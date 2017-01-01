НБА. Дабл-дабл Леня помогли «Финиксу» победить «Лейкерс», «Кливленд» в овертайме одолел «Клипперс» и другие результаты

В ночь на 18 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.



«Финикс Санз» на выезде победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 122:113.

Самым результативным игроком в составе «Санз» стал Девин Букер, набравший 33 очка. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 26 минут 30 секунд, за который оформил дабл-дабл - 17 очков и 18 подборов (6 в атаке), сделал два блокшота, 2 передачи, допустил 1 потерю и получил 3 фола, завершив игру с коэффициентом полезности «30».

В составе проигравших Кайл Кузма набрал 30 очков и сделал 10 подборов, также дабл-дабл оформил Брук Лопес — 19 очков, 10 подборов.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение в шести матчах. «Финикс» одержал вторую победу за девять последних игр.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают 11-е место (6 побед, 10 поражений), «Финикс» на 13-м месте (6 побед, 11 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 31,8 очков в среднем за игру (16)

2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 30,6 (14)

3. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (16)

4. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,8 (14)

5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,1 (16)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 17 ноября

Вашингтон – Майами 88:91 (17:26, 12:24, 28:16, 31:25)

Вашингтон: Бил (26 + 10 подборов), Гортат (11 + 13 подборов), Портер (12), Микс (9), Уолл (8)

Майами: Уайтсайд (22 + 16 подборов), Джонсон (20), Уэйтерс (13), Уинслоу (10), Драгич (6)



Индиана – Детройт 107:100 (23:32, 24:26, 24:23, 36:19)

Индиана: Оладипо (21 + 15 подборов), Т. Янг (18), Коллисон (16), Богданович (15), Стивенсон (13), Сабонис (12 + 10 подборов)

Детройт: Брэдли (16), Джексон (16), Харрис (15), Смит (15), Кеннард (13), Драммонд (11 + 15 подборов)



Бруклин – Юта 118:107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27)

Бруклин: Динуидди (25), Крэбб (18), Кэролл (17), Букер (14), ЛеВерт (10)

Юта: Нето (22), Худ (17), Митчелл (15), Фэйворс (15), Инглс (15), Беркс (10)



Кливленд – Клипперс 118:113 OT (24:27, 32:29, 22:25, 27:24, 13:8)

Кливленд: Джеймс (39 + 14 подборов), Лав (25), Уэйд (23 + 11 подборов), Краудер (9), Корвер (9)

Клипперс: Гриффин (23 + 12 подборов), Джордан (20 + 22 подбора), Риверс (16), Джонсон (15), Торнвелл (13). Уильямс (13)



Торонто – Нью-Йорк 107:84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20)

Торонто: Лаури (22 + 10 передач), ДеРозан (22), Майлз (14), Сиакам (13), Ануноби (11)

Нью-Йорк: Порзингис (13), Хардуэй (13), Кантер (12), Бизли (10), Джек (8)



Чикаго – Шарлотт 123:120 (26:27, 34:33, 23:32, 40:28)

Чикаго: Холидэй (27), Данн (22), Валентайн (18), Маркканен (16), Грант (10), Портис (10)

Шарлотт: Уокер (47), Уильямс (13), Камински (11), Лэмб (10), Ховард (9), Батюм (9), Кидд-Гилкрист (9)



Сан-Антонио – Оклахома-Сити 104:101 (15:32, 33:23, 30:23, 26:23)

Сан-Анттонио: Олдридж (26), Грин (17), П.Газоль (14), Андерсон (10), Гэй (9), Бертанс (9)

Оклахома-Сити: Энтони (20), Джордж (18), Адамс (16), Уэстбрук (15), Абринес (9)



Даллас – Миннесота 87:111 (29:24, 26:19, 17:31, 15:37)

Даллас: Барнс (18), Новицки (15), Феррел (10), Харрис (9), Смит (8), Мэттьюз (8)

Миннесота: Батлер (21), Уиггинс (19), Тиг (15 + 10 передач), Таунс (15 + 11 подборов), Кроуфорд (12), Гибсон (10 + 11 подборов)



Сакраменто – Портленд 86:82 (19:20, 23:21, 18:19, 26:22)

Сакраменто: Стайн (22 + 10 подборов), Темпл (14), Хилл (14), Коули- Куфос (10 ), Фокс (9)

Портленд: Лиллард (29), Макколлум (19), Вонле (7), Харклесс (6), Дэвис (6)



Лейкерс – Финикс 113:122 (28:29, 25:36, 29:24, 31:33)

Лейкерс: Кузьма (30 + 10 подборов), Лопес (19 + 10 подборов), Ингрэм (17), Колдуэлл-Поул (13), Рэндл (13)

Финикс: Букер (33), Лень (17 + 18 подборов + 2 передачи + 2 блок-шота + 1 потеря),Юлис (15), Уоррен (13), Бендер (10), Дэниэлс (10), Джеймс (9), Джексон (7), Монро (6), Крисс (2)



Денвер – Нью-Орлеан 146:114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34)

Денвер: Мюррей (31), Харрис (22), Миллсэп (20), Мудиай (19),Чендлер (15 + 11 подборов), Йокич (13 + 11 подборов)

Нью-Орлеан: Дэвис (17), Мур (16), Казинс (14), Холидэй (13), Рондо (13), Нельсон (10)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 14 побед / 2 поражения

2. Детройт Пистонс – 10/5

3. Торонто Рэпторс – 10/5

4. Вашингтон Уизардс – 9/6

5. Милуоки Бакс – 8/6

6. Филадельфия Сиксерс – 8/6

7. Кливленд Кавальерс – 9/7

8. Орландо Мэджик – 8/7

9. Нью-Йорк Никс – 8/7

10. Индиана Пэйсерс – 8/8

11. Майами Хит – 7/8

12. Бруклин Нетс – 6/9

13. Шарлотт Хорнетс - 5/9

14. Чикаго Буллз – 3/10

15. Атланта Хоукс - 3/12



Западная конференция

1. Хьюстон Рокетс –12 побед / 4 поражения

2. Голден Стэйт Уорриорз – 11/4

3. Миннесота Тимбервулвз – 10/5

4. Сан-Антонио Сперс – 10/6

5. Денвер Наггетс – 9/6

6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 8/7

7. Мемфис Гриззлиз – 7/7

8. Нью-Орлеан Пеликанс – 8/8

9. Оклахома-Сити Тандер – 7/8

10. Юта Джаз – 6/10

11. Лос-Анджелес Лейкерс – 6/10

12. Лос-Анджелес Клипперс – 5/9

13. Финикс Санз – 6/11

14. Сакраменто Кингз – 4/11

15. Даллас Маверикс – 2/14