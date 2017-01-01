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Леброн Джеймс: Не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений

Леброн Джеймс: Не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских пораженийКлуб ««Кливленд Кавальерс» в домашнем матче потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Никс» (95:114). Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что еще рано переживать из-за плохих результатов на старте сезона.

«Какой сейчас месяц? Октябрь? Я не собираюсь сходить с ума из-за этого прямо сейчас», – цитирует Джеймса ESPN.

Отметим, что «Кливленд» потерпел третье поражение подряд и четвертое в семи матчах на старте сезона. На данный момент, «Кливленд» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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