НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» выиграл у «Шарлотт», «Оклахома» проиграла «Миннесоте» и другие результаты

В ночь на 28 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.



Самые результативные игроки лиги:

1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 35,0 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 33,0 (5)

3. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 28,3 (4

4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 27,7 (6)

5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 27,6 (5)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 27 октября

Орландо – Сан-Антонио 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)

Орландо: Фурнье (25), Симмонс (17), Гордон (16), Вучевич (15), Хезонья (9), Мак (8), Огастин (7), Исаак (6), Бийомбо (5), Ивунду (4), Росс (2)

Сан-Антонио: Олдридж (24 + 11 подборов), Газоль (12 + 11 подборов), Миллс (12), Мюррей (7), Джинобили (6), Бертанс (6), Форбс (5), Пол (5), Андерсон (4), Грин (3), Гэй (2)



Шарлотт – Хьюстон 93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)

Шарлотт: Уокер (26), Лэмб (20), Ховард (19 + 16 подборов), Монк (10), Камински (8), Кидд-Гилкрист (4), Уильямс (3), О'Брайан (2), Бэйкон (1)

Хьюстон: Харден (27 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (26), Андерсон (21), Мба а Муте (12), Такер (9 + 13 подборов), Браун (7), Капела (7)



Атланта – Денвер 100:105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)

Атланта: Шредер (20), Принс (19), Белинелли (15), Дедмон (13 + 10 подборов), Ильясова (7), Бэйзмор (7), Дилэйни (7), Коллинз (6), Мускала (4), Тэйлор (2)

Денвер: Йокич (18 + 15 подборов), Харрис (18), Бартон (18 + 6 подборов), Мудиай (16), Миллсэп (16), Пламли (9), Мюррей (6), Чендлер (2), Бизли (2)



Нью-Йорк – Бруклин 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)

Нью-Йорк: Порзингис (30), Ли (13), Кантер (12), Макдермотт (12), Хардуэй (11), Нтиликина (9), Джек (8), О'Куинн (4 + 12 подборов), Бизли (4), Эрнангомес (4)

Бруклин: Расселл (15), Эйси (12), Букер (10), Килпатрик (8), ЛеВерт (7), Кэролл (6), Холлис-Джефферсон (6), Мозгов (6), Харрис (6), Динуидди (4 + 11 передач), Зеллер (4), Аллен (2)



Миннесота – Оклахома-Сити 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)

Миннесота: Таунс (33 + 19 подборов), Батлер (25), Тиг (17 + 10 передач), Гибсон (16), Уиггинс (14), Дженг (6), Кроуфорд (5), Бьелица (3)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (27), Джордж (23), Энтони (23), Адамс (20), Фелтон (7), Грант (6), Роберсон (4), Паттерсон (3), Хьюстис (3)



Голден Стэйт – Вашингтон 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)

Голден Стэйт: Дюрант (31 + 11 подборов), Карри (20), Томпсон (18), Уэст (16), Луни (9), Каспи (8), Игудала (7), Пачулия (4), Маккоу (4),Грин (3)

Вашингтон: Портер (29 + 10 подборов), Уолл (20 + 14 передач), Убре (19), Гортат (18), Скотт (14), Микс (10), Бил (4), Маинми (2), Саторански (1)



Лейкерс – Торонто 92:101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)

Лейкерс: Рэндл (18), Кузьма (15 + 10 подборов), Лопес (13), Кларксон (11), Харт (9), Ингрэм (9), Нэнс (7), Болл (5), Брюэр (3), Колдуэл-Поуп (2)

Торонто: ДеРозан (24), Сиакам (18), Ибака (18), Лоури (11 + 10 подборов + 12 передач), Майлз (9), Пелтль (7 + 7 подборов), Ануноби (7), Пауэлл (3), Райт (2), ВанВлит (2)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Орландо Мэджик – 4 победы / 1 поражение

2. Бостон Селтикс – 3/2

3. Кливленд Кавальерс – 3/2

4. Милуоки Бакс – 3/2

5. Вашингтон Уизардс – 3/2

6. Детройт Пистонс – 3/2

7. Торонто Рэпторс – 3/2

8. Бруклин Нетс – 3/3

9. Майами Хит – 2/2

10. Индиана Пэйсерс – 2/3

11. Шарлотт Хорнетс - 2/3

12. Нью-Йорк Никс – 1/3

13. Чикаго Буллз – 1/3

14. Филадельфия Сиксерс – 1/4

15. Атланта Хоукс - 1/5



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Клипперс – 4 победы / 0 поражений

2. Хьюстон Рокетс – 5/1

3. Мемфис Гриззлиз – 4/1

4. Сан-Антонио Спёрс – 4/1

5. Голден Стэйт Уорриорз – 4/2

6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 3/2

7. Миннесота Тимбервулвз – 3/3

8. Юта Джаз – 2/3

9. Лос-Анджелес Лейкерс – 2/3

10. Финикс Санз – 2/3

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 2/3

12. Денвер Наггетс – 2/3

13. Оклахома-Сити Тандер – 2/3

14. Сакраменто Кингз – 1/4

15. Даллас Маверикс – 1/5