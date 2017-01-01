НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Кливленд» победил «Милуоки» и другие результаты

В ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.
«Финикс Санз» в домашнем матче уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 130:132.
Лучшим в составе победителей был 19-летний дебютант Лонзо Болл, оформивший свой первый дабл-дабл в карьере НБА – 29 очков и 11 подборов. Лишь одной передачи ему не хватило до трипл-дабла.
В составе Финикса самым результативным стал Эрик Бледсо, набравший 28 очков, а Девин Букер сделал дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Украинский центровой Алексей Лень в стартовом для себя матче провел на паркете 21 минуту 11 секунд, за которые набрал 4 очка, сделал 7 подборов и 1 результативную передачу.
Финикс потерпел второе поражение подряд на старте сезона. «Лейкерс» одержали первую победу в двух матчах.
Самые результативные игроки лиги в текущем сезоне НБА:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 35,5 очков в среднем за игру (2 матча)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 33,0 (1)
3. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк Никс) – 31,0 (1)
4. Никола Вучевич (Орландо Мэджик) – 30,0 (2)
5. Блэйк Гриффин (Лос-Анджелес Клипперс) – 29,0 (1)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 20 октября
Финикс – Лейкерс 130:132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)
Ф: Бледсоу (28), Букер (25 + 11 подборов), Уоррен (24), Чендлер (13), Джеймс (13), Джексон (12), Крисс (5), Лень (4 + 7 подборов), Дэниэлс (3), Бендер (3)
Л: Болл (29 + 11 подборов), Ингрэм (25), Лопес (19 + 11 подборов), Кларксон (17), Кузьма (15), Нэнс (14), Рэндл (8), Брюер (5)
Филадельфия – Бостон 92:102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)
Ф: Редик (19), Бэйлесс (18), Ковингтон (12), Эмбиид (11 + 14 подборов), Симмонс (11 + 11 подборов), Шарич (9 + 10 подборов), Фульц (6), Макконнелл (4), Луваву-Кабарро (2)
Б: Ирвинг (21), Хорфорд (19), Тэйтум (15), Розир (14), Ларкин (10), Бэйнс (10), Браун (9), Ябуселе (3), Берд (3)
Милуоки – Кливленд 97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)
М: Адетокумбо (34), Брогдон (16), Снелл (9), Миддлтон (8), Монро (8), Мэйкер (7), Хенсон (4), Деллаведова (3), Телетович (3), Браун (3), Терри (2)
К: Джеймс (24), Лав (17 + 12 подборов), Корвер (17), Краудер (14), Роуз (12), Грин (10), Томпсон (8), Смит (7), Уэйд (4), Фрай (3)
Нью-Орлеан – Голден Стэйт 120:128 (36:26, 25:35, 26:37, 30:30)
НО: Дэвис (32 + 16 подборов), Казинс (23 + 10 подборов), Холидэй (11), Кларк (11), Кроуфорд (11), Каннингем (6), Миллер (2)
ГС: Томпсон (23), Карри (23), Дюрант (22), Грин (10), Уэст (9), Игудала (7), Пачулия (6), Белл (4), Янг (3), Макги (2)
Индиана – Портленд 96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)
И: Оладипо (17), Лиф (17), Коллисон (14), Богданович (11), Т. Янг (8), Джеффернсон (8), Джозеф (7), Д. Янг (5), Стивенсон (4), Сабонис (3), Уилкинс (2)
П: Макколлум (28), Лиллард (18), Тернер (17), Амину (16 + 16 подборов), Нуркич (11), Коннотон (8), Дэвис (7), Харклесс (5), Сваниган (2), Напьер (2)
Шарлотт – Атланта 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)
Ш: Уокер (26), Ховард (20 + 15 подборов), Лэмб (15), Бэйкон (6 + 11 подборов), Грэм (9), Монк (6), О'Брайн (6 + 6 подборов), Стоун (0).
А: Шредер (25), Камински (21), Принс (15 + 6 подборов), Дедмон (11), Бэйзмор (11), Мускала (9), Бэббит (7), Коллинз (5), Белинелли (5), Дилэйни (3)
Вашингтон – Детройт 115:111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)
В: Портер (28), Уолл (26 + 10 передач), Бил (25), Гортат (10), Микс (9), Скотт (8), Маинми (5), Убре (4)
Д: Джексон (21), Брэдли (18), Харрис (15), Смит (12), Кеннард (11), Луэр (10), Джонсон (10), Драммонд (9 + 12 подборов), Гэллоуэй (5)
Бруклин – Орландо 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)
Б: Кэролл (17), Расселл (17), Букер (17 + 11 подборов), Динуидди (16), Холлис-Джефферсон (15), Харрис (10), ЛеВерт (9), Аллен (9), Крэбб (9), Мозгов (4), Эйси (3)
О: Вучевич (41 + 12 подборов), Фурнье (22), Росс (11), Симмонс (10), Огастин (10), Исаак (9), Пэйтон (4), Хезонья (3), Бийомбо (3), Спейтс (3), Мак (3), Аффлало (2)
Миннесота – Юта 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)
М: Уиггинс (21), Таунс (20 + 10 подборов), Кроуфорд (17), Батлер (13), Тиг (10), Бьелица (10), Гибсон (4), Дженг (3), Мухаммад (2)
Ю: Худ (20), Рубио (19 + 10 передач), Фэйворс (16), Инглс (14), Гобер (10 + 13 подборов), Сефолоша (9), Джонсон (4), Юдо (3), Митчелл (2)
Даллас – Сакраменто 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)
Д: Барнс (24), Фарелл (14), Финни-Смит (14),Новицки (10), Бареа (9 + 10 передач), Ноэл (7), Межри (4), Пауэлл (3), Клавелл (3)
С: Хилл (21), Рэндолф (13), Хилд (13), Коули-Стайн (10 + 11 подборов), Фокс (9 + 10 передач), Темпл (8), Лабиссьер (8), Картер (6), Куфос (3), Джексон (2)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон Уизардс – 2 победы / 0 поражений
2. Кливленд Кавальерс – 2/0
3. Торонто Рэпторс – 1/0
4. Бруклин Нетс – 1/1
5. Шарлотт Хорнетс - 1/1
6. Детройт Пистонс – 1/1
7. Индиана Пэйсерс – 1/1
8. Атланта Хоукс - 1/1
9. Орландо Мэджик – 1/1
10. Милуоки Бакс – 1/1
11. Бостон Селтикс – 1/2
12. Майами Хит – 0/1
13. Нью-Йорк Никс – 0/1
14. Филадельфия Сиксерс – 0/2
15. Чикаго Буллз – 0/1
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 1 победа / 0 поражений
2. Мемфис Гриззлиз – 1/0
3. Оклахома-Сити Тандер – 1/0
4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 2/0
5. Сан-Антонио Спёрс – 1/0
6. Хьюстон Рокетс – 2/0
7. Миннесота Тимбервулвз – 1/1
8. Юта Джаз – 1/1
9. Голден Стэйт Уорриорз – 1/1
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 1/1
11. Сакраменто Кингз – 1/1
12. Даллас Маверикс – 0/2
13. Денвер Наггетс – 0/1
14. Нью-Орлеан Пеликанс – 0/2
15. Финикс Санз – 0/2
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