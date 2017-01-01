НБА. «Клипперс» обыграл «Портленд», «Бостон» выиграл у «Милуоки», «Даллас» проиграл «Мемфису» и другие результаты

В ночь на 27 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.



Самые результативные игроки лиги:

1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 35,0 очков в среднем за игру (5 матчей)

2. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 31,0 (4)

3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 29,2 (5)

4. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 28,7 (3)

5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 27,6 (5)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 26 октября



Милуоки – Бостон 89:96 (23:28, 21:15, 25:29, 20:24)

Милуоки: Адетокумбо (28 + 10 подборов), Миддлтон (15), Брогдон (15), Снелл (11), Монро (8), Деллаведова (5), Телетович (3), Мэйкер (3), Хенсон (1)

Бостон: Хорфорд (27), Ирвинг (24), Тэтум (12), Бэйнс (12), Браун (9),Смарт (8), Розир (4)



Мемфис – Даллас 96:91 (28:14, 26:21, 22:33, 20:23)

Мемфис: Газоль (25 + 13 подборов), Конли (22), Эванс (19), Мартин (9), Брукс (7), Райт (5), Харрисон (4), Парсонс (3), Эннис (2)

Даллас: Барнс (22 + 11 подборов), Мэттьюз (18), Новицки (14), Смит (9), ), Бареа (9), Клебер (6), Ноэль (5), Феррел (4), Пауэлл (2), Межри (2)



Чикаго – Атланта 91:86 (18:20, 19:19, 28:20, 26:27)

Чикаго: Лопес (16), Нваба (15 + 11 подборов), Маркканен (14 + 12 подборов), Холидэй (13 + 10 подборов), Валентайн (11), Грант (11), Пондекстер (7), Фелдер (2), Фелисио (2)

Атланта: Белинелли (23), Бэйзмор (16), Мускала (14 + 10 подборов), ), Коллинз (13), Дилэйни (6), Дедмон (4), Принс (3Тэйлор (5), Мэджетт (2)



Портленд – Клипперс 103:104 (24:30, 29:32, 26:18, 24:24)

Портленд: Лиллард (25), Макколллум (23), Амину (19), Харклесс (13), Нуркич (12), Тернер (4), Коннотон (3), Напьер (3), Дэвис (1 + 10 подборов)

Клипперс: Гриффин (25), Галлинари (16), Риверс (16), Беверли (13), Уильямс (13), Джордан (7 + 18 подборов), Торнуэлл (6), Рид (5), Джонсон (3)



Сакраменто – Нью-Орлеан 106:114 (40:27, 30:29, 17:32, 19:26)

Сакраменто: (14), Рэндолф (13), Коули-Стайн (12), Хилд (12), Фокс Лабиссьер (11), Темпл (10), Богданович (10), Джексон (7), Хилл (6), Куфос (8), Картер (3)

Нью-Орлеан: Казинс (41 + 23 подборов), Холидэй (20), Нельсон (18), Мур (12), Кларк (7), Аллен (6), Каннингем (6), Диалло (4)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Вашингтон Уизардс – 3 победы / 1 поражение

2. Орландо Мэджик – 3/1

3. Кливленд Кавальерс – 3/2

4. Бостон Селтикс – 3/2

5. Милуоки Бакс – 3/2

6. Бруклин Нетс – 3/2

7. Детройт Пистонс – 3/2

8. Майами Хит – 2/2

9. Торонто Рэпторс – 2/2

10. Шарлотт Хорнетс - 2/2

11. Индиана Пэйсерс – 2/3

12. Чикаго Буллз – 1/3

13. Атланта Хоукс - 1/4

14. Филадельфия Сиксерс – 1/4

15. Нью-Йорк Никс – 0/3



Западная конференция

1. Лос-Анджелес Клипперс – 4 победы / 0 поражений

2. Сан-Антонио Спёрс – 4/0

3. Мемфис Гриззлиз – 4/1

4. Хьюстон Рокетс – 4/1

5. Голден Стэйт Уорриорз – 3/2

6. Портленд Трэйл Блэйзерс – 3/2

7. Лос-Анджелес Лейкерс – 2/2

8. Оклахома-Сити Тандер – 2/2

9. Миннесота Тимбервулвз – 2/3

10. Финикс Санз – 2/3

11. Юта Джаз – 2/3

12. Денвер Наггетс – 1/3

13. Сакраменто Кингз – 1/3

14. Нью-Орлеан Пеликанс – 1/3

15. Даллас Маверикс – 1/5