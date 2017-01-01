НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

В ночь на 18 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.
НБА представила видео, посвященное 10 лучшим моментам минувшего игрового дня, в число которых вошли данки Джоэла Эмбида (Филадельфия), Деандре Джордана (Клипперс), Джейсона Тэйтума (Бостон) и Джона Коллинза (Атланта), а также эффектные проходы Бена Симмонса (Филадельфия).
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