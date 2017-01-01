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НБА. «Торонто» обыграл «Хьюстон», «Бостон» выиграл у «Бруклина», «Даллас» проиграл «Сан-Антонио»

Демар Дерозан (Торонто Рэпторс)В ночь на 15 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

«Торонто Рэпторс» в гостях одержал уверенную победу над «Хьюстон Рокетс» со счетом 129:113.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 27 очков. Кайл Лоури оформил дабл-дабл - 19 очков и 10 передач, также 19 очков набрал Си Джей Майлз. 
Лидер «Хьюстона Джеймс Харден  сделал дабл-дабл - 38 очков и 11 передач, еще 20 очков на счету Тревора Аризы.
Это поражение для «Рокетс» стало первым после шестиматчевой победной серии. «Для «Рэпторз» это четвертая победа в шести последних матчах.
В Западной конференции «Хьюстон» занимает второе место (11 побед, 4 поражения), «Торонто» на Востоке – четвертый (8 побед, 5 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,3 очков в среднем за игру  (13 матчей)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,7 (15)
3. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 29,5 (12)
4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (14)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,1 (14)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 14 ноября
Бруклин – Бостон 102:109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)
Бруклин: Харрис (19), Холлис-Джефферсон (16), Крэбб (15), ЛеВерт (15), Динуидди (12 + 11 передач), Букер (12), Кэролл (9) Аллен (2), Мозгов (2)
Бостон: Ирвинг (25), Моррис (21 + 10 подборов), Хорфорд (17 + 11 подборов), Тейтум (19), Браун (14), Смарт (6), Тайс (3 + 7 подборов), Оджелей (2), Ларкин (2)  

Хьюстон – Торонто 113:129 (33:31, 31:45, 30:27, 19:26)
Хьюстон: Харден (38 + 11 передач), Ариза (20), Блэк (13),Гордон (12), Капела (11 + 11 подборов), Андерсон (9), Мба а Муте (9), Браун (1)
Торонто: ДеРозан (27), Лаури (19 + 10 передач), Майлз (19),  Ануноби (16), Райт (14), Валанчюнас (12), ВанВлит (8), Пелтль (7), Ибака (5), Сиакам (2)

Даллас – Сан-Антонио 91:97 (16:17, 23:27, 21:18, 31:35)
Даллас: Смит (27), Барнс (16), Бареа (16), Новицки (12), Мюттьюз (12), Клебер (5), Межри (3)
Сан-Антонио: Олдридж (32), Миллс (19), Джинобили (13), Мюррей (10), Андерсон (7), Грин (4), Форбс (4), Гэй (4), П.Газоль (2 + 10 подборов), Пол (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 13 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 10/3
3. Вашингтон Уизардс – 8/5
4. Торонто Рэпторс – 8/5
5. Орландо Мэджик – 8/6
6. Милуоки Бакс – 7/6
7. Нью-Йорк Никс – 7/6
8. Филадельфия Сиксерс – 7/6
9. Кливленд Кавальерс – 7/7
10. Майами Хит – 6/7
11. Индиана Пэйсерс –  6/8
12. Шарлотт Хорнетс - 5/7
13. Бруклин Нетс – 5/9
14. Чикаго Буллз – 2/9
15. Атланта Хоукс  - 2/12

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 11 побед / 3 поражения
2. Хьюстон Рокетс –11/4
3. Сан-Антонио Сперс – 9/5
4. Миннесота Тимбервулвз – 8/5
5. Денвер Наггетс – 8/6
6. Нью-Орлеан Пеликанс – 8/6
7. Мемфис Гриззлиз – 7/6
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 7/6
9. Оклахома-Сити Тандер – 6/7
10. Юта Джаз – 6/8
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 6/8
12. Лос-Анджелес Клипперс – 5/8
13. Финикс Санз – 5/10
14. Сакраменто Кингз – 3/10
15. Даллас Маверикс – 2/13

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