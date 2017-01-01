НБА. «Лейкерс» вырвали победу у «Чикаго», отыгравшись «-19» (+Видео)

В ночь на 21 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся один матч.
«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете победил «Чикаго Буллз» со счетом 103:94. По ходу матча «Буллз» имели преимущество в 19 очков, но не смогли его удержать.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайл Кузма, набравший 22 очка. В активе Кентавиуса Колдуэлл-Поупа 21 очко, у Брэндона Ингрэма – 17, а Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл - 10 очков и 10 подборов.
В составе «Чикаго» 17 очков набрал Дензел Валентайн, дабл-даблы сделали Лаури Маркканен - 13 очков, 14 подборов и Джастин Холидэй - 10 очков, 10 подборов.
«Лейкерс» одержали вторую победу подряд и третью в последних пяти матчах. «Буллз» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.
На Западе «Лейкерс» поднялись с 10-го на 8-е место (8 побед, 10 поражений), на Востоке «Чикаго» занимает предпоследнее, 14-е место (3 победы, 12 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,6 очков в среднем за игру (17)
2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 29,7 (16)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,3 (17)
4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,6 (15)
5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 26,6 (17)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 21 ноября
Лейкерс – Чикаго 103:94 (23:27, 19:29, 30:19, 31:19)
Лейкерс: Кузма (22), Колдуэлл-Поуп (21), Ингрэм (17), Кларксон (12), Рэндл (10 + 10 подборов), Болл (8 + 13 подборов), Харт (5), Лопес (4), Зубац (2), Брюэр (2)
Чикаго: Валентайн (17), Блэйкни (15), Лопес (14), Маркканен (13 + 14 подборов), Данн (12), Холидэй (10 + 10 подборов), Портис (8), Грант (5)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 16 побед / 2 поражения
2. Торонто Рэпторс – 11/5
3. Детройт Пистонс – 11/6
4. Кливленд Кавальерс – 10/7
5. Вашингтон Уизардс – 10/7
6. Нью-Йорк Никс – 9/7
7. Филадельфия Сиксерс – 9/7
8. Индиана Пэйсерс – 10/8
9. Милуоки Бакс – 8/8
10. Орландо Мэджик – 8/9
11. Майами Хит – 7/9
12. Шарлотт Хорнетс - 7/9
13. Бруклин Нетс – 6/10
14. Чикаго Буллз – 3/12
15. Атланта Хоукс - 3/14
Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –13 побед / 4 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 13/4
3. Сан-Антонио Сперс – 11/6
4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 10/7
5. Денвер Наггетс – 10/7
6. Миннесота Тимбервулвз – 10/7
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 9/8
8. Лос-Анджелес Лейкерс – 8/10
9. Мемфис Гриззлиз – 7/9
10. Оклахома-Сити Тандер – 7/9
11. Финикс Санз – 7/11
12. Юта Джаз – 7/11
13. Лос-Анджелес Клипперс – 5/11
14. Сакраменто Кингз – 4/13
15. Даллас Маверикс – 3/15
09:39 НБА. «Лейкерс» вырвали победу у «Чикаго», отыгравшись «-19» (+Видео) 91 | Баскетбол
09:10 НХЛ. Звено форварда «Сент-Луиса» Тарасенко признано первой звездой дня 86 | Хоккей
08:51 НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео) 100 | Хоккей / Видео
08:35 НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» 86 | Хоккей
16:40 Аллан Валлеспин: Я точно не стану легкой прогулкой для Беринчика 266 | Бокс
16:17 Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой 243 | Теннис
15:42 Шипулин: От слухов об отстранении от ОИ не спрятаться, мы же не в изоляции живем 193 | Биатлон
15:31 Сергей Семенов: Думаю, эстафеты в Эстерсунде побежим я, Прима и Пидручный 173 | Биатлон
15:20 Дмитрий Пидручный: На Олимпиаде в основном будем готовиться к эстафете 161 | Биатлон
15:02 Поветкин: Опасаюсь, что у меня снова неожиданно найдут допинг 197 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (343)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.