НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию», «Юта» разгромила «Орландо», «Клипперс» проиграл «Шарлотт» и другие результаты

В ночь на 19 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.



Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде одержал волевую победу над «Филадельфией Сиксерс» со счетом 124:116. «Уорриорз» провалили первую половину встречи, проиграв ее с разницей в 22 очка, но в третьей четверти разгромили соперников со счетом 47:15.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Стивен Карри, набравший 35 очков, еще 27 в активе форварда Кевина Дюранта.

В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформили Бен Симмонс - 23 очка, 12 передач и Дарио Сарич - 13 очков и 10 подборов.

Для «Уоррирз» это восьмая победа в последних десяти матчах. «Филадельфия» потерпела третье поражение в последних пяти матчах.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает второе место (12 побед, 4 поражения), «Филадельфия» на Востоке – восьмая (8 побед, 7 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,6 очков в среднем за игру (17)

2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 30,1 (15)

3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (16)

4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,8 (14)

5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,1 (16)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. 18 ноября



Филадельфия – Голден Стэйт 116:124 (47:28, 27:24, 15:47, 27:25)

Филадельфия: Симмонс (23 + 12 передач), Эмбиид (21), Редик (20), Ковингтон (20), Шарич (13 +10 подборов), Луваву-Кабарро (11)

Голден Стэйт: Карри (35), Дюрант (27), Томпсон (17), Уэст (14 + 7 подборов), Пачулия (10)



Орландо – Юта 85:125 (26:29, 22:34, 19:34, 18:28)

Орландо: Гордон (18), Росс (12), Фурнье (11), Спейтс (11), Вучевич (8), Симмонс (8)

Юта: Худ (31), Фэйворс (25 + 11 подборов), Жеребко (15), Митчелл (12), Рубио (9), Нето (9)



Шарлотт – Клипперс 102:87 (25:24, 30:22, 18:25, 29:16)

Шарлотт: Уокер (26), Лэмб (17), Ховард (16 + 16 подборов), Батюм (12), Уильямс (10)

Клипперс: Уильямс (25), Гриффин (19), Джордан (10 + 14 подборов), Джонсон (9), Риверс (9)



Атланта – Бостон + 99:110 (35:20, 15:24, 27:36, 22:30)

Атланта: Шредер (23), Бэйзмор (19), Коллинз (18), Принс (14), Бэббит (11)

Бостон: Ирвинг (30), Браун (27), Морис (14), Тейтум (14), Смарт (10)



Мемфис – Хьюстон 83:105 (25:33, 25:26, 17:23, 16:23)

Мемфис: Парсонс (17), Грин (15), М.Газоль (15), Брукс (7), Эварс (7)

Хьюстон: Харден (29), Капела (17 + 13 подборов), Пол (17), Андерсон (13), Гордон (12)



Даллас – Милуоки 111:79 (33:24, 23:20, 26:17, 29:18)

Даллас: Мэттьюз (22), Барез (20), Барнс (18), Феррел (16), Пауэлл (8 + 13 подборов)

Милуоки: Адетокумбо (24 + 17 подборов), Миддлтон (23), Снелл (8), Бледсоу (6), Хенсон (5)



Портленд – Сакраменто 102:90 (21:20, 32:21, 27:22, 22:27)

Портленд: Маккаллум (25), Лиллард (22), Нуркич (14), Напьер (11), Ленард (11)

Сакраменто: Стайн (18), Рэндолф (17), Коули- Мэйсон (13), Богданович (12), Хилл (12), Фокс (11)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 15 побед / 2 поражения

2. Детройт Пистонс – 10/5

3. Торонто Рэпторс – 10/5

4. Вашингтон Уизардс – 9/6

5. Кливленд Кавальерс – 9/7

6. Милуоки Бакс – 8/7

7. Нью-Йорк Никс – 8/7

8. Филадельфия Сиксерс – 8/7

9. Индиана Пэйсерс – 8/8

10. Орландо Мэджик – 8/8

11. Майами Хит – 7/8

12. Бруклин Нетс – 6/9

13. Шарлотт Хорнетс - 6/9

14. Чикаго Буллз – 3/10

15. Атланта Хоукс - 3/13



Западная конференция

1. Хьюстон Рокетс –13 побед / 4 поражения

2. Голден Стэйт Уорриорз – 12/4

3. Миннесота Тимбервулвз – 10/5

4. Сан-Антонио Сперс – 10/6

5. Денвер Наггетс – 9/6

6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 9/7

7. Нью-Орлеан Пеликанс – 8/8

8. Мемфис Гриззлиз – 7/8

9. Оклахома-Сити Тандер – 7/8

10. Юта Джаз – 7/10

11. Лос-Анджелес Лейкерс – 6/10

12. Финикс Санз – 6/11

13. Лос-Анджелес Клипперс – 5/10

14. Сакраменто Кингз – 4/12

15. Даллас Маверикс – 3/14