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НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Сан-Антонио», «Хьюстон» проиграл «Филадельфии» и другие результаты

НБА. «Голден Стэйт» раз громил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Сан-Антонио», «Хьюстон» проиграл «Филадельфии» и другие результатыВ ночь на 31 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 141:113.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 31 очко. Еще 19 очков в активе Кевина Дюранта.
В составе «Клипперс» Данило Галлинари набрал 19 очко, Блэйк Гриффин - 16.

«Уорриорз» одержали пятую победу в последних шести матчах. «Клипперс» потерпели третье поражение подряд.
В турнирной таблице Западной конференции «Клипперс» занимает 2-е место (4 победы, 2 поражения),  «Голден Стэйт» - поднялся на 4-е место (5 побед, 3 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 34,7 очков в среднем за игру (6 матчей)
2. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,4 (7)
3. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 29,3 (6)
4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 28,0 (8)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,7 (6)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 30 октября
Бостон – Сан-Антонио 108:94 (30:26, 24:23, 26:18, 28:27)
Бостон: Ирвинг (24), Браун (18), Хорфорд (14 + 13 подборов), Розир (12), Смарт (9), Ойелейе (7), Тэтум (7 + 11 подборов), Бэйнс (6), Тайс (6), Ябуселе (3), Надер (2)
Сан-Антонио: Пол (18), Гэй (14),Олдридж (11), Газоль (11), Мюррей (10), Форбс (8), Миллс (7), Грин (7), Андерсон (5), Бертанс (3)

Майами – Миннесота 122:125 OT (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)
Майами: Уэйтерс (33), Олиник (23 + 5 подборов), Драгич (18), Адебайо (13 + 13 подборов), Джонсон (12), Уинслоу (10), Уайт (6), Ричардсон (5), Джонсон (2 + 7 подборов)  
Миннесота: Тиг (23 + 11 передач), Уиггинс (22), Таунс (20 + 12 подборов), Батлер (16), Кроуфорд (13), Бьелица (9), Гибсон (7), Дженг (6), Джонс (5), Мухаммад (4)

Нью-Йорк – Денвер 116:110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)
Нью-Йорк: Порзингис (38), О'Куинн (15 + 12 подборов), Хардуэй (13), Кантер (12), Ли (12), Макдермотт (11), Джек (6), Нтиликина (5), Бизли (4)
Денвер: Йокич (28), Мюррей (20), Харрис (18), Мудиай (15), Бартон (13), Миллсэп (8 + 10 подборов), Чендлер (6), Пламли (2)

Хьюстон – Филадельфия 107:115 (27:37, 29:21, 24:34, 27:23)
Хьюстон: Харден (29), Гордон (25), Капела (12 + 15 подборов), Андерсон (11), Мба а Муте (11), Нене (7), Ариза (7), Такер (5)
Филадельфия: Симмонс (24), Эмбиид (22), Луваву-Кабарро (17), Шарич (14), Джонсон (12 + 10 подборов), Макконнелл (11), Бэйлесс (10), Ковингтон (5)  

Мемфис – Шарлотт 99:104 (31:31, 26:20, 25:22, 17:31)
Мемфис: Эванс (19 + 10 подборов), Конли (16), Эннис (11), Брукс (11), Газоль (10), Парсонс (9), Райт (8), Харрисон (7), Мартин (4), Чалмерс (4)
Шарлотт: Уокер (27), Лэмб (17), Монк (13), Зеллер (11), Кидд-Гилкрист (10), Уильямс (9), Камински (9), Грэм (4), Бэйкон (2)

Нью-Орлеан – Орландо 99:115 (24:33, 40:27, 20:27, 15:28)
Нью-Орлеан: Дэвис (39 + 10 подборов), Казинс (12 + 12 подборов), Холидэй (11), Аллен (9), Каннингем (8), Мур (8), Нельсон (5), Кларк (5), Диалло (2)
Орландо: Фурнье (20), Вучевич (20), Симмонс (20 + 6 подборов), Спейтс (18), Гордон (17), Росс (8), Огастин (6), Айзек (4), Хезонья (2)

Юта – Даллас 104:89 (21:27, 23:26, 32:15, 28:21)
Юта: Худ (25), Рубио (20), Гобер (17 + 12 подборов), Сефолоша (11), Фэйворс (10), Митчелл (8), Беркс (6), Инглс (3), Джонсон (2), О'Нил (2)
Даллас: Новицки (18), Бареа (17), Харрис (15), Феррел (9),  Мэттьюз (8), Пауэлл (7 + 10 подборов), Барнс (6), Ноэл (6), Смит (2), Клебер (1)  

Портленд – Торонто 85:99 (29:29, 6:25, 26:27, 24:18)
Портленд: Лиллард (36), Макколлум (16), Нуркич (8), Дэвис (7), Коннотон (6), Харклесс (4), Амину (4), Тернер (4)
Торонто: ДеРозан (25), Лоури (19 + 10 подборов), Ногейра (17), Пауэлл (8), Райт (7), Пелтль (6), Сиакам (6), Майлз (5), Ануноби (4), ВанВлит (2)  

Клипперс – Голден Стэйт 113:141 (28:34, 29:40, 29:33 , 27:34)
Клипперс: Галлинари (19), Уильямс (17), Гриффин (16), Беверли (14), Джордан (10 + 11 подборов), У. Джонсон (8), Рид (6 + 8 подборов), Эванс (6), Деккер (5), Б. Джонсон (5), Риверс (5) Торнуэлл (2), Харрелл (1)
Голден Стэйт: Карри (31), Дюрант (19), Грин (16), Томпсон (15), Макги (10), Ливингстон (8), Белл (8), Маккоу (7), Уэст (7), Пачулия (6), Каспи (6), Игудала (5), Янг (3)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Детройт Пистонс – 5 побед / 2 поражения
2. Бостон Селтикс – 5/2
3. Орландо Мэджик – 5/2
4. Вашингтон Уизардс – 4/2
5. Милуоки Бакс – 4/2
6. Торонто Рэпторс – 4/2
7. Шарлотт Хорнетс - 4/3
8. Индиана Пэйсерс –  3/3
9. Нью-Йорк Никс – 3/3
10. Бруклин Нетс – 3/4
11. Кливленд Кавальерс – 3/4
12. Филадельфия Сиксерс –3/4
13. Майами Хит – 2/4
14. Чикаго Буллз – 1/4
15. Атланта Хоукс  - 1/6

Западная конференция
1. Мемфис Гриззлиз – 5 побед / 2 поражения
2. Лос-Анджелес Клипперс – 4/2
3. Хьюстон Рокетс – 5/3
4. Голден Стэйт Уорриорз – 5/3
5. Миннесота Тимбервулвз – 4/3
6. Сан-Антонио Спёрс – 4/3
7. Юта Джаз – 4/3
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 4/3
9. Оклахома-Сити Тандер – 3/4
10. Денвер Наггетс – 3/4
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 3/4
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 2/4
13. Финикс Санз – 2/4
14. Сакраменто Кингз – 1/5
15. Даллас Маверикс – 1/7

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