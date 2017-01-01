НБА. «Финикс» проиграл «Бруклину», «Голден Стєйт» обыграл «Майами», «Бостон» выиграл у «Атланты»

В ночь на 7 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.
«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Бруклин Нетс» со счетом 92:98.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 23 очка. Джо Харрис принес 18 очков, Демарре Кэрролл оформил дабл-дабл - 14 очков, 11 подборов.
В составе «Финикса» 20 очков набрал Ти Джей Уоррен, 18 — Девин Букер. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 24 минуты 36 секунд, за которые набрал 7 очков, сделал 14 подборов (5 в атаке), 1 результативную передачу, 1 перехват, допустил 2 потери и получил 4 фола.
«Нетс» прервали серию из четырех поражений. «Санз» потерпели третье поражение подряд.
На Востоке «Бруклин» занимает 11-е место (4 победы, 6 поражений), на Западе «Финикс» - 13-й (4 победы, 7 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,0 очков в среднем за игру (9 матчей)
2. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 30,2 (9)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,5 (11)
4. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 28,8 (10)
5. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,6 (10)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 6 ноября
Финикс – Бруклин 92:98 (19:28, 22:19, 27:25, 24:26)
Финикс: Уоррен (20), Букер (18), Джеймс (16), Юлис (11), Лень (7 + 14 подборов), Дадли (6), Крисс (4), Джексон (4), Дэниелс (3), Чендлер (3)
Бруклин: Расселл (23), Харрис (18), Крэбб (15), Кэрролл (14 + 11 подборов), Зеллер (12), Динуидди (4), ЛеВерт (4), Холлис-Джефферсон (4), Мозгов (2), Эйси (2)
Голден Стэйт – Майами 97:80 (22:21, 28:16, 25:20, 22:23)
Голден Стэйт: Дюрант (21), Грин (18), Карри (16), Томпсон (13), Ливингстон (5), Луни (5), Маккоу (4), Игудала (4), Пачулия (4), Янг (3), Каспи (2), Белл (2)
Майами: Дж. Джонсон (21), Драгич (19), Олиник (10), Эллингтон (9), Ричардсон (6), Уинслоу (6), Уайтсайд (3), Джонсон (3), Адебайо (3)
Атланта – Бостон 107:110 (25:26, 29:28, 21:28, 32:28)
Атланта: Шредер (23), Дедмон (19 + 12 подборов), Белинелли (19), Дилэйни (13), Бэббит (9), Коллинз (8), Принс (7), Бэйзмор (5), Тэйлор (4)
Бостон: Ирвинг (35), Тэтум (21), Хорфорд (15 + 10 подборов), Браун (11), Смарт (9), Розир (8), Ойелейе (6), Тайс (3), Бэйнс (2)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 9 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 7/3
3. Орландо Мэджик – 6/4
4. Вашингтон Уизардс – 5/4
5. Торонто Рэпторс – 5/4
6. Филадельфия Сиксерс – 5/4
7. Нью-Йорк Никс – 5/4
8. Индиана Пэйсерс – 5/5
9. Шарлотт Хорнетс - 5/5
10. Милуоки Бакс – 4/5
11. Бруклин Нетс – 4/6
12. Кливленд Кавальерс – 4/6
13. Майами Хит – 4/6
14. Чикаго Буллз – 2/6
15. Атланта Хоукс - 2/9
Западная конференция
1. Хьюстон Рокетс – 8 побед / 3 поражения
2. Голден Стэйт Уорриорз – 8/3
3. Миннесота Тимбервулвз – 7/3
4. Мемфис Гриззлиз – 6/4
5. Портленд Трэйл Блэйзерс – 6/4
6. Сан-Антонио Спёрс – 6/4
7. Лос-Анджелес Клипперс – 5/4
8. Юта Джаз – 5/5
9. Лос-Анджелес Лейкерс – 5/5
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 5/5
11. Денвер Наггетс – 5/5
12. Оклахома-Сити Тандер – 4/5
13. Финикс Санз – 4/7
14. Сакраменто Кингз – 1/8
15. Даллас Маверикс – 1/10
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