НБА. «Финикс» победил «Чикаго», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин», «Индиана» разгромила «Майами» и другие результаты (+Видео)

В ночь на 20 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.



«Финикс Санз» на домашнем паркете одержал победу над «Чикаго Буллз» со счетом 113:105.

Самым результативным игроком в составе победителей стал легкий форвард Ти Джей Уоррен, набравший 27 очков, еще по 15 принесли атакующий защитник Девин Букер и разыгрывающий Майк Джеймс. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 25 минут 40 секунд, за которые набрал 10 очков, сделал 8 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот и получил 1 фол.



«Санз» одержали вторую победу подряд и третью в последних пяти матчах. «Чикаго» потерпел шесто поражение в последних семи матчах.

В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 12-е место (7 побед, 11 поражений), «Чикаго» на Востоке – на предпоследнем, 14-м месте (3 победы, 11 поражений).



Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион лиги «Голден Стэйт Уорриорз» без Кевина Дюранта на выезде победил «Бруклин Нетс» со счетом 118:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, на счету которого 39 очков и 11 подборов. Также дабл-дабл оформил Клэй Томпсон — 23 очка, 10 подборов.

В составе «Нетс» Аллен Краббе набрал 25 очков, Спенсер Динуайдди – 21.

«Голден Стэйт» одержали девятою победу в последних десяти матчах и на Западе делят лидерство с «Хьюстон Рокетс» (по 13 побед, 4 поражения).

«Бруклин» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах и занимает на Востоке 13-е место (6 побед, 10 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,6 очков в среднем за игру (17)

2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 30,1 (15)

3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (16)

4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,8 (14)

5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,1 (16)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 19 ноября

Финикс – Чикаго 113:105 (30:37, 31:19, 24:28, 28:21)

Финикс: Уоррен (27), Букер (15), Джеймс (15), Дэниэлс (14), Лень (10 +8 подборов + 2 передачи + 1 блок-шот), Монро (10), Крисс (8), Джексон (7), Бендер (4), Юлис (3)

Чикаго: Маркканен (26 + 13 подборов), Данн (17), Лопес (16 + 10 подборов), Холидэй (13), Портис (12), Валентайн (9), Блэйкни (7), Фелисио (3), Грант (2)



Бруклин – Голден Стэйт 111:118 (20:32, 22:32, 42:34, 27:20)

Бруклин: Крэбб (25), Динуидди (21), Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов), Кэролл (15 + 11 подборов), ЛеВерт (13)

Голден Стэйт: Карри (39 + 11 подборов), Томпсон (23 + 11 подборов), Каспи (12), Игудала (12), Янг (8)



Торонто – Вашингтон 100:91 (28:28, 32:27, 19:21, 21:15)

Торонто: ДеРозан (33), Майлз (12), ВанВлит (10), Лаури (10), Ибака (9)

Вашингтон: Бил (27), Портер (15), Гортат (12 + 12 подборов), Убре (10), Скотт (9)



Майами – Индиана 95:120 (27:29, 28:29, 13:32, 27:30)

Майами: Эллингтон (21), Ричардсон (15), Уайтсайд (15), Драгич (8), Уинслоу (6)

Индиана: Богданович (26), Тернер (25), Оладипо (15), Коллисон (12 + 10 передач), Т. Янг (12), Джозеф (11), Сабонис (8 + 10 подборов)



Миннесота – Детройт 97:100 (24:22, 29:27, 27:22, 17:29)

Миннесота: Батлер (26 + 10 подборов), Уиггинс (24), Таунс (16), Гибсон (10), Бьелица (7)

Детройт: Драммонд (20 + 16 подборов), Брэдли (18), Харрис (18), Джексон (16), Джонсон (10)



Лейкерс – Денвер 127:109 (32:26, 38:22, 29:36, 28:25)

Лейкерс: Рэндл (24), Лопес (21), Кларксон (18), Кузьма (17), Колдуэлл-Поуп (15), Ингрэм (13), Болл (11 + 16 подборов + 11 передач)

Денвер: Харрис (20), Чендлер (17), Бартон (12), Пламли (10), Мудиай (10), Лайлс (10), Мюррей (10)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 15 побед / 2 поражения

2. Детройт Пистонс – 11/5

3. Торонто Рэпторс – 11/5

4. Кливленд Кавальерс – 9/7

5. Вашингтон Уизардс – 9/7

6. Милуоки Бакс – 8/7

7. Нью-Йорк Никс – 8/7

8. Филадельфия Сиксерс – 8/7

9. Индиана Пэйсерс – 9/8

10. Орландо Мэджик – 8/8

11. Майами Хит – 7/9

12. Шарлотт Хорнетс - 6/9

13. Бруклин Нетс – 6/10

14. Чикаго Буллз – 3/11

15. Атланта Хоукс - 3/13



Западная конференция

1. Хьюстон Рокетс –13 побед / 4 поражения

2. Голден Стэйт Уорриорз – 13/4

3. Миннесота Тимбервулвз – 10/6

4. Сан-Антонио Сперс – 10/6

5. Портленд Трэйл Блэйзерс – 9/7

6. Денвер Наггетс – 9/7

7. Нью-Орлеан Пеликанс – 8/8

8. Мемфис Гриззлиз – 7/8

9. Оклахома-Сити Тандер – 7/8

10. Юта Джаз – 7/10

11. Лос-Анджелес Лейкерс – 7/10

12. Финикс Санз – 7/11

13. Лос-Анджелес Клипперс – 5/10

14. Сакраменто Кингз – 4/12

15. Даллас Маверикс – 3/14