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НБА. «Дабл-дабл Леня не помог «Финиксу» избежать поражения от «Орландо», «Оклахома» обыграла «Клипперс» и другие результаты

Финикс – Орландо (112:128). Алексей Лень #21 (Финикс)В ночь на 11 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» в домашнем матче потерпел поражение от «Орландо Мэджик» со счетом 112:128. 
Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Гордон, набравший 22 очка. Еще 19 очков принес Никола Вучевич, по 17 набрали Терренс Росс и Джонатан Симмонс. 
У «Финикса» самым результативным стал украинский центровой Алексей Лень, который второй матч подряд вышел в стартовой пятерке. За 39 минут 32 секунды, проведенные на паркете, Лень оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов, а также сделал 2 блокшота, 1 результативную передачу, допустил 3 потери и получил 3 фола, завершив матч с коэффициентом полезности «25». Еще 20 очков в активе Ти Джея Уоррена.
Это поражение стало для «Санз» пятым подряд, а «Орландо» одержал вторую победу кряду. 
В турнирной таблице Восточной конференции «Орландо» занимает 3-е место (8 побед, 4 поражения), «Финикс» на Западе – 13-й (4 победы. 9 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,5 очков в среднем за игру  (11 матчей)
2.  Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,0 (10)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,9 (12)
4. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 29,3 (12)
5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (12)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 10 ноября
Финикс – Орландо 112:128 (32:36, 31:28, 20:33, 29:31)
Финикс: Лень (21 + 13 подборов), Уоррен (20), Джеймс (18), Джексон (18), Букер (9), Крисс (9), Бендер (8), Юлис (6), Дэдли (3)
Орландо: Гордон (22), Вучевич (19), Росс (17), Симмонс (17),Фурнье (14), Исаак (11), Мак (9), Пэйтон (8), Бийомбо (5), Хезонья (5), Спейтс (1)

Детройт – Атланта 111:104 (26:22, 31:19, 19:28, 35:35)
Детройт: Джексон (22), Брэдли (20), Смит (17), Драммонд (16 + 20 подборов), Буллок (6)
Атланта: Бэйзмор (22), Шредер (17 + 11 передач), Коллинз (16), Белинелли (14), Дедмон (13), Бэббит (11)  

Бостон – Шарлотт 90:87 (11:26, 30:31, 23:19, 26:11)
Бостон: Тэтум (16), Ларкин (16), Розир (15), Моррис (14), Браун (10 + 13 подборов)
Шарлотт: Уокер (20 + 11 передач), Камински (14), Бэкон (10), Лэмб (9), Кидд-Гилкрист (8)  

Чикаго – Индиана 87:105 (16:27, 19:18, 26:35, 26:25)
Чикаго: Портис (20 + 11 подборов), Данн (16), Холидэй (14), Маркканен (12 + 10 подборов), Пондекстер (7)
Индиана: Оладипо (25), Богданович (22), Т. Янг (13), Тернер (11), Джозеф (10)  

Сан-Антонио – Милуоки 87:94 (27:25, 20:21, 23:30, 17:18)
Сан-Антонио: Олдридж (20 + 12 подборов), Джинобили (18), Миллс (14), Андерсон (10 + 10 подборов), П. Газоль (8)
Милуоки: Адетокумбо (28 + 12 подборов), Миддлтон (13), Бледсоу (13), Хенсон (10), Деллаведова (9), Брогдон (9)

Юта – Майами 74:84 (22:25, 27:12, 8:20, 17:27)
Юта: Худ (19), Беркс (12), Гобер (12 + 12 подборов), Митчелл (12), Фэйворс (6)
Майами: Уэйтерс (21), Драгич (18), Джонсон (11), Уайтсайд (8 + 20 подборов), Ричардсон (8)

Оклахома-Сити – Клипперс 120:111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25)
Оклахома-Сити: Джордж (42), Уэстбрук (22), Энтони (14), Абринес (14), Джонсон (9), Робертсон (4 + 11 подборов)
Клипперс: Уильямс (35), Риверс (17), Гриффин (17), Рид (15), Торнуэлл (10), Джордан (9 + 12 подборов)

Портленд – Бруклин 97:101 (28:21, 24:25, 18:31, 27:24)
Портленд: Нуркич (21), Макколлум (17), Лиллард (19), Тернер (11), Напьер (11)
Бруклин: Расселл (21), Кэрролл (16), Крэбб (12), Холлис-Джефферсон (11), Харрис (10)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 11 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 9/3
3. Орландо Мэджик – 8/4
4. Торонто Рэпторс – 7/4
5. Вашингтон Уизардс – 6/5
6. Филадельфия Сиксерс – 6/5
7. Нью-Йорк Никс – 6/5
8. Майами Хит – 6/6
9. Индиана Пэйсерс –  6/7
10. Милуоки Бакс – 5/6
11. Бруклин Нетс – 5/7
12. Кливленд Кавальерс – 5/7
13. Шарлотт Хорнетс - 5/7
14. Чикаго Буллз – 2/8
15. Атланта Хоукс  - 2/10

Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс – 9 побед / 3 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 9/3
3. Мемфис Гриззлиз – 7/4
4. Миннесота Тимбервулвз – 7/4
5. Денвер Наггетс – 7/5
6. Сан-Антонио Сперс – 7/5
7. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/6
8. Нью-Орлеан Пеликанс – 6/6
9. Лос-Анджелес Клипперс – 5/6
10. Юта Джаз – 5/7
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/7
12. Оклахома-Сити Тандер –5/7
13. Финикс Санз – 4/9
14. Сакраменто Кингз – 3/8
15. Даллас Маверикс – 2/10

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