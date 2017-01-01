Лидер «Голден Стэйт» Карри оштрафован на $50 тыс. за бросок капой в судью

Разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт» Стивен Карри оштрафован на $50 тыс. за попадание капой в арбитра во время игры регулярного чемпионата, портал TheScore.



Лидер «Голден Стэйт» бросил капой в арбитра во время гостевого матча против «Мемфиса». В конце встречи Карри проявил возмущение действиями арбитра и попал в него капой. Матч проходил в ночь на 22 октября и завершился победой «Мемфиса» со счетом 111:101. Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков.



Карри не будет дисквалифицирован, а только заплатит штраф в $50 тыс., который является максимально возможным в данной ситуации.



«Голден Стэйт» является действующим чемпионом лиги, в прошлогодней финальной серии клуб победил лидера Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» (4-1).