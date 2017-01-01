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НБА. «Кливленд» обыграл «Чикаго», «Клипперс» выиграл у «Юты», «Нью-Орлеан» проиграл «Портленду» и другие результаты

Леброн Джеймс (Кливленд)В ночь на 25 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

В одном из них «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете обыграл «Чикаго Буллз» счётом 119:112.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка и 13 передач. Джеймс начал игру на позиции разыгрывающего. Основной разыгрывающий Кавальерс Деррик Роуз пропустил игру из-за травмы левого голеностопного сустава. Кевин Лав сделал дабл-дабл - 20 очков и 12 подборов.
В составе «Чикаго» 25 очков набрал Джастин Холидэй, еще 19 — Лаури Маркканена.
Для «Кавальерс» эта победа стала третьей в четырех стартовых матчах сезона. «Буллз» потерпели третье поражение подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» на втором месте, «Чикаго» на последнем.

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 36,8 очков в среднем за игру (4 матча)
2. Демаркус Казинс (Нью-Орлеан Пеликанс) – 31,0 (4)
3. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 29,0 (2)
4. Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) – 29,0 (4)
5. Аарон Гордон (Орландо Мэджик) – 27,5 (2)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 24 октября

Орландо – Бруклин 125:121 (30:30, 31:31, 26:35, 38:25)
Орландо: Гордон (41 + 14 подборов), Фурнье (28), Огастин (19), Вучевич (12), Симмонс (12), Бийомбо (5), Исаак (4), Мак (4)
Бруклин: Рассел (29), Холлис-Джефферсон (18), Кэрролл (17), ЛеВерт (15), Мозгов (9), Букер (7), Крэбб (6), Динуидди (6), Аллен (5), Эйси (5), Харрис (4)

Кливленд – Чикаго 119:112 (28:38, 37:30, 26:24, 28:20)
Кливленд: Джеймс (34 + 13 передач), Лав (20 + 12 подборов), Грин (16), Краудер (11), Уэйд (11), Корвер (11), Фрай (8), Томпсон (5), Смит (3)
Чикаго: Холидэй (25), Маркканен (19), Фелдер (13), Валентайн (13), Грант (12 + 10 передач), Лопес (11), Ципаер (11), Пондекстер (6), Фелисио (2)

Бостон – Нью-Йорк 109:89 (30:17, 23:16, 23:27, 33:29)
Бостон: Браун (23), Тэтум (22), Ирвинг (20), Хорфорд (13 + 13 подборов), Тайс (11), Розир (8), Ларкин (5), Юбуселе (4), Бэйнс (3)
Нью-Йорк: Кантер (16 + 19 подборов), Ли (13), Порзингис (12), Эрнангомес (12),Сешнс (8), Хардуэй-мл. (6), Макдермотт (6), Бизли (6), Джек (4), Бэйкер (2), О'Куинн (2), Томас (2)

Миннесота – Индиана 107:130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)
Миннесота: Таунс (28), Бьелица (18), Кроуфорд (18), Мухаммад (14), Уиггинс (7), Гибсон (6), Дженг (6), Брукс (5), Джонс (3), Тиг (2)
Индиана: Оладипо (28), Джозеф (21), Богданович (19), Коллисон (15 + 16 передач), Сабонис (15 + 11 подборов), Лиф (11), Т. Янг (9), Джефферсон (8), Стиверсон (2), Джо Янг (2)

Портленд – Нью-Орлеан 103:93 (29:19, 18:29, 24:25, 32:20)
Портленд: Маккаллум (23), Лиллард (13), Тернер (13), Дэвис (12 + 10 подборов), Нуркич (12), Амину (8), Коннотон (8 + 6 подборов), Ленард (5), Суаниган (5 + 8 подборов), Харклесс (4)
Нью-Орлеан: Казинс (39 + 13 подборов), Холидэй (14), Нельсон (10), Кларк (9), Мур (8), Миллер (5), Диалло (3), Аллен (3), Дэвис (2)

Клипперс – Юта 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28)
Клипперс: Гриффин (22), Беверли (19), Риверс (16), Галлинари (14), Джордан (11 + 18 подборов) , Уильямс (9), Джонсон (5), Рид (4), Торнуэлл (2)
Юта: Митчелл (19), Гобер (12), Сефолоша (11 + 12 подборов), Джонсон (10), Рубио (10), Беркс (7), Фэйворс (6), Нетр (5), Инглс (3) Юдо (1)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон Уизардс – 3 победы / 0 поражений
2. Кливленд Кавальерс – 3/1
3. Орландо Мэджик – 3/1
4. Милуоки Бакс – 3/1
5. Майами Хит – 2/1
6. Торонто Рэпторс – 2/1
7. Индиана Пэйсерс – 2/2
8. Бруклин Нетс – 2/2
9. Бостон Селтикс – 2/2
10. Детройт Пистонс – 2/2
11. Шарлотт Хорнетс - 1/2
12. Атланта Хоукс  - 1/3
13. Филадельфия Сиксерс – 1/3
14. Нью-Йорк Никс – 0/3
15. Чикаго Буллз – 0/316.

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 3 победы / 0 поражений
2. Мемфис Гриззлиз – 3/0
3. Сан-Антонио Спёрс – 3/0
4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 3/1
5. Хьюстон Рокетс – 3/1
6. Миннесота Тимбервулвз – 2/2
7. Юта Джаз – 2/2
8. Голден Стэйт Уорриорз – 2/2
9. Денвер Наггетс – 1/2
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 1/2
11. Оклахома-Сити Тандер – 1/2
12. Финикс Санз – 1/3
13. Сакраменто Кингз – 1/3
14. Нью-Орлеан Пеликанс – 1/3
15. Даллас Маверикс – 0/4

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