На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Кливленд» победил «Милуоки» и другие результаты

Финикс – Лейкерс (130:132). Алексей Лень #21 ( Финикс), Брэндон Ингрэм #14 (Лейкерс)В ночь на 24 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.

«Финикс Санз» в домашнем матче уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 130:132.
Лучшим в составе победителей был 19-летний дебютант Лонзо Болл, оформивший свой первый дабл-дабл в карьере НБА – 29 очков и 11 подборов. Лишь одной передачи ему не хватило до трипл-дабла.
В составе Финикса самым результативным стал Эрик Бледсо, набравший 28 очков, а Девин Букер сделал дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Украинский центровой Алексей Лень в стартовом для себя матче провел на паркете 21 минуту 11 секунд, за которые набрал 4 очка, сделал 7 подборов и 1 результативную передачу.
Финикс потерпел второе поражение подряд на старте сезона. «Лейкерс» одержали первую победу в двух матчах.

Самые результативные игроки лиги в текущем сезоне НБА:
1. Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) – 35,5 очков в среднем за игру (2 матча)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 33,0 (1)
3. Кристапс Порзингис  (Нью-Йорк Никс) – 31,0 (1)
4. Никола Вучевич (Орландо Мэджик) – 30,0 (2)
5. Блэйк Гриффин (Лос-Анджелес Клипперс) – 29,0 (1)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2017/2018. 20 октября
Финикс – Лейкерс 130:132 (36:40, 37:30, 26:36, 31:26)
Ф: Бледсоу (28), Букер (25  + 11 подборов), Уоррен (24), Чендлер (13), Джеймс (13), Джексон (12), Крисс (5), Лень (4 + 7 подборов), Дэниэлс (3), Бендер (3)
Л: Болл (29 + 11 подборов), Ингрэм (25), Лопес (19 + 11 подборов), Кларксон (17), Кузьма (15), Нэнс (14), Рэндл (8), Брюер (5)

Филадельфия – Бостон 92:102 (21:24, 29:22, 22:23, 20:33)
Ф: Редик (19), Бэйлесс (18), Ковингтон (12), Эмбиид (11 + 14 подборов), Симмонс (11 + 11 подборов), Шарич (9 + 10 подборов), Фульц (6), Макконнелл (4), Луваву-Кабарро (2)
Б: Ирвинг (21), Хорфорд (19), Тэйтум (15), Розир (14), Ларкин (10), Бэйнс (10), Браун (9), Ябуселе (3), Берд (3)

Милуоки – Кливленд 97:116 (25:25, 24:30, 24:31, 24:30)
М: Адетокумбо (34), Брогдон (16), Снелл (9), Миддлтон (8), Монро (8), Мэйкер (7), Хенсон (4), Деллаведова (3), Телетович (3), Браун (3), Терри (2)
К: Джеймс (24), Лав (17 + 12 подборов), Корвер (17), Краудер (14), Роуз (12), Грин (10), Томпсон (8), Смит (7), Уэйд (4), Фрай (3)

Нью-Орлеан – Голден Стэйт 120:128 (36:26, 25:35, 26:37, 30:30)
НО: Дэвис (32 + 16 подборов), Казинс (23 + 10 подборов), Холидэй (11), Кларк (11), Кроуфорд (11), Каннингем (6), Миллер (2)
ГС: Томпсон (23), Карри (23), Дюрант (22), Грин (10), Уэст (9), Игудала (7), Пачулия (6), Белл (4), Янг (3), Макги (2)

Индиана – Портленд 96:114 (25:31, 27:31, 21:29, 23:23)
И: Оладипо (17), Лиф (17), Коллисон (14), Богданович (11), Т. Янг (8), Джеффернсон (8), Джозеф (7), Д. Янг (5), Стивенсон (4), Сабонис (3), Уилкинс (2)
П: Макколлум (28), Лиллард (18), Тернер (17), Амину (16 + 16 подборов), Нуркич (11), Коннотон (8), Дэвис (7), Харклесс (5), Сваниган (2), Напьер (2)

