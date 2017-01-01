НБА. «Кливленд» обыграл «Шарлотт», «Оклахома» выиграла у «Чикаго», «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте» и другие результаты

В ночь на 16 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.



Самые результативные игроки лиги:

1. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,7 очков в среднем за игру (15)

2. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,6 (14)

3. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 28,9 (13)

4. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,3 (15)

5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (15)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 15 ноября

Нью-Йорк – Юта 106:101 (27:30, 23:30, 27:22, 29:19)

Нью-Йорк: Хардуэй (26), Порзингис (22), Ли (19), Кантер (13), Джек (7), Ниликина (7)

Юта: Худ (30), Митчелл (19), Рубио (13), Инглс (13), Жеребко (9), Фэйворс (6 + 10 подборов)



Майами – Вашингтон 93:102 (19:30, 30:31, 25:10, 19:31)

Майами: Драгич (21), Уэйтерс (19), Т. Джонсон (15), Уайтсайд (14 + 21 подборов), Уинслоу (7)

Вашингтон: Уолл (27), Бил (26), Моррис (15), Портер (12 + 13 подборов), Убре (7)



Атланта – Сакраменто 126:80 (24:16, 40:19, 28:26, 34:19)

Атланта: Шредер (21), Дедмон (20 + 14 подборов), Принс (14), ; Коллинз (14), Бэббит (13), Тэйлор (12), Дилэйни (10), Белинелли (10)

Сакраменто: Рэндолф (16), Хилл (12), Джексон (8), Богданович (7), Куфос (7)



Оклахома-Сити – Чикаго 92:79 (27:7, 31:27, 19:22, 15:23)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (21), Энтони (18 + 11 подборов), Грант (15 + 11 подборов), Джордж (13), Джонсон (5), Паттерсон (5), Фелтон (5)

Чикаго: Маркканен (16), Блэйкни (16), Валентайн (13), Фелисио (8), Грант (6), Лопес (6)



Шарлотт – Кливленд 107:115 (30:36, 37:25, 17:27, 23:27)

Шарлотт: Кидд-Гилкрист (22), Уокер (20), Батюм (16), Лэмб (13), Уильямс (9)

Кливленд: Джеймс (31), Лав (22 + 10 подборов), Грин (13 + 7 подборов), Корвер (11), Смит (10)



Нью-Орлеан – Торонто 116:125 (34:29, 29:35, 23:34, 30:27)

Нью-Орлеан: Казинс (25), Дэвис (19), Холидэй (18), Миллер (13), Каннингем (10), Мур (10)

Торонто: ДеРозан (25), Лаури (22 + 11 подборов), Валанчюнас (21), Майлз (17), Ибака (12), Сиакам (10), ВанВлит (10)



Мемфис – Индиана 113:116 (25:34, 28:33, 31:30, 29:19)

Мемфис: М.Газоль (35 + 13), Эванс (18), Парсонс (13), Брукс (11), Маклемор (10)

Индиана: Коллисон (30), Оладипо (21), Богданович (16), Сабонис (13), Тернер (10), Джозеф (10)



Милуоки – Детройт 99:95 (26:23, 15:18, 34:21, 24:33)

Милуоки: Миддлтон (27), Адетокумбо (21), Бледсоу (14), Снелл (13), Брогдон (12), Хенсон (10 + 10 подборов)

Детройт: Брэдли (28), Драммонд (13 + 17 подборов), Харрис (13), Кеннард (11), Толливер (9), Гэллоуэй (9)



Миннесота – Сан-Антонио 98:86 (18:24, 39:19, 18:22, 23:21)

Миннесота: Таунс (26 + 16 подборов), Тиг (16), Уиггинс (11), Бьелица (11), Гибсон (10)

Сан-Антонио: Олдридж (15 + 10 подборов), П.Газоль (13), Миллс (13), Грин (11), Андерсон (8), Форбс (8)



Портленд – Орландо – 99:94 (24:33, 27:14, 24:24, 24:23)

Портленд: Лиллард (26 + 11 подборов), Макколлум (24), Напьер (19), Нуркич (11), Харклесс (6)

Орландо: Фурнье (22), Симмонс (16), Пэйтон (14), Гордон (12), Вучевич (11 + 10 подборов), Спейтс (10)



Лейкерс – Филадельфия – 109:115 (26:29, 28:29, 30:25, 25:32)

Лейкерс: Ингрэм (26 + 11 подборов), Кузьма (24),Кларксон (20), Колдуэлл-Поуп (12), Лопес (8), Рэндл (8)

Филадельфия: Эмбиид (46 + 15 подборов), Симмонс (18 + 10 передач), Ковингтон (15), Редик (11), Луваву-Кабарро (9)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 13 побед / 2 поражения

2. Детройт Пистонс – 10/4

3. Вашингтон Уизардс – 9/5

4. Торонто Рэпторс – 9/5

5. Милуоки Бакс – 8/6

6. Нью-Йорк Никс – 8/6

7. Филадельфия Сиксерс – 8/6

8. Орландо Мэджик – 8/7

9. Кливленд Кавальерс – 8/7

10. Индиана Пэйсерс – 7/8

11. Майами Хит – 6/8

12. Шарлотт Хорнетс - 5/8

13. Бруклин Нетс – 5/9

14. Атланта Хоукс - 3/12

15. Чикаго Буллз – 2/10



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 11 побед / 3 поражения

2. Хьюстон Рокетс –11/4

3. Миннесота Тимбервулвз – 9/5

4. Сан-Антонио Сперс – 9/6

5. Портленд Трэйл Блэйзерс – 8/6

6. Денвер Наггетс – 8/6

7. Нью-Орлеан Пеликанс – 8/7

8. Мемфис Гриззлиз – 7/7

9. Оклахома-Сити Тандер – 7/7

10. Юта Джаз – 6/9

11. Лос-Анджелес Лейкерс – 6/9

12. Лос-Анджелес Клипперс – 5/8

13. Финикс Санз – 5/10

14. Сакраменто Кингз – 3/11

15. Даллас Маверикс – 2/13