В ночь на 18 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.
НБА представила видео, посвященное 10 лучшим моментам минувшего игрового. В их число вошли передачи Дуэйна Уэйда («Кливленд»), Джордана Кларксона («Лейкерс») и Кайла Лоури («Торонто»), данки Карла-Энтони Таунса («Миннесота»), Джерами Гранта )»Оклахома», Хассана Уайтсайда (Майами), Ройса О’Нила («Юта») и Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан»), блок-шот Салаха Межри (Даллас»), а также баззер-битер защитника Иша Смита (»Детройт»).
13:47 Тедди Атлас о бое Ломаченко – Ригондо: Нас ждет интересный, шахматный бой 51 | Бокс
13:32 Белью: Отвратительно, что Уайлдер обвиняет Джошуа в употреблении допинга 54 | Бокс
13:13 Итоговый чемпионат ATP. Димитров разгромил Карреньо-Бусту, Гоффен обыграл Тима (Видеообзор) 81 | Теннис / Видео
12:59 НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео) 66 | Баскетбол / Видео
12:46 НБА. Дабл-дабл Леня помогли «Финиксу» победить «Лейкерс», «Кливленд» в овертайме одолел «Клипперс» и другие результаты 74 | Баскетбол
11:41 НХЛ. Голкипер «Коламбуса» Бобровский – первая звезда игрового дня 115 | Хоккей
11:10 НХЛ. «Коламбус» всухую обыграл «Рейнджерс», «Детройт» победил «Баффало» 113 | Хоккей
08:57 Итоговый турнир ATP. Григор Димитров отдал Пабло Карреньо-Бусте два гейма 589 | Теннис
22:55 Ковалев: Нет мыслей, что я должен победить Шабранского, потому что он украинец 671 | Бокс
22:44 Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на французском этапе Гран-при 163 | Фигурное катание
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (284)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.