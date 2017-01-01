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НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результаты

НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результатыВ ночь на 8 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.

«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете одержал победу над «Милуоки Бакс» со счетом 124:119.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 32 очка и сделавший 16 подборов. В активе Леброна Джеймса 30 очков.
В составе «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 40 очков, стал самым результативным игроком встречи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд занимает 9-е место (5 побед, 6 поражений), «Милуоки» - на 12-м месте (4 победы, 6 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,9 очков в среднем за игру  (10 матчей)
2.  Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,0 (10)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,5 (11)
4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,9 (11)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (11)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 7 ноября
Вашингтон – Даллас 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)
Вашингтон: Бил (23), Уолл (23 + 14 передач), Портер (13), Убре (9),  Гортат (8), Моррис (8)  
Даллас: Барнс (31), Смит (22), Мэттьюз (14), Межри (10 + 12 подборов), Бареа (10)

Индиана – Нью-Орлеан 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)
Индиана: Тернер (21 + 12 подборов), Оладипо (15), Богданович (14), Стивенсон (14), Т. Янг (13), Коллисон (12)
Нью-Орлеан: Дэвис (37 + 14 подборов), Казинс (32 + 13 подборов), Миллер (12), Нельсон (10), Холидэй (10)  

Кливленд – Милуоки 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)
Кливленд: Лав (32 + 16 подборов), Джеймс (30), Смит (20), Роуз (10), Уэйд (10)
Милуоки: Адетокумбо (40), Брогдон (22), Миддлтон (20 + 11 передач), Телетович (16), Снелл (8)

Торонто – Чикаго 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)
Торотно: ДеРозан (24), Валанчюнас (21 + 10 подборов), Лоури (17), Ибака (16), Майлз (9)
Чикаго: (21 + 13 подборов), Лопес (20), Холидэй (15), Маркканен (12), Портис Валентайн (14), Данн (10)  

Нью-Йорк – Шарлотт 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)
Нью-Йорк: Порзингис (28), Макдермотт (20), Хардуэй (19), Кантер (14), О'Куинн (12), Томас (10)
Шарлотт: Уокер (21), Ховард (21). Монк (21), Лэмб (15), Уильямс (12)  

Сан-Антонио – Клипперс 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)
Сан-Антонио: Олдридж (25), Грин (24), Гэй (22 + 7 подборов), П. Газоль (19), Андерсон (8)
Клипперс: Риверс (24), Уильямс (17), Гриффин (15), Джонсон (12), Джордан (11)

Денвер – Бруклин 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)
Денвер: Йокич (41 + 12 подборов), Миллсэп (17), Бартон (17), Чендлер (9 + 10 подборов), Харрис (9)
Бруклин: Зеллер (21), ЛеВерт (13), Рассел (12), Мозгов (11), Килпатрик (11)  

Юта – Филадельфия 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)
Юта: Худ (19), Гобер (16 + 15 подборов), Инглс (15), Рубио (11), Митчелл (8), Юдо (8), Сефолоша (8)
Филадельфия: Шарич (25 + 10 подборов), Редик (20), Симмонс (16 + 13 подборов), Ковингтон (14 + 12 подборов), Андерсон (8)

Сакраменто – Оклахома-Сити 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)
Сакраменто: Хилд (21), Рэндолф (18), Джексон (16), Фокс (10), Темпл (8)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (20 + 12 подборов), Энтони (16), Адамс (14), Джордж (12), Грант (10)  

Портленд – Мемфис 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)
Портленд: Макколлум (36), Тернер (16), Напьер (12), Лиллард (12), Нуркич (6), Вонле (6 + 10 подборов)  
Мемфис: Эванс (21), Конли (20), М.Газоль (16), Эннис (10), Мартин (7), Брукс (7), Райт (7), Чалмерс (7)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 9 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 7/3
3. Торонто Рэпторс – 6/4
4. Филадельфия Сиксерс – 6/4
5. Нью-Йорк Никс – 6/4
6. Орландо Мэджик – 6/4
7. Вашингтон Уизардс – 5/5
8. Индиана Пэйсерс –  5/6
9. Кливленд Кавальерс – 5/6
10. Шарлотт Хорнетс - 5/6
11. Майами Хит – 4/6
12. Милуоки Бакс – 4/6
13. Бруклин Нетс – 4/7
14. Чикаго Буллз – 2/7
15. Атланта Хоукс  - 2/9

Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс – 8 побед / 3 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 8/3
3. Миннесота Тимбервулвз – 7/3
4. Мемфис Гриззлиз – 7/4
5. Сан-Антонио Спёрс – 7/4
6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/5
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 6/5
8. Денвер Наггетс – 6/5
9. Лос-Анджелес Клипперс – 5/5
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/5
11. Юта Джаз – 5/6
12. Оклахома-Сити Тандер – 4/6
13. Финикс Санз – 4/7
14. Сакраменто Кингз – 2/8
15. Даллас Маверикс – 2/10

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