Леброн Джеймс: Не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений

Клуб ««Кливленд Кавальерс» в домашнем матче потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Никс» (95:114). Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что еще рано переживать из-за плохих результатов на старте сезона.



«Какой сейчас месяц? Октябрь? Я не собираюсь сходить с ума из-за этого прямо сейчас», – цитирует Джеймса ESPN.



Отметим, что «Кливленд» потерпел третье поражение подряд и четвертое в семи матчах на старте сезона. На данный момент, «Кливленд» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.