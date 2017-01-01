НБА. «Хьюстон» разгромил «Индиану», «Бостон» обыграл «Торонто», «Оклахома» победила «Даллас» и другие результаты

В ночь на 13 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.
«Бостон Селтикс» на домашнем паркете вырвал победу у «Торонто Рэпторс» со счетом 95:94 и продлил свою победную серию до 12 игр.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Эл Хорфорд, набравший 21 очко. Еще 18 очков принес Джейлен Браун. Разыгрывающий Кайри Ирвинг участия в матче не принимал.
У «Торонто» 24 очка набрал Демар Дерозан, 19 в активе Кайла Лоури.
В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает первое место (12 побед, 2 поражения), «Торонто» на 5-м месте (7 побед, 5 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,7 очков в среднем за игру (12 матчей)
2. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,4 (11)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,2 (14)
4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,7 (13)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,5 (13)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 12 ноября
Бостон – Торонто 95:94 (24:24, 20:25, 33:27, 18:18)
Бостон: Хорфорд (21), Браун (18), Розир (16), Смарт (14), Тейтум (13)
Торонто: ДеРозан (24), Лаури (19), Майлз (10), Сиакам (8), Ибака (8)
Детройт – Майами 112:103 (31:29, 24:29, 28:23, 29:22)
Детройт: Харрис (25), Брэдли (24), Джексон (17), ; Кеннард (14), Смит (11), Толливер (9), Драммонд (8 + 17 подборов)
Майами: Уайтсайд (20 + 12 подборов), Драгич (18), Уэйтерс (16), Ричардсон (15), Дж. Джонсон (10)
Индиана – Хьюстон 95:118 (18:35, 33:28, 20:24, 24:31)
Индиана: Оладипо (28), Сабонис (17), Тернер (13), Коллисон (9), Лиф (9), Стивенсон (8 + 10 подборов)
Хьюстон: Харден (26 + 15 передач), Гордон (21), Капела (20 + 17 подборов), Ариза (15), Мба а Муте (11)
Оклахома-Сити – Даллас 112:99 (18:20, 26:22, 39:25, 29:32)
Оклахома-Сити: Джордж (37), Уэстбрук (27), Грант (10), Хьюстис (9), Паттерсон (7)
Даллас: Барнс (22 + 13 подборов), Ферреал (18), Смит (15), Пауэлл (11), Бареа (9)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 12 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 10/3
3. Орландо Мэджик – 8/5
4. Вашингтон Уизардс – 7/5
5. Торонто Рэпторс – 7/5
6. Нью-Йорк Никс – 7/5
7. Милуоки Бакс – 6/6
8. Филадельфия Сиксерс – 6/6
9. Кливленд Кавальерс – 6/7
10. Майами Хит – 6/7
11. Индиана Пэйсерс – 6/8
12. Шарлотт Хорнетс - 5/7
13. Бруклин Нетс – 5/8
14. Чикаго Буллз – 2/9
15. Атланта Хоукс - 2/11
Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –11 побед / 3 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 10/3
3. Денвер Наггетс – 8/5
4. Сан-Антонио Сперс – 8/5
5. Мемфис Гриззлиз – 7/5
6. Миннесота Тимбервулвз – 7/5
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 7/6
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/6
9. Юта Джаз – 6/7
10. Оклахома-Сити Тандер –6/7
11. Лос-Анджелес Клипперс – 5/7
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/8
13. Финикс Санз – 5/9
14. Сакраменто Кингз – 3/9
15. Даллас Маверикс – 2/12
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