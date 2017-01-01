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НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» выиграл у «Шарлотт», «Оклахома» проиграла «Миннесоте» и другие результаты

Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер)В ночь на 28 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 35,0 очков в среднем за игру (5 матчей)
2. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 33,0 (5)
3. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 28,3 (4
4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 27,7 (6)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 27,6 (5)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 27 октября
Орландо – Сан-Антонио 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)
Орландо: Фурнье (25), Симмонс (17), Гордон (16), Вучевич (15), Хезонья (9), Мак (8), Огастин (7), Исаак (6), Бийомбо (5), Ивунду (4), Росс (2)
Сан-Антонио: Олдридж (24 + 11 подборов), Газоль (12 + 11 подборов), Миллс (12), Мюррей (7), Джинобили (6), Бертанс (6), Форбс (5), Пол (5), Андерсон (4), Грин (3), Гэй (2)

Шарлотт – Хьюстон 93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)
Шарлотт: Уокер (26), Лэмб (20), Ховард (19 + 16 подборов), Монк (10), Камински (8), Кидд-Гилкрист (4), Уильямс (3), О'Брайан (2), Бэйкон (1)
Хьюстон: Харден (27 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (26), Андерсон (21), Мба а Муте (12), Такер (9 + 13 подборов), Браун (7), Капела (7)

Атланта – Денвер 100:105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)
Атланта: Шредер (20), Принс (19), Белинелли (15), Дедмон (13 + 10 подборов), Ильясова (7), Бэйзмор (7), Дилэйни (7), Коллинз (6), Мускала (4), Тэйлор (2)
Денвер: Йокич (18 + 15 подборов), Харрис (18), Бартон (18 + 6 подборов), Мудиай (16), Миллсэп (16), Пламли (9), Мюррей (6), Чендлер (2), Бизли (2)

Нью-Йорк – Бруклин 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)
Нью-Йорк: Порзингис (30), Ли (13), Кантер (12), Макдермотт (12), Хардуэй (11), Нтиликина (9), Джек (8), О'Куинн (4 + 12 подборов), Бизли (4), Эрнангомес (4)
Бруклин: Расселл (15), Эйси (12), Букер (10), Килпатрик (8), ЛеВерт (7), Кэролл (6), Холлис-Джефферсон (6), Мозгов (6), Харрис (6), Динуидди (4 + 11 передач), Зеллер (4), Аллен (2)

Миннесота – Оклахома-Сити 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)
Миннесота: Таунс (33 + 19 подборов), Батлер (25), Тиг (17 + 10 передач), Гибсон (16), Уиггинс (14), Дженг (6), Кроуфорд (5), Бьелица (3)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (27), Джордж (23), Энтони (23), Адамс (20), Фелтон (7), Грант (6), Роберсон (4), Паттерсон (3), Хьюстис (3)

Голден Стэйт – Вашингтон 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)
Голден Стэйт: Дюрант (31 + 11 подборов), Карри (20), Томпсон (18), Уэст (16), Луни (9), Каспи (8), Игудала (7), Пачулия (4), Маккоу (4),Грин (3)
Вашингтон: Портер (29 + 10 подборов), Уолл (20 + 14 передач), Убре (19), Гортат (18), Скотт (14), Микс (10), Бил (4), Маинми (2), Саторански (1)

Лейкерс – Торонто 92:101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)
Лейкерс: Рэндл (18), Кузьма (15 + 10 подборов), Лопес (13), Кларксон (11), Харт (9), Ингрэм (9), Нэнс (7), Болл (5), Брюэр (3), Колдуэл-Поуп (2)
Торонто: ДеРозан (24), Сиакам (18), Ибака (18), Лоури (11 + 10 подборов + 12 передач), Майлз (9), Пелтль (7 + 7 подборов), Ануноби (7), Пауэлл (3), Райт (2), ВанВлит (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Орландо Мэджик – 4 победы / 1 поражение
2. Бостон Селтикс – 3/2
3. Кливленд Кавальерс – 3/2
4. Милуоки Бакс – 3/2
5. Вашингтон Уизардс – 3/2
6. Детройт Пистонс – 3/2
7. Торонто Рэпторс – 3/2
8. Бруклин Нетс – 3/3
9. Майами Хит – 2/2
10. Индиана Пэйсерс – 2/3
11. Шарлотт Хорнетс - 2/3
12. Нью-Йорк Никс – 1/3
13. Чикаго Буллз – 1/3
14. Филадельфия Сиксерс – 1/4
15. Атланта Хоукс  - 1/5

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 4 победы / 0 поражений
2. Хьюстон Рокетс – 5/1
3. Мемфис Гриззлиз – 4/1
4. Сан-Антонио Спёрс – 4/1
5. Голден Стэйт Уорриорз – 4/2
6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 3/2
7. Миннесота Тимбервулвз – 3/3
8. Юта Джаз – 2/3
9. Лос-Анджелес Лейкерс – 2/3
10. Финикс Санз – 2/3
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 2/3
12. Денвер Наггетс – 2/3
13. Оклахома-Сити Тандер – 2/3
14. Сакраменто Кингз – 1/4
15. Даллас Маверикс – 1/5

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