НБА. «Голден Стэйи» разгромил «Миннесоту», «Финикс» проиграл «Майами» и другие результаты

В ночь на 9 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.



Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 125:101.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 28 очков, на счету Стивена Карри 22 очка.

У «Миннесоты» дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс — 16 очков, 12 подборов. Эндрю Уиггинс набрал 17 очков.

Эта победа стала для «Уорриорз» пятой подряд и клуб вышел в лидеры Западной конференции (9 побед, 3 поражения). «Миннесота» на 4-м месте (7 побед, 4 поражения).



«Финикс Санз» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв в домашнем матче «Майами Хит» со счетом 115:126. По ходу матча «Санз» ни разу не вели в счете.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Горан Драгич, на счету которого 29 очков. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл - 23 очка и 10 подборов.

В составе «Санз» Девин Букер набрал 30 очков, еще 18 на счету Майка Джеймса. Украинский центровой Алексей Лень вышел в стартовой пятерке, провел на паркете 19 минут 22 секунды, за которые набрал 6 очков, сделал 3 подбора (1 в атаке), допустил 4 потери и получил 4 фола.

На Востоке «Майами» занимает 9-е место (5 побед, 6 поражений), «Финикс» на Западе – на 13-м месте (4 победы, 8 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,9 очков в среднем за игру (10 матчей)

2. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,0 (10)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,5 (11)

4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,9 (11)

5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (11)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 8 ноября

Орландо – Нью-Йорк 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)

Орландо: Вучевич (24), Фурнье (23), Гордон (21), Симмонс (16), Пэйтон (11 + 11 передач), Бийомбо (7), Росс (6), Айзек (4)

Нью-Йорк: Хардуэй (26 + 11 подборов), Макдермотт (13), Ли (12), Кантер (10), О'Куинн (8), Эрнангомес (8), Томас (6), Нтиликина (6 + 9 передач), Джек (6), Бизли (4)



Детройт – Индиана 114:97 (22:30, 37:22, 23:23, 32:22)

Детройт: Харрис (23), Джексон (18), Драммонд (14 + 21 подбор), Брэдли (14), Гэллоуэй (12), Смит (10), Марьянович (9), Буллок (7), Толливер (3), Кеннард (2), Морлэнд (2)

Индиана: Оладипо (21), Джефферсон (19), Янг (16), Богданович (12), Джозеф (11), Тернер (8), Коллисон (7), Стивенсон (3)



Бостон – Лейкерс 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)

Бостон: Бэйнс (21), Ирвинг (19), Моррис (18), Розир (14 + 8 подборов), Смарт (9), Браун (9 + 11 подборов), Тайс (8), Тэтум (5), Ожелейе (4)

Лейкерс: Ингрэм (18), Кларксон (18), Рэндл (16 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Кузма (10), Лопес (10), Болл (9), Брюэр (3)



Финикс – Майами 115:126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)

Финикс: Букер (30), Джеймс (18), Уоррен (16), Дадли (13), Дэниэлс (9), Крисс (9), Лень (6 + 3 подбора), Бендер (5), Джексон (5), Юлис (4)

Майами: Драгич (29), Уайтсайд (23 + 10 подборов), Уэйтерс (16), Эллингтон (15), Джонсон (15), Уинслоу (14), Олиник (10), Ричардсон (4)



Голден Стэйт – Миннесота 125:101 (22:22, 29:28, 44:26, 30:25)

Голден Стэйт: Томпсон (28), Карри (22), Каспи (13), Янг (12), Игудала (11), Уэст (10), Ливингстон (8 + 5 передач), Маккоу (8), Грин (7), Макги (6)

Миннесота: Уиггинс (16), Таунс (16 + 12 подборов), Гибсон (14), Тиг (14), Батлер (11), Дженг (8), Кроуфорд (6), Мухаммад (5), Бьелица (3), Брукс (3), Джонс (2), Джордж-Хант (2)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 10 побед / 2 поражения

2. Детройт Пистонс – 8/3

3. Орландо Мэджик – 7/4

4. Торонто Рэпторс – 6/4

5. Филадельфия Сиксерс – 6/4

6. Нью-Йорк Никс – 6/5

7. Вашингтон Уизардс – 5/5

8. Кливленд Кавальерс – 5/6

9. Майами Хит – 5/6

10. Шарлотт Хорнетс - 5/6

11. Индиана Пэйсерс – 5/7

12. Милуоки Бакс – 4/6

13. Бруклин Нетс – 4/7

14. Чикаго Буллз – 2/7

15. Атланта Хоукс - 2/9



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 9 побед / 3 поражения

2. Хьюстон Рокетс – 8/3

3. Сан-Антонио Сперс – 7/4

4. Миннесота Тимбервулвз – 7/4

5. Мемфис Гриззлиз – 7/4

6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/5

7. Нью-Орлеан Пеликанс – 6/5

8. Денвер Наггетс – 6/5

9. Лос-Анджелес Клипперс – 5/5

10. Юта Джаз – 5/6

11. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/6

12. Оклахома-Сити Тандер – 4/6

13. Финикс Санз – 4/8

14. Сакраменто Кингз – 2/8

15. Даллас Маверикс – 2/10