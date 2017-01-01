НБА. «Финикс» победил «Чикаго», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин», «Индиана» разгромила «Майами» и другие результаты (+Видео)

В ночь на 20 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.
«Финикс Санз» на домашнем паркете одержал победу над «Чикаго Буллз» со счетом 113:105.
Самым результативным игроком в составе победителей стал легкий форвард Ти Джей Уоррен, набравший 27 очков, еще по 15 принесли атакующий защитник Девин Букер и разыгрывающий Майк Джеймс. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 25 минут 40 секунд, за которые набрал 10 очков, сделал 8 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот и получил 1 фол.
«Санз» одержали вторую победу подряд и третью в последних пяти матчах. «Чикаго» потерпел шесто поражение в последних семи матчах.
В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 12-е место (7 побед, 11 поражений), «Чикаго» на Востоке – на предпоследнем, 14-м месте (3 победы, 11 поражений).
Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион лиги «Голден Стэйт Уорриорз» без Кевина Дюранта на выезде победил «Бруклин Нетс» со счетом 118:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, на счету которого 39 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл оформил Клэй Томпсон — 23 очка, 10 подборов.
В составе «Нетс» Аллен Краббе набрал 25 очков, Спенсер Динуайдди – 21.
«Голден Стэйт» одержали девятою победу в последних десяти матчах и на Западе делят лидерство с «Хьюстон Рокетс» (по 13 побед, 4 поражения).
«Бруклин» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах и занимает на Востоке 13-е место (6 побед, 10 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,6 очков в среднем за игру (17)
2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 30,1 (15)
3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (16)
4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,8 (14)
5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,1 (16)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 19 ноября
Финикс – Чикаго 113:105 (30:37, 31:19, 24:28, 28:21)
Финикс: Уоррен (27), Букер (15), Джеймс (15), Дэниэлс (14), Лень (10 +8 подборов + 2 передачи + 1 блок-шот), Монро (10), Крисс (8), Джексон (7), Бендер (4), Юлис (3)
Чикаго: Маркканен (26 + 13 подборов), Данн (17), Лопес (16 + 10 подборов), Холидэй (13), Портис (12), Валентайн (9), Блэйкни (7), Фелисио (3), Грант (2)
Бруклин – Голден Стэйт 111:118 (20:32, 22:32, 42:34, 27:20)
Бруклин: Крэбб (25), Динуидди (21), Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов), Кэролл (15 + 11 подборов), ЛеВерт (13)
Голден Стэйт: Карри (39 + 11 подборов), Томпсон (23 + 11 подборов), Каспи (12), Игудала (12), Янг (8)
Торонто – Вашингтон 100:91 (28:28, 32:27, 19:21, 21:15)
Торонто: ДеРозан (33), Майлз (12), ВанВлит (10), Лаури (10), Ибака (9)
Вашингтон: Бил (27), Портер (15), Гортат (12 + 12 подборов), Убре (10), Скотт (9)
Майами – Индиана 95:120 (27:29, 28:29, 13:32, 27:30)
Майами: Эллингтон (21), Ричардсон (15), Уайтсайд (15), Драгич (8), Уинслоу (6)
Индиана: Богданович (26), Тернер (25), Оладипо (15), Коллисон (12 + 10 передач), Т. Янг (12), Джозеф (11), Сабонис (8 + 10 подборов)
Миннесота – Детройт 97:100 (24:22, 29:27, 27:22, 17:29)
Миннесота: Батлер (26 + 10 подборов), Уиггинс (24), Таунс (16), Гибсон (10), Бьелица (7)
Детройт: Драммонд (20 + 16 подборов), Брэдли (18), Харрис (18), Джексон (16), Джонсон (10)
Лейкерс – Денвер 127:109 (32:26, 38:22, 29:36, 28:25)
Лейкерс: Рэндл (24), Лопес (21), Кларксон (18), Кузьма (17), Колдуэлл-Поуп (15), Ингрэм (13), Болл (11 + 16 подборов + 11 передач)
Денвер: Харрис (20), Чендлер (17), Бартон (12), Пламли (10), Мудиай (10), Лайлс (10), Мюррей (10)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 15 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 11/5
3. Торонто Рэпторс – 11/5
4. Кливленд Кавальерс – 9/7
5. Вашингтон Уизардс – 9/7
6. Милуоки Бакс – 8/7
7. Нью-Йорк Никс – 8/7
8. Филадельфия Сиксерс – 8/7
9. Индиана Пэйсерс – 9/8
10. Орландо Мэджик – 8/8
11. Майами Хит – 7/9
12. Шарлотт Хорнетс - 6/9
13. Бруклин Нетс – 6/10
14. Чикаго Буллз – 3/11
15. Атланта Хоукс - 3/13
Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –13 побед / 4 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 13/4
3. Миннесота Тимбервулвз – 10/6
4. Сан-Антонио Сперс – 10/6
5. Портленд Трэйл Блэйзерс – 9/7
6. Денвер Наггетс – 9/7
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 8/8
8. Мемфис Гриззлиз – 7/8
9. Оклахома-Сити Тандер – 7/8
10. Юта Джаз – 7/10
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 7/10
12. Финикс Санз – 7/11
13. Лос-Анджелес Клипперс – 5/10
14. Сакраменто Кингз – 4/12
15. Даллас Маверикс – 3/14
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