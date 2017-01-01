На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Стерн: Марихуану нужно исключить из списка запрещенных в НБА препаратов

Стерн: Марихуану нужно исключить из списка запрещенных в НБА препаратовБывший комиссар НБА Дэвид Стерн считает, что медицинские свойства марихуаны могут быть полезны для профессиональных баскетболистов.

«На данный момент лично я считаю, что марихуану нужно исключить из списка запрещённых в НБА препаратов. Меня в этом убедили. В медицинских целях её можно использовать легально.

Когда я занимал должность комиссара лиги, то мы ужесточили правила в отношении употребления марихуаны. Тогда некоторые игроки могли курить её перед матчами. И возникло представление, что употребление марихуаны может привести к переходу на более тяжёлые наркотики», – передаёт слова Стерна ESPN.

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Создатель «Милдроната»: Уже в этом году препарат могут исключить из списка запрещенных
Уайлдер арестован за хранение марихуаны
Майкл Фелпс из-за курения марихуаны потерял спонсорский контракт...
Российского фехтовальщика поймали на курении марихуаны
«Сан-Антонио» могут наказать за отсутствие четырех лидеров в матче НБА
Джокович во время матча пожаловался на запах марихуаны
НБА. Стерн готовит новый вариант коллективного договора
НБА. 17 ноября владельцы клубов обсудят ситуацию с локаутом
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Стерн: Марихуану нужно исключить из списка запрещенных в НБА препаратов
НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Юту», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто», «Кливленд» проиграл «Бруклину» и другие результаты
НБА. «Кливленд» обыграл «Чикаго», «Клипперс» выиграл у «Юты», «Нью-Орлеан» проиграл «Портленду» и другие результаты
Лидер «Голден Стэйт» Карри оштрафован на $50 тыс. за бросок капой в судью
НБА. «Финикс» одержал первую победу в сезоне, «Голден Стэйт» разгромил «Даллас», «Хьюстон» проиграл «Мемфису» и другие результаты

Последние новости спорта

19:03 Ковальчик: История Йохауг не вызвала такого интереса, как случай с Шараповой 114 | Лыжные гонки

18:50 Стерн: Марихуану нужно исключить из списка запрещенных в НБА препаратов 116 | Баскетбол

17:44 Такам: Моя задача — сделать все не так, как делали предыдущие оппоненты Джошуа 140 | Бокс

17:34 Ломаченко о бое с Ригондо: Скоро узнаем, кто сильнейший боксер в полулегком весе 153 | Бокс

17:21 Луис Ортис не планирует завершать карьеру 146 | Бокс

17:07 Формула-1. Гран-при Мексики: Превью этапа 128 | Формула-1

16:44 Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал 186 | Теннис / Главные новости спорта

13:37 Итоговый турнир WTA. Елена Остапенко обыграла Каролину Плишкову 195 | Теннис

12:18 Новый тренер Ковалева: Надеюсь, мы сработаемся 202 | Бокс

09:59 НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Юту», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто», «Кливленд» проиграл «Бруклину» и другие результаты 172 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

ВИДЕО

Шабранский: Бой с Ковалевым - это большой вызов для меня (Видео)

Беленький: Дортикос сильнее Влодарчика и поставит перед Гассиевым другие задачи (Видео)

Итоговый турнир WTA. Свитолина – Возняцки (Видеообзор матча)

НХЛ. Форвард «Торонто» порезал лицо коньком защитнику «Лос-Анджелеса» (Видео)

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик (Видео боя)

НХЛ. Десятка лучших голов третьей недели сезона (Видео)

Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)





Топ-новости недели

Итоговый турнир WTA. Винус Уильямс обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла в полуфинал
Итоговый турнир WTA. Свитолина проиграла Гарсии
Долгополов проиграл Харрисону на старте турнира ATP в Базеле
Итоговый турнир WTA. Свитолина разгромно проиграла Возняцки
Украинцы завоевали 40 медалей на ЧЕ-2017 по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (413)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги