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НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Юту», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто», «Кливленд» проиграл «Бруклину» и другие результаты

НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Юту», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Торонто», «Кливленд» проиграл «Бруклину» и другие результатыВ ночь на 25 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.

«Финикс Санз» одержал вторую победу в сезоне, обыграв на домашнем паркете «Юту Джаз со счетом 97:88. 
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Ти Джей Уоррен, записав в свой актив 27 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 29 минут 36 секунд, за которые оформил свой первый в сезоне дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов, совершил 2 потери и получил 1 фол. 
В составе «Юты» Родни Худ набрал 22 очка, а Рики Рубио сделал дабл-дабл - 15 очков и 11 передач.
Это поражение стало для «Юты» третьим в пяти матчах на старте сезона.

В Западной конференции «Финикс» и «Юта» делят 10-11-е места, имея по 2 победы и 3 поражения.

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 36,8 очков в среднем за игру (4 матча)
2. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 31,0 (4)
3. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 29,2 (5)
4. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 28,7 (3)
5. Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) – 27,6 (5)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 25 октября

Финикс – Юта 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)
Финикс: Уоррен (27), Букер (17), Лень (13 + 13 подборов), Юлис (13), Чендлер (6 +10 подборов), Джеймс (5), Дэниэлс (5), Крисс (4), Джексон (4), Бендер (3)
Юта: Худ (22), Гобер (16 + 14 подборов), Фэйворс (15), Рубио (15 + 11 передач), Инглс (11), Сефолоша (4), Джонсон (3), Митчелл (2)

Голден Стэйт – Торонто 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)
Голден Стэйт: Карри (30), Дюрант (29), Томпсон (22), Грин (15 + 11 подборов), Уэст (8), Белл (6), Маккоу (4), Пачулия (3)
Торонто: ДеРозан (24), Сиакам (20), Ибака (15), Лоури (14), Пелтль (12 + 14 подборов), Майлз (10), Ануноби (8), Райт (7), Пауэлл (2)

Бруклин – Кливленд 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)
Бруклин: Динуидди (22), Холлис-Джефферсон (19), Крэбб (19), Кэролл (18), Харрис (11), ЛеВерт (10), Букер (6), Эйси (3), Килпатрик (2), Аллен (2)
Кливленд: Джеймс (29 + 10 подборов + 13 передач), Корвер (22), Грин (18), Лав (15 + 12 подборов), Краудер (5), Кальдерон (5), Томпсон (3), Смит (2)

Шарлотт – Денвер 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)
Шарлотт: Камински (20), Уокер (19), Монк (17), Лэмб (16), Ховард (15 +19 подборов), Уильямс (9), О'Брайан (7), Бэйкон (5), Кидд-Гилкрист (2)
Денвер: Йокич (18 + 11 подборов), Харрис (18), Мюррей (16), Бартон (9), Пламли (8 + 10 подборов), Миллсэп (8), Чендлер (7), Бизли (7), Мудиай (2)

Детройт – Миннесота 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)
Детройт: Харрис (34), Брэдли (20), Джонсон (15), Драммонд (15 + 20 подборов), Элленсон (14), Джексон (10), Луэр (7), Гэллоуэй (5), Смит (2)
Миннесота: Таунс (23 + 10 подборов), Уиггинс (21), Тиг (18), Дженг (8), Кроуфорд (8), Бьелица (7), Гибсон (6), Мухаммад (4)

Филадельфия – Хьюстон 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)
Филадельфия: Редик (22), Эмбиид (21), Ковингтон (20), Симмонс (14), Бэйлесс (9), Андерсон (8), Макконнелл (6), Джонсон (4)
Хьюстон: Гордон (29), Харден (27 + 13 передач), Капела (16 + 20 подборов), Андерсон (14), Мба а Муте (8), Блэк (8), Такер (3)

Майами – Сан-Антонио 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)
Майами: Т. Джонсон (23), Дж. Джонсон (21), Драгич (20), Уэйтерс (17), Ричардсон (6), Олиник (5), Адебайо (4), Уинслоу (4)
Сан-Антонио: Олдридж (31), ), Гэй (22),  Грин (15), Джинобили (14), Газоль (13), Андерсон (12 + 10 подборов), Пол (7), Миллс (3)

Оклахома-Сити – Индиана 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)
Оклахома-Сити: Энтони (28 + 10 подборов), Уэстбрук (28 + 10 подборов + 16 передач), Адамс (17 + 11 подборов), Джордж (10), Фелтон (9), Грант (7), Абринес (5), Роберсон (4), Хьюстис (3), Паттерсон (3)
Индиана: Оладипо (35), Коллисон (18), Т. Янг (14), Джозеф (6), Джефферсон (5 + 7 подборов), Стивенсон (5), Богданович (4), Сабонис (4 + 11 подборов), Д. Янг (3), Лиф (2)

Даллас – Мемфис 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:24)
Даллас: Смит-мл. (19), Мэттьюз (16), Барнс (15), Бареа (14), Новицки (13), Феррел (10), Ноэль (8), Харрис (6), Пауэлл (2)
Мемфис: Газоль (26 + 11 подборов), Конли (21), Эванс (13), Эннис (8), Чалмерс (8), Мартин (7), Харрисон (7), Брукс (4)

Лейкерс – Вашингтон 102:99 OT (23:18, 22:31, 24:30, 23:13, 10:7)
Лейкерс: Ингрэм (19 + 10 подборов), Нэнс (18 + 10 подборов), Кузьма (15), Колдуэлл-Поуп (14), Рэндл (11), Лопес (9), Болл (6 + 10 передач), Кларксон (8), Харт (2)
Вашингтон: Бил (28), Уолл (18), Портер (12), Гортат (11 + 14 подборов), Микс (11), Убре (9), Скотт (4), Фрэйзер (2), Маинми (2), Смит (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон Уизардс – 3 победы / 1 поражение
2. Милуоки Бакс – 3/1
3. Орландо Мэджик – 3/1
4. Бруклин Нетс – 3/2
5. Кливленд Кавальерс – 3/2
6. Детройт Пистонс – 3/2
7. Бостон Селтикс – 2/2
8. Майами Хит – 2/2
9. Торонто Рэпторс – 2/2
10. Шарлотт Хорнетс - 2/2
11. Индиана Пэйсерс – 2/3
12. Атланта Хоукс  - 1/3
13. Филадельфия Сиксерс – 1/4
14. Нью-Йорк Никс – 0/3
15. Чикаго Буллз – 0/3

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 3 победы / 0 поражений
2. Сан-Антонио Спёрс – 4/0
3. Хьюстон Рокетс – 4/1
4. Мемфис Гриззлиз – 3/1
5. Портленд Трэйл Блэйзерс – 3/1
6. Голден Стэйт Уорриорз – 3/2
7. Лос-Анджелес Лейкерс – 2/2
8. Оклахома-Сити Тандер – 2/2
9. Миннесота Тимбервулвз – 2/3
10. Финикс Санз – 2/3
11. Юта Джаз – 2/3
12. Денвер Наггетс – 1/3
13. Сакраменто Кингз – 1/3
14. Нью-Орлеан Пеликанс – 1/3
15. Даллас Маверикс – 1/4

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