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НБА. ТОП-10 моментов игрового дня

В ночь на 14 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

НБА представила видео, посвященное десяти лучшим моментам минувшего игрового дня. Видео:



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