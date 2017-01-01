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НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Детройту», «Кливленд» - «Нью-Йорку», «Индиана» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты

НБА. «Голден Стэйт» проиграл «Детройту», «Кливленд» - «Нью-Йорку», «Индиана» обыграла «Сан-Антонио» и другие результатыВ ночь на 30 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.

«Детройт Пистонс» на выезде нанес поражение «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 115:107.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Эйвери Брэдли, набравший 23 очка. Еще 22 очка в активе Реджи Джексона.
У «Голден Стэйт» Клэй Томпсон набрал 29 очков, Кевина Дюранта – 28, Стивен Карри – 27.
«Детройт» - лидер Восточной конференции (5 побед, 2 поражения). На Западе «Уорриорз» занимают 6-е место (4 победы, 3 поражения),  

«Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете потерпел разгромное поражение от «Нью-Йорк Никс» со счетом 95:114.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Тим Хардуэй-младший, набравший 34 очка. Дабл-даблы сделали Кристапс Порзингис - 32 очка, 12 подборов и Энес Кантер - 18 очков, 12 подборов.
В составе «Кливленда» дабл-даблы оформили Кевин Лав  - 22 очка, 11 подборов и Леброн Джеймс - 16 очков, 10 подборов.

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 34,7 очков в среднем за игру (6 матчей)
2. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 32,3 (6)
3. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 27,6 (5)
4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 27,6 (7
5. Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз) – 26,4 (7)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 29 октября
Атланта – Милуоки 106:117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)
Атланта: Шредер (21), Принс (17), Бэйзмор (15), Коллинз (14), Мускала (10), Белинелли (9), Дедмон (8), Тэйлор (7), Бэббеит (5)
Милуоки: Адетокумбо (33 + 11 подборов), Миддлтон (27), Брогдон (16), Вон (12), Хенсон (12), Деллаведова (6), Телетович (5), Мэйкер (3), Снелл (3)  

Индиана – Сан-Антонио 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)
Индиана: Оладипо (23), Сабонис (22 + 12 подборов), Богданович (15), Янг (12), Коллисон (8), Джефферсон (6), Джозеф (4), Янг (3), Стивенсон (3), Лиф (1)
Сан-Антонио: Олдридж (26), Пау Газоль (17), Грин (10), Миллс (10), Гэй (10), Андерсон (8), Пол (6), Мюррей (4), Джинобили (3)  

Бруклин – Денвер 111:124 (36:29, 27:31, 21:40, 27:24)
Бруклин: Динуидди (22), Холлис-Джефферсон (18), Харрис (16), Расселл (12), ЛеВерт (8), Крэбб (8), Букер (8), Мозгов (7 + 11 подборов), Килпатрик (6), Зеллер (4), Аллен (2)
Денвер: Мюррей (26), Йокич (21 + 14 подборов), Чендлер (18), Харрис (14), Миллсэп (13 + 11 подборов), Мудиай (15), Пламли (10), Бартон (7)  

Шарлотт – Орландо 120:113 (27:24, 34:25, 32:37, 27:27)
Шарлотт: Уокер (34 + 10 передач), Ховард (22 + 10 подборов), Лэмб (20), Уильямс (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (10), Зеллер (6), О'Брайан (5), Бэйкон (4), Грэм (4), Монк (2)
Орландо: Симмонс (27), Фурнье (23), Гордон (17), Росс (17), Вучевич (15 + 11 подборов), Мак (10), Бийомбо (2), Хезонья (2)

Сакраменто – Вашингтон 83:110 (16:35, 16:28, 28:25, 23:22)
Сакраменто: Богданович (15), Мэйсон (11), Ричардсон (10), Лабиссьер (10), Хилд (7), Куфос (7 + 10 подборов), Джексон (6), Койли-Стайн (6), Темпл (5), Сэмпсон (4), Фокс (2)
Вашингтон: Уолл (19), Портер (16), Бил (15), Скотт (13), Убре (9), Гортат (6), Маинми (5), Смит (5), Маккаллоу (5), Фрэйзер (3), Саторански (3)

Кливленд – Нью-Йорк 95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)
Кливленд: Лав (22 + 11 подборов), Джеймс (16 + 10 подборов), Роуз (15), Корвер (13), Смит (11), Грин (6), Уэйд (6), Краудер (5), Томпсон (1)
Нью-Йорк: Хардуэй (34), Порзингис (32 + 12 подборов), Кантер (18 + 12 подборов), Ли (15 + 10 подборов), Нтиликина (5), Томас (5), Макдермотт (3), Джек (2)

Голден Стэйт – Детройт 107:115 (35:27, 22:25, 24:30, 26:33)
Голден Стэйт: Томпсон (29), Дюрант (28), Карри (27), Грин (2 + 13 подборов), Макги (6), Игудала (4), Уэст (4), Каспи (3), Ливингстон (2), Пачулия (2)
Детройт: Брэдли (23), Джексон (22), Харрис (16), Смит (16), Джонсон (15), Драммонд (8 + 18 подборов), Толливер (7), Луэр (4), Буллок (4).
На Востоке «Кливленд на 10-м месте (3 победы, 4 поражения), «Никс» занимают  12-е место (2 победы, 3 поражения).

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Детройт Пистонс – 5 побед / 2 поражения
2. Бостон Селтикс – 4/2
3. Милуоки Бакс – 4/2
4. Вашингтон Уизардс – 4/2
5. Орландо Мэджик – 4/2
6. Торонто Рэпторс – 3/2
7. Индиана Пэйсерс –  3/3
8. Шарлотт Хорнетс - 3/3
9. Бруклин Нетс – 3/4
10. Кливленд Кавальерс – 3/4
11. Майами Хит – 2/3
12. Нью-Йорк Никс – 2/3
13. Филадельфия Сиксерс – 2/4
14. Чикаго Буллз – 1/4
15. Атланта Хоукс  - 1/6

Западная конференция
1. Мемфис Гриззлиз – 5 побед / 1 поражение
2. Лос-Анджелес Клипперс – 4/1
3. Хьюстон Рокетс – 5/2
4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 4/2
5. Сан-Антонио Спёрс – 4/2
6. Голден Стэйт Уорриорз – 4/3
7. Миннесота Тимбервулвз – 3/3
8. Юта Джаз – 3/3
9. Оклахома-Сити Тандер – 3/3
10. Денвер Наггетс – 3/3
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 3/3
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 2/4
13. Финикс Санз – 2/4
14. Сакраменто Кингз – 1/5
15. Даллас Маверикс – 1/6

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