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НБА. «Финикс» в овертайме уступил «Милуоки», «Голден Стэйт» проиграл «Оклахоме», «Кливленд» обыграл «Бруклин» и другие результаты (+Видео)

Декин Букер и Грег Монро (Финикс)В ночь на 23 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 14 матчей.

«Финикс Санз» в домашнем мачте уступил в овертайме «Милуоки Бакс» со счетом 107:113.  
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Крис Миддлтон, на счету которого 40 очков и 9 подборов. В недавнем прошлом игрок «Финикса» защитник Эрик Бледсо набрал 30 очков.
В составе «Финикса» 23 очка набрал защитник Девин Букер, дабл-даблы оформили центровой Грег Монро – 22 очка, 15 подборов и форвард Ти Джей Уоррен – 20 очков, 11 подборов. Украинец Алексей Лень в матче участия не принимал.
На Востоке «Милуоки» занимает 9-е место (9 побед, 8 поражений), «Финикс» на Западе – 12-й (7 побед, 12 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,1 очков в среднем за игру (18 матчей)
2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,7 (16)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,6 (18)
4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,3 (16)
5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 26,4 (18)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 22 ноября
Финикс – Милуоки 107:113 ОТ (23:33, 21:21, 31:30, 30:21, 2:8)
Финикс: Букер (23), Монро (22 + 15 подборов), Уоррен (20 + 11 подборов), Юлис (12), Бендер (11), Ченлдер (6 + 12 подборов), Джексон (5), Джеймс (3), Дэниэлс (3), Крисс (2)
Милуоки: Миддлтон (40), Бледсо (30), Макер (16), Брогдон (14), Пэйтон (5), Снелл (4), Лиггинс (2)

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 108:91 (33:26, 32:22, 29:23, 14:20)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (34 + 10 подборов), Энтони (22), Джордж (20 + 11 подборов), Адамс (14 + 12 подборов), Роберсон (6), Фелтон (6)
Голден Стэйт: Карри (24), Дюрант (21), Каспи (11), Томпсон (9), Игудала (6)

Кливленд – Бруклин 119:109 (20:17, 25:29, 32:31, 42:32)
Кливленд: Джеймс (33), Лав (18 + 10 подборов), Уэйд (18), Краудер (14), Корвер (12)  
Бруклин: Холлис-Джефферсон (20), Харрис (18), Крэбб (15), Кэролл (10), Динуидди (8 + 10 передач), Эйси (8), Килпатрик (8)  

Филадельфия – Портленд 101:81 (26:14, 24:23, 20:20, 31:24)
Филадельфия: Эмбиид (28 + 12 подборов), Симмонс (16), Макконнелл (13), Шарич (11), Редик (11), Ковингтон (9 + 11 подборов), Джонсон (4 + 11 подборов)
Портленд: Лиллард (30), Нуркич (14 + 11 подборов), Напьер (13), Макколлум (5), Тернер (4), Дэвис (4), Лэйман (4), Вонле (2 + 11 подборов)

Шарлотт – Вашингтон 129:124 OT (25:26, 30:33, 29:29, 30:26, 15:10)
Шарлотт: Ховард (26 + 13 подборов), Уокер (24), Лэмб (24 ), Кидд-Гилкрист (12), Уильямс (12), Камински (12), Картер-Уильямс (11)
Вашингтон: Уолл (31 + 11 передач), Бил (22), Моррис (14), Скотт (13), Портер (12), Гортат (8 + 11 подборов)  

Атланта – Клипперс 103:116 (30:29, 33:33, 21:26, 19:28)
Атланта: Белинелли (20), Шредер (19), Дедмон (17), Коллинс (14 + 10 подборов), Бэйзмор (14)
Клипперс: Гриффин (26 + 10 подборов + 10 передач), Джонсон (24), Лу Уильямс (20), Риверс (18), Джордан (14 + 16 передач)

