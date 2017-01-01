НБА. ТОП-10 моментов игрового дня

В ночь на 14 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.



НБА представила видео, посвященное десяти лучшим моментам минувшего игрового дня. Видео:







