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НБА. «Миннесота» вирвала победу у «Оклахомы», «Бруклин» обыграл «Атланту», «Лейкерс» проиграл «Нью-Орлеану»

Оклахома-Сити – Миннесота (113:115). Эндрю Уиггинз #22 (Миннесота)В ночь на 23 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

«Миннесота Тимбервулвз» в гостях вырвала победу у «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 115:113.
Судьба матча решилась на последних секундах. За 4,7 секунды до финальной сирены Кармело Энтони реализовал трехочковый и вывел вперед «Тандер» — 113:112. В ответ Эндрю Уиггинс реализовал дальний бросок с сиреной и принес победу «Миннесоте».
В составе победителей самыми результативными стали Уиггинс и Карл-Энтони Таунс, набравшие по 27 очков.
В составе «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл - 31 очко и 10 подборов, а Кармело Энтони набрал 23 очка. 

В Западной конференции «Миннесота» занимает 5-е место (2 победы, 1 поражение), «Оклахома» - на 12-м (1 победа, 2 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 38,3 очков в среднем за игру (3 матча)
2. Кристапс Порзингис  (Нью-Йорк Никс) – 32,0 (2)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 31,7 (3)
4. Блэйк Гриффин (Лос-Анджелес Клипперс) – 29,0 (2)
5. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 29,0 (2)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 23 октября

Бруклин – Атланта 116:104 (19:25, 37:28, 35:24, 25:27)
Бруклин: Крэбб (20), Кэрролл (17), Расселл (16 + 10 передач), ЛеВерт (16), Букер (14), Холлис-Джефферсон (9), Мозгов (6), Харрис (6), Динуидди (5), Аллен (4), Эйси (3)
Атланта: Белинелли (19),Шредер (17), Бэйзмор (16), Коллинз (14 + 13 подборов), Принс (9), Ильясова (9), Мускала (8), Дедмон (7), Дилэйни (5)

Оклахома-Сити – Миннесота 113:115 (23:28, 31:33, 21:27, 38:27)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (31 + 10 передач), Энтони (23), Адамс (17 + 13 подборов), Джордж (14), Грант (12), Фелтон (12), Абринес (4)
Миннесота: Уиггинс (27), Энтони Таунс (27 + 12 подборов), Тиг (19), Батлер (15), Гибсон (11 + 10 подборов), Дженг (7), Бьелица (3), Кроуфорд (3), Мухаммад (2), Джонс (1)

Лейкерс – Нью-Орлеан 112:119 (22:34, 33:34, 28:26, 29:25)
Лейкерс: Коарксон (24), Кузьма (20),Кондуэлл-Поул (20), Рэндл (11),Болл (8 + 13 передач), Ингрэм (7), Лопес (7), Нэнс-мл (6). Харт (5), Богут (2), Брюэр (2)
Нью-Орлеан: Дэвис (27 + 17 подборов), Казинс (22 + 11 подборов), Мур (19), Холидэй (14), Кларк (14), Каннингем (6), Миллер (6), Аллен (6), Нельсон (5)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон Уизардс – 2 победы / 0 поражений
2. Торонто Рэпторс – 2/0
3. Кливленд Кавальерс – 2/1
4. Орландо Мэджик – 2/1
5. Бруклин Нетс – 2/1
6. Милуоки Бакс –2/1
7. Детройт Пистонс – 2/1
8. Майами Хит – 1/1
9. Шарлотт Хорнетс - 1/1
10. Атланта Хоукс  - 1/2
11. Бостон Селтикс – 1/2
12. Индиана Пэйсерс – 1/2
13. Нью-Йорк Никс – 0/2
14. Филадельфия Сиксерс – 0/3
15. Чикаго Буллз – 0/2

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 2 победы / 0 поражений
2. Мемфис Гриззлиз – 2/0
3. Сан-Антонио Спёрс – 2/0
4. Хьюстон Рокетс – 3/0
5. Миннесота Тимбервулвз – 2/1
6. Юта Джаз – 2/1
7. Портленд Трэйл Блэйзерс – 2/1
8. Денвер Наггетс – 1/1
9. Нью-Орлеан Пеликанс – 1/2
10. Голден Стэйт Уорриорз – 1/2
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 1/2
12. Оклахома-Сити Тандер – 1/2
13. Сакраменто Кингз – 1/2
14. Даллас Маверикс – 0/3
15. Финикс Санз – 0/3

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