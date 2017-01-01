НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результаты

В ночь на 8 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.
«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете одержал победу над «Милуоки Бакс» со счетом 124:119.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 32 очка и сделавший 16 подборов. В активе Леброна Джеймса 30 очков.
В составе «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 40 очков, стал самым результативным игроком встречи.
В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд занимает 9-е место (5 побед, 6 поражений), «Милуоки» - на 12-м месте (4 победы, 6 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,9 очков в среднем за игру (10 матчей)
2. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,0 (10)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,5 (11)
4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,9 (11)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (11)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 7 ноября
Вашингтон – Даллас 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)
Вашингтон: Бил (23), Уолл (23 + 14 передач), Портер (13), Убре (9), Гортат (8), Моррис (8)
Даллас: Барнс (31), Смит (22), Мэттьюз (14), Межри (10 + 12 подборов), Бареа (10)
Индиана – Нью-Орлеан 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)
Индиана: Тернер (21 + 12 подборов), Оладипо (15), Богданович (14), Стивенсон (14), Т. Янг (13), Коллисон (12)
Нью-Орлеан: Дэвис (37 + 14 подборов), Казинс (32 + 13 подборов), Миллер (12), Нельсон (10), Холидэй (10)
Кливленд – Милуоки 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)
Кливленд: Лав (32 + 16 подборов), Джеймс (30), Смит (20), Роуз (10), Уэйд (10)
Милуоки: Адетокумбо (40), Брогдон (22), Миддлтон (20 + 11 передач), Телетович (16), Снелл (8)
Торонто – Чикаго 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)
Торотно: ДеРозан (24), Валанчюнас (21 + 10 подборов), Лоури (17), Ибака (16), Майлз (9)
Чикаго: (21 + 13 подборов), Лопес (20), Холидэй (15), Маркканен (12), Портис Валентайн (14), Данн (10)
Нью-Йорк – Шарлотт 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)
Нью-Йорк: Порзингис (28), Макдермотт (20), Хардуэй (19), Кантер (14), О'Куинн (12), Томас (10)
Шарлотт: Уокер (21), Ховард (21). Монк (21), Лэмб (15), Уильямс (12)
Сан-Антонио – Клипперс 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)
Сан-Антонио: Олдридж (25), Грин (24), Гэй (22 + 7 подборов), П. Газоль (19), Андерсон (8)
Клипперс: Риверс (24), Уильямс (17), Гриффин (15), Джонсон (12), Джордан (11)
Денвер – Бруклин 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)
Денвер: Йокич (41 + 12 подборов), Миллсэп (17), Бартон (17), Чендлер (9 + 10 подборов), Харрис (9)
Бруклин: Зеллер (21), ЛеВерт (13), Рассел (12), Мозгов (11), Килпатрик (11)
Юта – Филадельфия 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)
Юта: Худ (19), Гобер (16 + 15 подборов), Инглс (15), Рубио (11), Митчелл (8), Юдо (8), Сефолоша (8)
Филадельфия: Шарич (25 + 10 подборов), Редик (20), Симмонс (16 + 13 подборов), Ковингтон (14 + 12 подборов), Андерсон (8)
Сакраменто – Оклахома-Сити 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)
Сакраменто: Хилд (21), Рэндолф (18), Джексон (16), Фокс (10), Темпл (8)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (20 + 12 подборов), Энтони (16), Адамс (14), Джордж (12), Грант (10)
Портленд – Мемфис 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)
Портленд: Макколлум (36), Тернер (16), Напьер (12), Лиллард (12), Нуркич (6), Вонле (6 + 10 подборов)
Мемфис: Эванс (21), Конли (20), М.Газоль (16), Эннис (10), Мартин (7), Брукс (7), Райт (7), Чалмерс (7)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 9 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 7/3
3. Торонто Рэпторс – 6/4
4. Филадельфия Сиксерс – 6/4
5. Нью-Йорк Никс – 6/4
6. Орландо Мэджик – 6/4
7. Вашингтон Уизардс – 5/5
8. Индиана Пэйсерс – 5/6
9. Кливленд Кавальерс – 5/6
10. Шарлотт Хорнетс - 5/6
11. Майами Хит – 4/6
12. Милуоки Бакс – 4/6
13. Бруклин Нетс – 4/7
14. Чикаго Буллз – 2/7
15. Атланта Хоукс - 2/9
Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс – 8 побед / 3 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 8/3
3. Миннесота Тимбервулвз – 7/3
4. Мемфис Гриззлиз – 7/4
5. Сан-Антонио Спёрс – 7/4
6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/5
7. Нью-Орлеан Пеликанс – 6/5
8. Денвер Наггетс – 6/5
9. Лос-Анджелес Клипперс – 5/5
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/5
11. Юта Джаз – 5/6
12. Оклахома-Сити Тандер – 4/6
13. Финикс Санз – 4/7
14. Сакраменто Кингз – 2/8
15. Даллас Маверикс – 2/10
09:34 НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результаты 46 | Баскетбол
08:53 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Аризону», «Монреаль» выиграл у «Вегаса», «Вашингтон» проиграл «Баффало» и другие результаты 56 | Хоккей
08:27 Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой 60 | Теннис
08:00 Стаховский не пробился во второй круг на турнире в Братиславе 111 | Теннис
20:59 Менеджер Уайлдера: Все зависит от Джошуа, мы готовы к бою не только в Англии, но и на луне 179 | Бокс
20:47 Фроч: Следующим соперником Уайлдера должен быть Джошуа, Уайт не готов 169 | Бокс
17:45 Паркер и Джошуа начали переговоры об объединительном поединке 207 | Бокс
17:29 НБА. Лучшие моменты недели (Видео) 321 | Баскетбол / Видео
16:55 Элина Свитолина - девятая в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисисток сезона 183 | Теннис
16:36 Поветкин: Интересно было бы снова побоксировать с Кличко 186 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (112)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.