НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

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В ночь на 18 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.



НБА представила видео, посвященное 10 лучшим моментам минувшего игрового дня, в число которых вошли данки Джоэла Эмбида (Филадельфия), Деандре Джордана (Клипперс), Джейсона Тэйтума (Бостон) и Джона Коллинза (Атланта), а также эффектные проходы Бена Симмонса (Филадельфия).

