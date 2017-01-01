НБА. «Хьюстон» разгромил «Индиану», «Бостон» обыграл «Торонто», «Оклахома» победила «Даллас» и другие результаты

В ночь на 13 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.



«Бостон Селтикс» на домашнем паркете вырвал победу у «Торонто Рэпторс» со счетом 95:94 и продлил свою победную серию до 12 игр.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эл Хорфорд, набравший 21 очко. Еще 18 очков принес Джейлен Браун. Разыгрывающий Кайри Ирвинг участия в матче не принимал.

У «Торонто» 24 очка набрал Демар Дерозан, 19 в активе Кайла Лоури.



В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает первое место (12 побед, 2 поражения), «Торонто» на 5-м месте (7 побед, 5 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,7 очков в среднем за игру (12 матчей)

2. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,4 (11)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,2 (14)

4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,7 (13)

5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,5 (13)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 12 ноября

Бостон – Торонто 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)

Бостон: Хорфорд (21), Браун (18), Розир (16), Смарт (14), Тейтум (13)

Торонто: ДеРозан (24), Лаури (19), Майлз (10), Сиакам (8), Ибака (8)



Детройт – Майами 112:103 (31:29, 24:29, 28:23, 29:22)

Детройт: Харрис (25), Брэдли (24), Джексон (17), ; Кеннард (14), Смит (11), Толливер (9), Драммонд (8 + 17 подборов)

Майами: Уайтсайд (20 + 12 подборов), Драгич (18), Уэйтерс (16), Ричардсон (15), Дж. Джонсон (10)



Индиана – Хьюстон 95:118 (18:35, 33:28, 20:24, 24:31)

Индиана: Оладипо (28), Сабонис (17), Тернер (13), Коллисон (9), Лиф (9), Стивенсон (8 + 10 подборов)

Хьюстон: Харден (26 + 15 передач), Гордон (21), Капела (20 + 17 подборов), Ариза (15), Мба а Муте (11)



Оклахома-Сити – Даллас 112:99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)

Оклахома-Сити: Джордж (37), Уэстбрук (27), Грант (10), Хьюстис (9), Паттерсон (7)

Даллас: Барнс (22 + 13 подборов), Ферреал (18), Смит (15), Пауэлл (11), Бареа (9)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 12 побед / 2 поражения

2. Детройт Пистонс – 10/3

3. Орландо Мэджик – 8/5

4. Вашингтон Уизардс – 7/5

5. Торонто Рэпторс – 7/5

6. Нью-Йорк Никс – 7/5

7. Милуоки Бакс – 6/6

8. Филадельфия Сиксерс – 6/6

9. Кливленд Кавальерс – 6/7

10. Майами Хит – 6/7

11. Индиана Пэйсерс – 6/8

12. Шарлотт Хорнетс - 5/7

13. Бруклин Нетс – 5/8

14. Чикаго Буллз – 2/9

15. Атланта Хоукс - 2/11



Западная конференция

1. Хьюстон Рокетс –11 побед / 3 поражения

2. Голден Стэйт Уорриорз – 10/3

3. Денвер Наггетс – 8/5

4. Сан-Антонио Сперс – 8/5

5. Мемфис Гриззлиз – 7/5

6. Миннесота Тимбервулвз – 7/5

7. Нью-Орлеан Пеликанс – 7/6

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/6

9. Юта Джаз – 6/7

10. Оклахома-Сити Тандер –6/7

11. Лос-Анджелес Клипперс – 5/7

12. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/8

13. Финикс Санз – 5/9

14. Сакраменто Кингз – 3/9

15. Даллас Маверикс – 2/12