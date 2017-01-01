НБА. «Голден Стэйи» разгромил «Миннесоту», «Финикс» проиграл «Майами» и другие результаты

В ночь на 9 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.
Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 125:101.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 28 очков, на счету Стивена Карри 22 очка.
У «Миннесоты» дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс — 16 очков, 12 подборов. Эндрю Уиггинс набрал 17 очков.
Эта победа стала для «Уорриорз» пятой подряд и клуб вышел в лидеры Западной конференции (9 побед, 3 поражения). «Миннесота» на 4-м месте (7 побед, 4 поражения).
«Финикс Санз» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв в домашнем матче «Майами Хит» со счетом 115:126. По ходу матча «Санз» ни разу не вели в счете.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Горан Драгич, на счету которого 29 очков. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл - 23 очка и 10 подборов.
В составе «Санз» Девин Букер набрал 30 очков, еще 18 на счету Майка Джеймса. Украинский центровой Алексей Лень вышел в стартовой пятерке, провел на паркете 19 минут 22 секунды, за которые набрал 6 очков, сделал 3 подбора (1 в атаке), допустил 4 потери и получил 4 фола.
На Востоке «Майами» занимает 9-е место (5 побед, 6 поражений), «Финикс» на Западе – на 13-м месте (4 победы, 8 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,9 очков в среднем за игру (10 матчей)
2. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,0 (10)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,5 (11)
4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,9 (11)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (11)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 8 ноября
Орландо – Нью-Йорк 112:99 (27:28, 27:22, 30:26, 28:23)
Орландо: Вучевич (24), Фурнье (23), Гордон (21), Симмонс (16), Пэйтон (11 + 11 передач), Бийомбо (7), Росс (6), Айзек (4)
Нью-Йорк: Хардуэй (26 + 11 подборов), Макдермотт (13), Ли (12), Кантер (10), О'Куинн (8), Эрнангомес (8), Томас (6), Нтиликина (6 + 9 передач), Джек (6), Бизли (4)
Детройт – Индиана 114:97 (22:30, 37:22, 23:23, 32:22)
Детройт: Харрис (23), Джексон (18), Драммонд (14 + 21 подбор), Брэдли (14), Гэллоуэй (12), Смит (10), Марьянович (9), Буллок (7), Толливер (3), Кеннард (2), Морлэнд (2)
Индиана: Оладипо (21), Джефферсон (19), Янг (16), Богданович (12), Джозеф (11), Тернер (8), Коллисон (7), Стивенсон (3)
Бостон – Лейкерс 107:96 (33:16, 28:36, 26:29, 20:15)
Бостон: Бэйнс (21), Ирвинг (19), Моррис (18), Розир (14 + 8 подборов), Смарт (9), Браун (9 + 11 подборов), Тайс (8), Тэтум (5), Ожелейе (4)
Лейкерс: Ингрэм (18), Кларксон (18), Рэндл (16 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Кузма (10), Лопес (10), Болл (9), Брюэр (3)
Финикс – Майами 115:126 (27:36, 27:33, 32:25, 29:32)
Финикс: Букер (30), Джеймс (18), Уоррен (16), Дадли (13), Дэниэлс (9), Крисс (9), Лень (6 + 3 подбора), Бендер (5), Джексон (5), Юлис (4)
Майами: Драгич (29), Уайтсайд (23 + 10 подборов), Уэйтерс (16), Эллингтон (15), Джонсон (15), Уинслоу (14), Олиник (10), Ричардсон (4)
Голден Стэйт – Миннесота 125:101 (22:22, 29:28, 44:26, 30:25)
Голден Стэйт: Томпсон (28), Карри (22), Каспи (13), Янг (12), Игудала (11), Уэст (10), Ливингстон (8 + 5 передач), Маккоу (8), Грин (7), Макги (6)
Миннесота: Уиггинс (16), Таунс (16 + 12 подборов), Гибсон (14), Тиг (14), Батлер (11), Дженг (8), Кроуфорд (6), Мухаммад (5), Бьелица (3), Брукс (3), Джонс (2), Джордж-Хант (2)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 10 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 8/3
3. Орландо Мэджик – 7/4
4. Торонто Рэпторс – 6/4
5. Филадельфия Сиксерс – 6/4
6. Нью-Йорк Никс – 6/5
7. Вашингтон Уизардс – 5/5
8. Кливленд Кавальерс – 5/6
9. Майами Хит – 5/6
10. Шарлотт Хорнетс - 5/6
11. Индиана Пэйсерс – 5/7
12. Милуоки Бакс – 4/6
13. Бруклин Нетс – 4/7
14. Чикаго Буллз – 2/7
15. Атланта Хоукс - 2/9
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 9 побед / 3 поражения
2. Хьюстон Рокетс – 8/3
3. Сан-Антонио Сперс – 7/4
4. Миннесота Тимбервулвз – 7/4
5. Мемфис Гриззлиз – 7/4
6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/5
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 6/5
8. Денвер Наггетс – 6/5
9. Лос-Анджелес Клипперс – 5/5
10. Юта Джаз – 5/6
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/6
12. Оклахома-Сити Тандер – 4/6
13. Финикс Санз – 4/8
14. Сакраменто Кингз – 2/8
15. Даллас Маверикс – 2/10
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