НБА. Адетокумбо установил рекорд в пяти стартовых играх сезона

Легкий форвард «Милуоки Бакс» 22-летний Яннис Адетокунбо установил рекорд НБА.



В пяти первых матчах регулярного чемпионата НБА форвард набирал в среднем за игру по 36,8 очка, совершал по 10,8 подбора и отдавал по 5,3 передачи.



Адетокунбо стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось в пяти стартовых поединках сезона записать в свой актив не менее 35 очков, 10 подборов и 5 передач.



«Милуоки» в этих встречах одержал три победы при двух поражениях и занимает шестое место в Восточной конференции.



Исторический старт Янниса Антекокумбо в сезоне 2017-18 гг. Видео:

