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НБА. «Кливленд» одолел «Шарлотт», «Голден Стэйт» раз громил «Чикаго», «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану» и другие результаты (+Видео)

леброн Джеймс #23 и Кевин Лав #0 (Кливленд)В ночь на 25 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 10 матчей.

В одном из них «Финикс Санз» на домашнем паркете потерпел разгромное поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» - 91:115.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, набравший 23 очка. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл - 19 очков и 10 подборов. 
В составе «Финикса» Ти Джей Уоррен набрал 18 очков, Тайлер Юлис - 17. Украинскитй центровой Алексей Лень провел в игре 19 минут 26 секунд, за которые набрал 5 очков, сделал 12 подборов (4 в атаке), 2 блок-шота и получил 3 фола.
В Западной конференции «Пеликанс» занимают 6-е место (11 побед, 8 поражений), «Финикс» на 13-м месте (7 побед, 13 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,1 очков в среднем за игру (18 матчей)
2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,7 (16)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,5 (19)
4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,3 (17)
5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 26,1 (19)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 25 ноября
Кливленд – Шарлотт 100:99 (27:28, 27:29, 29:25, 17:17)
Кливленд: Джеймс (27 + 16 подборов + 13 передач), Смит (16), Корвер (13), Краудер (12), Лав (11 + 13 подборов), Уэйд (10)
Шарлотт: Ховард (20 + 13 подборов), Кидд-Гилкрист (17), Уильямс (17), Уокер (15), Лэмб (11), Картер-Уильямс (11)

Голден Стэйт – Чикаго 143:94 (29:32, 45:21, 36:13, 33:28)
Голден Стэйт: Карри (33), Томпсон (29), Янг (17), Пачулия (11), Игудала (10)  
Чикаго: Гарнт (21), Маркканен (14), Блэйкни (11), Портис (10 + 8 подборов), Валентайн (10)

Финикс – Нью-Орлеан 91:115 (21:33, 21:39, 20:22, 29:21)
Финикс: Уоррен (18), Юлис (17), Чендлер (14), Джексон (14), Букер (13), Лень (5 + 12 подборов + 2 блок-шота), Джеймс (4), Бендер (2), Крисс (2), Джонс (2)
Нью-Орлеан: Дэвис (23), Казинс (19 + 10 подборов), Холидэй (18), Миллер (10), Каннингем (9), Мур (7), Кларк (7), Рондо (6), Аллен (6), Ашик (6), Нельсон (2),  Диалло (2)

Бруклин – Портленд 125:127 (32:23, 21:28, 39:41, 33:35)
Бруклин: Динуидди (23), Холлис-Джефферсон (17), Крэбб (12), Кэрролл (10), Зеллер (10), ЛеВерт (14), Харрис (13), Букер (10)
Портленд: Лиллард (34), Нуркич (29 + 15 подборов), Макколлум (26), Тернер (13), Вонле (7)

Бостон – Орландо 118:103 (40:26, 33:21, 26:22, 19:34)
Бостон: Ирвинг (30), Розир (23),  Браун (13), Бэйнс (13 + 11 подборов), Тейтум (11)
Орландо: Симмонс (14), Спейтс (12), Вучевич (12 + 11 подборов), Пэйтон (12), Гордон (11)

Атланта – Нью-Йорк 116:104 (24:39, 35:28, 30:19, 27:18)
Атланта: Шредер (26), Дедмон (16), Белинелли (15), Принс (13), Коллинз (13), Бэйзмор (11), Ильясова (10)
Нью-Йорк: Порзингис (28), Ли (26), Хардуэй (22), Джек (10 + 14 передач), Эрнангомес (6)

Индиана – Торонто 107:104 (29:25, 21:35, 31:20, 26:24)
Индиана: Оладипо (21), Богданович (19), Стивенсон (18), Коллисон (17), , Сабонис (13), Т. Янг (12)
Торонто: Луари (24 + 10 подборов), Пауэлл (16), ВанВлит (16), ДеРозан (13), Ибака (10)

Миннесота – Майами 97:109 (24:28, 24:30, 22:23, 27:28)
Миннесота: Таунс (18 + 11 подборов), Батлер (18), Уиггинс (18), Кроуфорд (10), Мухаммад (10)
Майами: Эллингтон (21), Драгич (20), Уэйтерс (17), Упйтсайд (16 + 10 подборов), Олиник (12)  

Оклахома-Сити – Детройт 98:99 (29:25, 30:24, 18:24, 21:26)
Оклахома: Уэстбрук (27 + 11 подборов + 11 передач), Энтони (20), Джордж (16), Адамс (12 + 12 подборов), Робертсон (10)
Дертойт: Драммонд (17 + 14 подборов), Смит (15), Харрис (13), Джексон (12), Джонсон (11), Брэдли (11)  

Денвер – Мемфис 104:92 (27:18, 34:27, 15:29, 28:18)
Денвер: Йокич (28 + 13 подборов), Мюррей (15), Харрис (15), Фарид (14), Бартон (9)
Мемфис: Грин (21), М.Газоль (15 + 14 передач), Эванс (15), Чалмерс (12), Маклемор (9)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 17 побед / 3 поражения
2. Детройт Пистонс – 12/6
3. Кливленд Кавальерс – 12/7
4. Торонто Рэпторс – 11/7
5. Филадельфия Сиксерс – 10/7
6. Индиана Пэйсерс –  11/8
7. Вашингтон Уизардс – 10/8
8. Нью-Йорк Никс – 10/8
9. Милуоки Бакс – 9/8
10. Майами Хит – 9/9
11. Шарлотт Хорнетс - 8/10
12. Орландо Мэджик – 8/11
13. Бруклин Нетс – 6/12
14. Атланта Хоукс  - 4/15
15. Чикаго Буллз – 3/14

Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –14 побед / 4 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 14/5
3. Сан-Антонио Сперс – 11/7
4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 11/8
5. Денвер Наггетс – 11/8
6. Нью-Орлеан Пеликанс – 11/8
7. Миннесота Тимбервулвз – 11/8
8. Оклахома-Сити Тандер – 8/10
9. Юта Джаз – 8/11
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 8/11
11. Мемфис Гриззлиз – 7/11
12. Лос-Анджелес Клипперс – 6/11
13. Финикс Санз – 7/13
14. Сакраменто Кингз – 5/13
15. Даллас Маверикс – 4/15

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