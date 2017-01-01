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НБА. «Финикс» проиграл «Нью-Йорку», «Кливленд выиграл у «Вашингтона» и другие результаты

НБА. «Финикс» проиграл «Нью-Йорку», «Кливленд выиграл у «Вашингтона» и другие результатыВ ночь на 4 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 12 матчей.

«Нью-Йорк Никс» в домашнем матче одержал победу над «Финикс Санз» со счетом 120:107. 
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 37 очков. В активе Тима Хардуэя 21 очко, а Энес Кантер оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов. 
У «Финикса» 34 очка на счету Девина Букера, Тайсон Чендлер набрал 15 очков и сделал 10 подборов. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 23 минуты 25 секунд, за которые набрал 9 очков, сделал 7 подборов (4 в атаке), 1 блошот, допустил 1 потерю и получил 3 фола, завершив игру с коэффициентом полезности «7».
В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» опустился на 13-е место (4 победы, 5 поражений), на Востоке «Никс» зантмают 9-е место (4 победы, 4 поражения).

«Кливленд Кавальерс» на выезде одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счетом 130:122.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс Ю в активе которого 57 очков, 11 подборов и 7 результативных передач. Леброн преодолел отметку в 29 тыс. очков за карьеру. Теперь на счету Леброна 29 049 очков. 32-летний баскетболист стал седьмым игроком в истории НБА, который перешагнул этот рубеж, а также самым молодым игроком в истории НБА набравшим 29 тыс. очков за карьеру. Ранее это достижение принадлежало Коби Брайанту, который добился такого результата в 33 года.
В составе «Вашингтона» защитник Брэдли Бил набрал 36 очков, его коллега по амплуа Джон Уолл сделал дабл-дабл - 13 очков и 15 результативных передач.
На Востоке «Кливленд» - 10-й (4 победы, 5 поражений), «Вашингтон» на 8-м месте (4 победы, 4 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 31,0 очков в среднем за игру (9 матчей)
2. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 29,1 (9)
3. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 29,0 (8)
4. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,0 (9)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,5 (8)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 3 ноября
Филадельфия – Индиана 121:110 (30:28, 26:35, 36:26, 29:21)
Филадельфия: Редик (31), Ковингтон (22), Эмьиид (18), Шарич (16), Симмонс (14 + 11 подборов + 11 передач)
Индиана: Оладипо (31), Богданович (21), Т. Янг (15), Сабонис (14), Тернер (11)  

Орландо – Чикаго 83:105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)
Орландо: Фурнье (21), Вучевич (14), Гордон (11), Исаак (8), Хкзлнья (8)
Чикаго: Холидэй (19), Нваба (16), Маркканен (13), Лопес (11 + 10 подборов), Валентайн (11), Данн (11), Ципзер (10)

Детройт – Милуоки 105:96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)
Детройт: Драммонд (24 + 15 подборов), Брэдли (23), Харрис (13), Смит (10), Джексон (9 )
Милуоки: Адетокумбо (29), Брогдон (21 + 10 передач), Миддлтон (16ч), Снелл (12), Хенсон (4 + 13 подборов)

Вашингтон – Кливленд 122:130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)
Вашингтон: Бил (36), Убре (21), Гортат (15), Портер (15), Уолл (13 + 15 передач), Скотт (12)
Кливленд: ЛеБрон (57 + 11 подборов), Роуз (20), Краудер (17), Лав (11), Корвер (8)   

Атланта – Хьюстон 104:119 (25:36, 26:33, 25:28, 28:22)
Атланта: Бэйзмор (18), Шредер (16), Принс (16), Бэббит (12), Тэйлор (12), Дорси (10)
Хьюстон: Харден (29 + 11 передач), Гордон (20), Мба а Муте (20), Капела (12), Ариза (12), Андерсон (11)

