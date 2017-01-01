НБА. «Кливленд» обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» выиграл у «Клипперс», «Оклахома» проиграла «Сакраменто» и другие результаты

В ночь на 8 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.



«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете одержал победу над «Милуоки Бакс» со счетом 124:119.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Лав, набравший 32 очка и сделавший 16 подборов. В активе Леброна Джеймса 30 очков.

В составе «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 40 очков, стал самым результативным игроком встречи.



В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд занимает 9-е место (5 побед, 6 поражений), «Милуоки» - на 12-м месте (4 победы, 6 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,9 очков в среднем за игру (10 матчей)

2. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,0 (10)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,5 (11)

4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,9 (11)

5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,9 (11)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 7 ноября

Вашингтон – Даллас 99:113 (34:36, 19:28, 23:26, 23:23)

Вашингтон: Бил (23), Уолл (23 + 14 передач), Портер (13), Убре (9), Гортат (8), Моррис (8)

Даллас: Барнс (31), Смит (22), Мэттьюз (14), Межри (10 + 12 подборов), Бареа (10)



Индиана – Нью-Орлеан 112:117 (37:34, 38:27, 19:35, 18:21)

Индиана: Тернер (21 + 12 подборов), Оладипо (15), Богданович (14), Стивенсон (14), Т. Янг (13), Коллисон (12)

Нью-Орлеан: Дэвис (37 + 14 подборов), Казинс (32 + 13 подборов), Миллер (12), Нельсон (10), Холидэй (10)



Кливленд – Милуоки 124:119 (39:28, 26:39, 29:23, 30:29)

Кливленд: Лав (32 + 16 подборов), Джеймс (30), Смит (20), Роуз (10), Уэйд (10)

Милуоки: Адетокумбо (40), Брогдон (22), Миддлтон (20 + 11 передач), Телетович (16), Снелл (8)



Торонто – Чикаго 119:114 (29:26, 36:19, 33:36, 21:33)

Торотно: ДеРозан (24), Валанчюнас (21 + 10 подборов), Лоури (17), Ибака (16), Майлз (9)

Чикаго: (21 + 13 подборов), Лопес (20), Холидэй (15), Маркканен (12), Портис Валентайн (14), Данн (10)



Нью-Йорк – Шарлотт 118:113 (32:41, 26:28, 25:25, 35:19)

Нью-Йорк: Порзингис (28), Макдермотт (20), Хардуэй (19), Кантер (14), О'Куинн (12), Томас (10)

Шарлотт: Уокер (21), Ховард (21). Монк (21), Лэмб (15), Уильямс (12)



Сан-Антонио – Клипперс 120:107 (32:26, 20:29, 40:21, 28:31)

Сан-Антонио: Олдридж (25), Грин (24), Гэй (22 + 7 подборов), П. Газоль (19), Андерсон (8)

Клипперс: Риверс (24), Уильямс (17), Гриффин (15), Джонсон (12), Джордан (11)



Денвер – Бруклин 112:104 (28:21, 29:25, 36:27, 19:31)

Денвер: Йокич (41 + 12 подборов), Миллсэп (17), Бартон (17), Чендлер (9 + 10 подборов), Харрис (9)

Бруклин: Зеллер (21), ЛеВерт (13), Рассел (12), Мозгов (11), Килпатрик (11)



Юта – Филадельфия 97:104 (21:32, 23:14, 27:34, 26:24)

Юта: Худ (19), Гобер (16 + 15 подборов), Инглс (15), Рубио (11), Митчелл (8), Юдо (8), Сефолоша (8)

Филадельфия: Шарич (25 + 10 подборов), Редик (20), Симмонс (16 + 13 подборов), Ковингтон (14 + 12 подборов), Андерсон (8)



Сакраменто – Оклахома-Сити 94:86 (10:25, 32:16, 25:16, 27:29)

Сакраменто: Хилд (21), Рэндолф (18), Джексон (16), Фокс (10), Темпл (8)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (20 + 12 подборов), Энтони (16), Адамс (14), Джордж (12), Грант (10)



Портленд – Мемфис 97:98 (21:23, 29:24, 21:27, 26:24)

Портленд: Макколлум (36), Тернер (16), Напьер (12), Лиллард (12), Нуркич (6), Вонле (6 + 10 подборов)

Мемфис: Эванс (21), Конли (20), М.Газоль (16), Эннис (10), Мартин (7), Брукс (7), Райт (7), Чалмерс (7)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Бостон Селтикс – 9 побед / 2 поражения

2. Детройт Пистонс – 7/3

3. Торонто Рэпторс – 6/4

4. Филадельфия Сиксерс – 6/4

5. Нью-Йорк Никс – 6/4

6. Орландо Мэджик – 6/4

7. Вашингтон Уизардс – 5/5

8. Индиана Пэйсерс – 5/6

9. Кливленд Кавальерс – 5/6

10. Шарлотт Хорнетс - 5/6

11. Майами Хит – 4/6

12. Милуоки Бакс – 4/6

13. Бруклин Нетс – 4/7

14. Чикаго Буллз – 2/7

15. Атланта Хоукс - 2/9



Западная конференция

1. Хьюстон Рокетс – 8 побед / 3 поражения

2. Голден Стэйт Уорриорз – 8/3

3. Миннесота Тимбервулвз – 7/3

4. Мемфис Гриззлиз – 7/4

5. Сан-Антонио Спёрс – 7/4

6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/5

7. Нью-Орлеан Пеликанс – 6/5

8. Денвер Наггетс – 6/5

9. Лос-Анджелес Клипперс – 5/5

10. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/5

11. Юта Джаз – 5/6

12. Оклахома-Сити Тандер – 4/6

13. Финикс Санз – 4/7

14. Сакраменто Кингз – 2/8

15. Даллас Маверикс – 2/10