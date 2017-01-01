НБА. «Финикс» обыграл «Миннесоту», «Голден Стэйт» разгромил «Филадельфию», «Даллас» проиграл «Кливленду» и другие результаты

В ночь на 12 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.
«Финикс Санз» в домашнем матче нанес поражение «Миннесоте Тимбервулвз» со счетом 118:110.
Звание самых результативных игроков встречи разделили защитник «Финикса» Дэвин Букер и форвард Ти Джей Уоррен, набравшие по 35 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 19 минут 43 секунды, за которые набрал 4 очка, сделал 8 подборов (4 в атаке), 1 блокшот, допустил 1 потерю, получил 2 фола и завершил встречу с коэффициентом полезности «9».
В составе проигравших самым результативным был форвард Эндрю Уиггинс, записавший на свой счет 27 очков, еще 25 очков принес защитник Джимми Батлер.
Эта победа стала для «Санз» первой после пяти поражений подряд. «Миннесота потерпела второе поражение подряд после победной серии из пяти матчей.
В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 13-е место (5 побед, 9 поражений), «Миннесота» на 6-м месте (7 побед, 5 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,7 очков в среднем за игру (12 матчей)
2. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 30,5 (13)
3. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,4 (11)
4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,7 (13)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,5 (13)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 11 ноября
Финикс – Миннесота 118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)
Финикс: Уоррен (35), Букер (35), Крисс (13), Джеймс (9), Бендер (8), Джексон (8), Лень (4 + 8 подборов), Чендлер (4), Юлис (2)
Миннесота: Уиггинс (27), Батлер (25), Таунс (17 + 12 подборов), Гибсон (16 + 11 подборов), Мухаммад (9)
Нью-Орлеан – Клипперс 111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)
Нью-Орлеан: Казинс (35 + 15 подборов), Дэвис (25 + 10 подборов), Мур (18), Диалло (9), Кларк (6), Холидэй (6)
Клипперс: Гриффин (26), Риверс (19), Уильямс (14),Джордан (12 + 14 подборов), Эванс (11)
Вашингтон – Атланта 113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)
Вашингтон: Бил (19), Моррис (18), Убре (18), Уолл (13), Скотт (10)
Атланта: Принс (19), Беллинелли (15), Бэйзмор (13), Дедмон (13), Дилэйни (11)
Хьюстон – Мемфис 111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26)
Хьюстон: Харден (38), Гордон (26), Андерсон (12), Такер (11), Ариза (9), Капела (7 + 14 подборов)
Мемфис: Эванс (22), М. Газоль (15), Конли (12), Парсонс (10), Брукс (9)
Нью-Йорк – Сакраменто 118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25)
Нью-Йорк: Порзингис (34), Ли (20), Кантер (17 + 13 подборов), Дотсон (14), Бизли (10)
Сакраменто: Лабиссьер (19), Хилд (17), Богданович (9), Фокс (8),Темпл (7), Куфос (6 + 10 подборов)
Милуоки – Лейкерс 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)
Милуоки: Адетокумбо (33 + 15 подборов), Брогдон (16), Миддлтон (13), Бледсоу (11), Деллаведова (10)
Лейкерс: Кузьма (21 + 11 подборов), Болл (17 + 12 подборов + 12 передач), ; Рэндл (17), Ингрэм (8), Кларксон (8)
Даллас – Кливленд 104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28)
Даллас: Барнс (23+ 11 подборов), Смит (19), Новицки (14), Мэттьюз (12), Бареа (9), Харрис (9)
Кливленд: Лав (29 + 15 подборов), Смит (17), Джеймс (17 + 10 подборов), Краудер (15), Корвер (13)
Голден Стэйт – Филадельфия 135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)
Голден Стэйт: Дюрант (29), Томпсон (23), Корри (22), Янг (13),Грин (10)
Филадельфия: Редик (17), Шарич (14), Симмонс (13), Эмбиид (12), Ковингтон (11)
Сан-Антонио – Чикаго 133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)
Сан-Антонио: П.Газоль (21 + 10 подборов), Мюррей (17), Бертанс (16), Гэй (15), Олдридж (14), Форбс (13), Андерсон (13)
Чикаго: Лопес (17), Портис (17), Данн (15), Грант (9), Валентайн (9), Фелисио (8)
Денвер – Орландо 125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)
Денвер: Мюррей (32), Бартон (26), Миллсэп (16), Чендлер (13), Йович (12 + 17 подборов), Мудиай (12)
Орландо: Спейтс (19), Симмонс (18), Фурнье (18), Гордон (13), Росс (10)
Юта – Бруклин 114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31)
Юта: Митчелл (26), Фэйворс (24 + 12 подборов), Худ (19), Инглс (17), Рубио (10)
Бруклин: Расселл (26), Холлис-Джефферсон (19), Кэролл (15), Букер (12), Эйси (8), ЛеВерт (8), Уайтхэд (8)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 11 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 9/3
3. Торонто Рэпторс – 7/4
4. Орландо Мэджик – 8/5
5. Вашингтон Уизардс – 7/5
6. Нью-Йорк Никс – 7/5
7. Майами Хит – 6/6
8. Милуоки Бакс – 6/6
9. Филадельфия Сиксерс – 6/6
10. Индиана Пэйсерс – 6/7
11. Кливленд Кавальерс – 6/7
12. Шарлотт Хорнетс - 5/7
13. Бруклин Нетс – 5/8
14. Чикаго Буллз – 2/9
15. Атланта Хоукс - 2/11
Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс –10 побед / 3 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 10/3
3. Денвер Наггетс – 8/5
4. Сан-Антонио Сперс – 8/5
5. Мемфис Гриззлиз – 7/5
6. Миннесота Тимбервулвз – 7/5
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 7/6
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/6
9. Юта Джаз – 6/7
10. Оклахома-Сити Тандер –5/7
11. Лос-Анджелес Клипперс – 5/7
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/8
13. Финикс Санз – 5/9
14. Сакраменто Кингз – 3/9
15. Даллас Маверикс – 2/11
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