Нью-Йорк – Финикс 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31)
Нью-Йорк: Порзингис (37), Хардуэй (21), Кантер (16 + 15 подборов), Макдермотт (12), Бизли (11), Ли (10)
Финикс: Букер (34), Чендлер (15 + 10 подборов), Джексон (13), Лень (9), Дэниэлс (9), Бендер (7), Юлис (7), Уоррен (6), Крисс (5), Джеймс (2)

Даллас – Новый Орлеан 94:99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)
Даллас: Барнс (26), Смит (16), Бареа (13), Харрис (10), Межри (7 + 13 подборов)
Нью-Орлеан: Дэвис (30 + 13 подборов), Казинс (20 + 22 подбора), Мур (11), Аллен (10), Миллер (9)

Сан-Антонио – Шарлотт 108:101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)
Сан-Антонио: Форбс (22), Гэй (20), Миллс (17), Олдридж (14), Джинобили (10), Мюррей (10)
Шарлотт: Лэмб (27), Ховард (20 + 13 подборов), Бэкон (18), Уокер (13), Уильямс (7)  

Юта – Торонто 100:109 (26:29, 28:24, 28:36, 18:20)
Юта: Худ (17), Гобер (15), Рубио (13), Инглс (11), Фэйворс (8 + 7 подборов) – старт; Юдо (4), Жеребко (3), Беркс (2), Сефолоша (2).
Торонто: ДеРозан (37 + 6 подборов + 6 потерь), Митчелл (25), Пауэлл (15), Лоури (15 + 10 передач), Ибака (10)  

Денвер – Майами 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)
Денвер: Миллсэп (27), Йокич (19 + 14 подборов), Мудиай (12), Чендлер (11), Харрис (10)
Майами: Драгич (23), Уэйтерс (15), Джонсон (15 + 10 подборов), Уайтсайд (13), Уайт (8), Олиник (8)

Оклахома-Сити – Бостон 94:101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)
Оклахома-Сити: Джордж (25 + 10 подборов), Уэстбрук (19 + 11 передач), Энтони (10 + 14 подборов), Грант (11), Адамс (7 + 10 подборов)
Бостон: Ирвинг (25), Хорфорд (20), Тэтум (13), Браун (10 + 12 подборов), Моррис (9), Смарт (9)

Лейкерс – Бруклин 124:112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)
Лейкерс: Лопес (34 + 10 подборов), Кузьма (21 + 13 подборов), Кларксон (19), Ингрэм (18 + 10 подборов), Эннис (10), Рэндл (10)
Бруклин: Крэбб (25), Холлис-Джефферсон (21), Рассел (17), Кэрролл (11), Харрис (10)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Бостон Селтикс – 7 побед / 2 поражения
2. Детройт Пистонс – 6/3
3. Орландо Мэджик – 6/3
4. Торонто Рэпторс – 5/3
5. Филадельфия Сиксерс – 5/4
6. Индиана Пэйсерс –  5/4
7. Шарлотт Хорнетс - 5/4
8. Вашингтон Уизардс – 4/4
9. Нью-Йорк Никс – 4/4
10. Кливленд Кавальерс – 4/5
11. Милуоки Бакс – 4/5
12. Майами Хит – 3/5
13. Бруклин Нетс – 3/6
14. Чикаго Буллз – 2/5
15. Атланта Хоукс  - 1/8

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 5 побед / 2 поражения
2. Хьюстон Рокетс – 7/3
3. Голден Стэйт Уорриорз – 6/3
4. Мемфис Гриззлиз – 5/3
5. Миннесота Тимбервулвз – 5/3
6. Юта Джаз – 5/4
7. Денвер Наггетс – 5/4
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 5/4
9. Сан-Антонио Спёрс – 5/4
10. Оклахома-Сити Тандер – 4/4
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 4/5
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 4/5
13. Финикс Санз – 4/5
14. Сакраменто Кингз – 1/7
15. Даллас Маверикс – 1/9

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