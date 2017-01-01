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НБА. «Финикс» одержал первую победу в сезоне, «Голден Стэйт» разгромил «Даллас», «Хьюстон» проиграл «Мемфису» и другие результаты

НБА. «Финикс» одержал первую победу в сезоне, «Голден Стэйт» разгромил «Даллас», «Хьюстон» проиграл «Мемфису» и другие результатыВ ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете вырвал победу у «Сакраменто Кингз» со счетом 117:115. По ходу матча «Финикс» имел преимущество +22 очка, однако в концовке «едва не упустил победу.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Девин Букер, набравший 22 очка. Ещё 19 в активе Маркиса Крисса. Украинский центровой Алексей Лень провел на площадке 17 минут 22 секунды, за которые набрал 7 очков, сделал 7 подборов, 1 результативную передачу, совершил 3 потери, получил 3 фола и завершил игру с коэффициентом результативности «8».  
У «Сакраменто» Гарретт Темпл принес 23 очка, еще 19 — Де'Аарон Фокс.
Эта победа стала для «Санз» первой в сезоне после трех поражений на старте. «Кингз» потерпели третье поражение в четырех матчах.
В западной конференции «Финикс» и «Сакраменто», имея по 1 победе и 3 поражения, делят 13-14 места.

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 36,8 очков в среднем за игру (4 матча)
2. Кристапс Порзингис  (Нью-Йорк Никс) – 32,0 (2)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 31,7 (3)
4. Блэйк Гриффин (Лос-Анджелес Клипперс) – 29,0 (2)
5. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 29,0 (2)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 23 октября
Детройт – Филадельфия 86:97 (22:31, 21:25, 24:19, 19:22)
Детройт: Джексон (16 ), Брэдли (15), Драммонд (14 + 14 подборов), Харрис (11), Гэллоуэй (9), Луэр (6), Кеннард (6), Толливер (5), Смит (4)
Филадельфия: Эмбиид (30), Симмонс (21 + 12 подборов + 10 передач), Ковингтон (13), Редик (7, Шарич (7), Бэйлесс (6), Макконнелл (5), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (3), Фульц (2)

Майами – Атланта 104:93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)
Майами: Ричардсон (21), Эллингтон (20), Драгич (19), Уэйтерс (10), Олиник (10 + 10 подборов), Дж. Джонсон (8), Уинслоу (8), Т. Джонсон (6), Мики (2)
Атланта: Принс (20), Бэйзмор (20), Коллинз (14 + 11 подборов), Беленелли (11), Дилэйни (10), Бэббит (9), Мускала (5), Тэйлор (4)

Хьюстон – Мемфис 90:98 (26:24, 31:26, 19:20, 14:28)
Хьюстон: Гордон (27), Харден (22), Капела (14), Нене (9), Мба а Муте (8), Андерсон (5), Такер (3), Ариза (2)
Мемфис: М. Газоль (26), Конли (17), Эннис (14 + 11 подборов), Мартин (11), Чалмерс (11), Эванс (5), Парсонс (5), Харрисон (4), Брукс (3), Райт (2)

Милуоки – Шарлотт 103:97 (18:25, 35:29, 30:23, 20:20)
Милуоки: Адетокумбо (32 + 14 подборов), Миддлтон (20), Телетович (15), Снелл (13), Монро (8), Мэйкер (6), Лиггинс (5), Хенсон (2), Деллаведова (2)
Шарлотт: Камински (18), Лэмб (17), Уокер (15), О'Брайан (14), Ховард (8 + 22 подбора), Бэкон (5), Грэм (4), Монах (4)

Сан-Антонио – Торонто 101:97 (21:23, 29:27, 25:24, 26:23)
Сан-Антонио: Олдридж (20), Грин (17), Мюррей (16 + 14 подборов), Гэй (11), Андерсон (10), Джинобили (9), Ловернь (9), Миллс (6), Форбс (2), П. Газоль (1)
Торонто: ДеРоЗан (28), Ибака (13), Майла (13), Пелтль (10 + 12 подборов), Лоури (8), ВанВлит (7), Пауэлл (6),Ногейра (4), Ануноби (4), Райт (4)

Даллас – Голден Стэйт 103:133 (24:40, 38:25, 22:34, 19:34)
Даллас: Мэттьюз (19), Феррел (13), Барнс (13), Бареа (13),Новицки (11), Смит-мл (10), Пауэлл (10), Ноэл (8), Уити (4), Клебер (2)
Голден Стэйт: Карри (29), Дюрант (25), Томпсон (21), Янг (13), Грин (10), Игудала (9), Ливингстон (8), Макги (6), Белл (6), Уэст (4), Пачулия (2)

Денвер – Вашингтон 104:109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)
Денвер: Йокич (29), Миллсэп (17), Мудиай (15), Бартон (12), Мюррей (8), Чендлер (7), Фарид (6), Пламли (5), Бизли (3), Харрис (2)
Вашингтон: Бил (20), Уолл (19 + 12 передач), Портер (17 + 10 подборов), Убре (14), Гортат (13), Фрэйзер (10), Саторански (5), Микс (5), Маинми (4), Скотт (2)

Финикс – Сакраменто 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39)
Финикс: Букер (22), Крисс (19), Джеймс (18), Джексон (15), Юлис (11), Черндлер (9 + 14 подборов), Лень (7), Дэниэлс (7), Бендер (5), Уоррен (4)
Сакраменто: Темпл (23), Фокс (19), Лабиссьер (17), Хилд (14), Богданович (12),  Коули-Стайн (11), Джексон (10), Куфос (7), Хилл (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон Уизардс – 3 победы / 0 поражений
2. Милуоки Бакс – 3/1
3. Орландо Мэджик – 2/1
4. Бруклин Нетс – 2/1
5. Кливленд Кавальерс – 2/1
6. Майами Хит – 2/1
7. Торонто Рэпторс – 2/1
8. Детройт Пистонс – 2/2
9. Бостон Селтикс – 1/2
10. Индиана Пэйсерс – 1/2
11. Шарлотт Хорнетс - 1/2
12. Атланта Хоукс  - 1/3
13. Филадельфия Сиксерс – 1/3
14. Нью-Йорк Никс – 0/2
15. Чикаго Буллз – 0/2

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 2 победы / 0 поражений
2. Мемфис Гриззлиз – 3/0
3. Сан-Антонио Спёрс – 3/0
4. Хьюстон Рокетс – 3/1
5. Миннесота Тимбервулвз – 2/1
6. Юта Джаз – 2/1
7. Портленд Трэйл Блэйзерс – 2/1
8. Голден Стэйт Уорриорз – 2/2
9. Нью-Орлеан Пеликанс – 1/2
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 1/2
11. Денвер Наггетс – 1/2
12. Оклахома-Сити Тандер – 1/2
13. Финикс Санз – 1/3
14. Сакраменто Кингз – 1/3
15. Даллас Маверикс – 0/4

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