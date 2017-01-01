В ночь на 17 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось два матча.
«Хьюстон Рокетс» на выезде разгромил «Финикс Санс» со счетом 142:116.
«Бостон Селтикс» нанес поражение действующему чемпиону лиги «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 92:88.
НБА представила видео, посвященное пяти лучшим моментам минувшего игрового дня. В него вошли броски сверху защитника Джеймса Хардена («Хьюстон») и защитника Джейлена Брауна («Бостон»), эффектный реверс-данк в прыжке с места форварда Андре Игуодалы («Голден Стэйт»), а также проход под кольцо с серией обманных движений Хардена.
13:15 Нигерийцы впервые примут участие в зимней Олимпиаде 56 | Пхенчхан 2018
13:03 НБА. ТОП-5 моментов игрового дня 60 | Баскетбол / Видео
12:47 Уайлдер готов дать второй шанс Ортису: Буду наказывать «химиков» в ринге 76 | Бокс
12:27 Ferrari Шумахера продана за рекордную сумму 81 | Формула-1
12:14 Гассиев: Сильные стороны Дортикоса — длинные руки и удар 103 | Бокс
11:53 Шабранский: Бой с Ковалевым – знаковое событие, приложу все усилия, чтобы выйти победителем 91 | Бокс
11:33 Проморолик HBO к бою Ковалев – Шабранский 110 | Бокс / Видео
11:23 Усик: Следующий мой бой пройдет в январе 420 | Бокс
11:13 Хиггинс: Боя между Паркером и Джошуа не будет в 2018 году 100 | Бокс
10:48 Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Чилича, Сок обыграл Зверева (Видеообзор) 103 | Теннис / Видео
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (265)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.