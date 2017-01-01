Стерн: Марихуану нужно исключить из списка запрещенных в НБА препаратов

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн считает, что медицинские свойства марихуаны могут быть полезны для профессиональных баскетболистов.



«На данный момент лично я считаю, что марихуану нужно исключить из списка запрещённых в НБА препаратов. Меня в этом убедили. В медицинских целях её можно использовать легально.



Когда я занимал должность комиссара лиги, то мы ужесточили правила в отношении употребления марихуаны. Тогда некоторые игроки могли курить её перед матчами. И возникло представление, что употребление марихуаны может привести к переходу на более тяжёлые наркотики», – передаёт слова Стерна ESPN.