НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

В ночь на 23 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 14 матчей.
НБА представила видео, посвященное 10 лучшим моментам минувшего игрового дня, в их числе данки разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука (№4), центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркуса Казинса и центрового «Нью-Йорк Никс» Энеса Кантера, финт разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола, а также невероятные трехочковые защитника «Финикс Санз» Девина Букера (№3) и форварда «Даллас Маверикс» Харрисона Барнса (№1).
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