)
Даллас: Новицки (19), Смит (15), Мэттьюз (12), Барнс (12 + 12 подборов), Пауэлл (10)
Оклахома: Уэстбрук (28 + 12 подборов), Энтони (16), Грант (9), Адамс (6), Фелтон (6), Джордж (2 + 6 подборов + 10 передач)

Голден Стэйт – Новый Орлеан 110:95 (17:31, 36:22, 31:22, 26:20)
Голден Стэйт: Карри (27), Томпсон (24), Игудала (14), Пачулия (10), Каспи (9)
Нью-Орлеан: Дэвис (30 + 15 подборов), Холидэй (24), Мур (16), Казинс (15), Миллер (6)

Юта – Милуоки 121:108 (31:30, 33:27, 31:28, 26:23)
Юта: Митчелл (24), Худ (21), Фэйворс (16), Инглс (15), Рубио (11), Сефолоша (11)
Милуоки: Адетокумбо (27 + 13 подборов), Бледсо (18), Снелл (18), Хенсон (11), Миддлтон (9)

Сакраменто – Клипперс 95:97 (31:25, 30:22, 10:29, 24:21)
Сакраменто: Хилд (27), Рэндолф (17), Хилл (10), Богданович (10), Лабиссьер (9)
Клипперс: Гриффин (33), Уильямс (18), Риверс (14), Джонсон (8), Харрелл (8)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 18 побед / 3 поражения
2. Детройт Пистонс – 12/6
3. Кливленд Кавальерс – 12/7
4. Торонто Рэпторс – 12/7
5. Филадельфия Сиксерс – 11/7
6. Индиана Пэйсерс –  11/9
7. Вашингтон Уизардс – 10/9
8. Нью-Йорк Никс – 10/9
9. Майами Хит – 9/9
10. Милуоки Бакс – 9/9
11. Шарлотт Хорнетс - 8/11
12. Орландо Мэджик – 8/12
13. Бруклин Нетс – 6/12
14. Атланта Хоукс  - 4/16
15. Чикаго Буллз – 3/14

Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –15 побед / 4 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 15/5
3. Сан-Антонио Сперс – 12/7
4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 12/8
5. Денвер Наггетс – 11/8
6. Миннесота Тимбервулвз – 11/8
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 11/9
8. Юта Джаз – 9/11
9. Лос-Анджелес Лейкерс – 8/11
10. Оклахома-Сити Тандер – 8/11
11. Мемфис Гриззлиз – 7/11
12. Лос-Анджелес Клипперс – 7/11
13. Финикс Санз – 7/13
14. Сакраменто Кингз – 5/14
15. Даллас Маверикс – 4/15

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