Нью-Йорк – Торонто 108:100 (26:34, 22:25, 41:10, 19:31)
Нью-Йорк: Хардуэй (38), Порзингис (22 + 12 подборов), Ли (15), Кантер (11), Макдермотт (8)
Торонто: Лаури (25 + 10 подборов), ДеРозан (18), Паэулл (11), Майлз (11), Ибака (9)

Майами – Бостон 104:98 (27:16, 27:25, 25:22, 25:35)
Майами: Драгич (27), Уэйтерс (26), Т. Джонсон (16), Эллингтон (9), Уинслоу (8), Уайтсайд (8 + 10 подборов)
Бостон: Ирвинг (23), Тейтум (18), Браун (14), Моррис (14), Розир (8)

Нью-Орлеан – Сан-Антонио 107:90 (19:29, 31:13, 37:17, 20:31)
Нью-Орлеан: Дэвис (29 + 11 подборов), Казинс (24 + 15 подборов), Холидэй (13), Миллер (12), Каннингем (8)
Сан-Антонио: Гэй (19), Газоль (17), Олджридж (16), Мюррей (14), Андерсон (12)

Миннесота – Орландо 124:118 (30:35, 35:27, 41:18, 18:38)
Миннесота: Батлер (26), Гибсон (24), Тиг (22 + 11 передач), Уиггинс (20), Таунс (18 + 13 подборов)
Орландо: Гордон (26), Росс (22), Фурнье (19), Вучевич (11 + 14 подборов), Пэйтон (10 + 13 передач)

Мемфис – Даллас 94:95 (27:12, 29:27, 16:35, 22:21)
Мемфис: Эванс (18), Дэвис (14), Газоль (14 + 10 подборов), Брукс (13), Парсонс (11)
Даллас: Барнс (22), Смит (17), Новицки (13), Харрис (11), Бареа (10 + 11 передач)

Хьюстон – Денвер 125:95 (36:17, 39:23, 26:27, 24:28)
Хьюстон: Ариза (25), Пол (23 + 12 передач), Харден (21), Мба а Муте (13), Нене (13), Харрис (11), Бареа (10 + 11 передач), Такер (7 + 11 подборов)
Денвер: Бартон (20), Йокич (17), Харрис (13), Пламли (9), Эрнангомес (9), Бизли (9)

Юта – Чикаго 110:80 (25:24, 30:22, 32:23, 23:11)
Юта: Фэйворс (23), Худ (19), Беркс (15), Инглс (12), Жеребко (10), Рубио (10)
Чикаго: Лопес (15), Портис (14), Холидэй (12), Данн (12), Грант (8), Блэйкни (8)

Сакраменто – Лейкерс 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35)
Сакраменто: Коули-Стайн (26), Рэндолф (22), Богданович (14), Фокс (13), Мэйсон (11), Хилд (10)
Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (20), Кузма (17), Кларксон (15), Рэндл (14), Ингрэм (12), Болл (11 + 11 передач)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 16 побед / 3 поражения
2. Детройт Пистонс – 11/6
3. Торонто Рэпторс – 11/6
4. Кливленд Кавальерс – 11/7
5. Нью-Йорк Никс – 10/7
6. Филадельфия Сиксерс – 10/7
7. Вашингтон Уизардс – 10/8
8.  Индиана Пэйсерс –  10/8
9. Милуоки Бакс – 9/8
10. Майами Хит – 8/9
11. Шарлотт Хорнетс - 8/9
12. Орландо Мэджик – 8/10
13. Бруклин Нетс – 6/11
14. Чикаго Буллз – 3/13
15. Атланта Хоукс  - 3/15

Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –14 побед / 4 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 13/5
3. Миннесота Тимбервулвз – 11/7
4. Сан-Антонио Сперс – 11/7
5. Портленд Трэйл Блэйзерс – 10/8
6. Денвер Наггетс – 10/8
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 10/8
8. Оклахома-Сити Тандер – 8/9
9. Юта Джаз – 8/11
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 8/11
11. Мемфис Гриззлиз – 7/10
12. Финикс Санз – 7/12
13. Лос-Анджелес Клипперс – 6/11
14. Сакраменто Кингз – 5/13
15. Даллас Маверикс – 4/15

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