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НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

В ночь на 18 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.

НБА представила видео, посвященное 10 лучшим моментам минувшего игрового. В их число вошли передачи Дуэйна Уэйда («Кливленд»), Джордана Кларксона («Лейкерс») и Кайла Лоури («Торонто»), данки Карла-Энтони Таунса («Миннесота»), Джерами Гранта )»Оклахома», Хассана Уайтсайда (Майами), Ройса О’Нила («Юта») и Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан»), блок-шот Салаха Межри (Даллас»), а также баззер-битер защитника Иша Смита (»Детройт»).



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