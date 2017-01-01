НБА. ТОП-5 моментов игрового дня

Сегодня, 13:03 0 | Баскетбол / Видео

В ночь на 17 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось два матча.

«Хьюстон Рокетс» на выезде разгромил «Финикс Санс» со счетом 142:116.

«Бостон Селтикс» нанес поражение действующему чемпиону лиги «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 92:88.



НБА представила видео, посвященное пяти лучшим моментам минувшего игрового дня. В него вошли броски сверху защитника Джеймса Хардена («Хьюстон») и защитника Джейлена Брауна («Бостон»), эффектный реверс-данк в прыжке с места форварда Андре Игуодалы («Голден Стэйт»), а также проход под кольцо с серией обманных движений Хардена.