Шарлотт – Атланта 109:91 (18:28, 31:28, 35:17, 25:18)
Ш: Уокер (26), Ховард (20 + 15 подборов), Лэмб (15), Бэйкон (6 + 11 подборов), Грэм (9), Монк (6), О'Брайн (6 + 6 подборов), Стоун (0).
А: Шредер (25), Камински (21), Принс (15 + 6 подборов), Дедмон (11), Бэйзмор (11), Мускала (9), Бэббит (7), Коллинз (5), Белинелли (5), Дилэйни (3)

Вашингтон – Детройт 115:111 (29:31, 29:34, 33:16, 24:30)
В: Портер (28), Уолл (26 + 10 передач), Бил (25), Гортат (10), Микс (9), Скотт (8), Маинми (5), Убре (4)
Д: Джексон (21), Брэдли (18), Харрис (15), Смит (12), Кеннард (11), Луэр (10), Джонсон (10), Драммонд (9 + 12 подборов), Гэллоуэй (5)

Бруклин – Орландо 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)
Б: Кэролл (17), Расселл (17), Букер (17 + 11 подборов), Динуидди (16), Холлис-Джефферсон (15), Харрис (10), ЛеВерт (9), Аллен (9), Крэбб (9), Мозгов (4), Эйси (3)
О: Вучевич (41 + 12 подборов), Фурнье (22), Росс (11), Симмонс (10), Огастин (10), Исаак (9), Пэйтон (4), Хезонья (3), Бийомбо (3), Спейтс (3), Мак (3), Аффлало (2)

Миннесота – Юта 100:97 (19:16, 27:26, 24:23, 30:32)
М: Уиггинс (21), Таунс (20 + 10 подборов), Кроуфорд (17), Батлер (13), Тиг (10), Бьелица (10), Гибсон (4), Дженг (3), Мухаммад (2)
Ю: Худ (20), Рубио (19 + 10 передач), Фэйворс (16), Инглс (14), Гобер (10 + 13 подборов), Сефолоша (9), Джонсон (4), Юдо (3), Митчелл (2)

Даллас – Сакраменто 88:93 (23:19, 23:27, 14:25, 28:22)
Д: Барнс (24), Фарелл (14), Финни-Смит (14),Новицки (10), Бареа (9 + 10 передач), Ноэл (7), Межри (4), Пауэлл (3), Клавелл (3)
С: Хилл (21), Рэндолф (13), Хилд (13), Коули-Стайн (10 + 11 подборов), Фокс (9 + 10 передач), Темпл (8), Лабиссьер (8), Картер (6), Куфос (3), Джексон (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Вашингтон Уизардс – 2 победы / 0 поражений
2. Кливленд Кавальерс – 2/0
3. Торонто Рэпторс – 1/0
4. Бруклин Нетс – 1/1
5. Шарлотт Хорнетс - 1/1
6. Детройт Пистонс – 1/1
7. Индиана Пэйсерс – 1/1
8. Атланта Хоукс  - 1/1
9. Орландо Мэджик – 1/1
10. Милуоки Бакс – 1/1
11. Бостон Селтикс – 1/2
12. Майами Хит – 0/1
13. Нью-Йорк Никс – 0/1
14. Филадельфия Сиксерс – 0/2
15. Чикаго Буллз – 0/1

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Клипперс – 1 победа / 0 поражений
2. Мемфис Гриззлиз – 1/0
3. Оклахома-Сити Тандер – 1/0
4. Портленд Трэйл Блэйзерс – 2/0
5. Сан-Антонио Спёрс – 1/0
6. Хьюстон Рокетс – 2/0
7. Миннесота Тимбервулвз – 1/1
8. Юта Джаз – 1/1
9. Голден Стэйт Уорриорз – 1/1
10. Лос-Анджелес Лейкерс – 1/1
11. Сакраменто Кингз – 1/1
12. Даллас Маверикс – 0/2
13. Денвер Наггетс – 0/1
14. Нью-Орлеан Пеликанс – 0/2
15. Финикс Санз – 0/2

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. Дабл-дабл Леня помог «Финиксу» обыграть «Оклахому», «Голден Стэйт» проиграл «Кливленду»
НБА. «Финикс» дома проиграл «Голден- Стэйт», «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и другие результаты
НБА. Предсезонка. «Финикс» проиграл «Юте», «Кливленд» обыграл «Орландо», «Клипперс» - «Лос-Анджелес»
НБА. «Финикс» на выезде обыграл «Милуоки», «Сан-Антонио» дома уступил «Детройту»
НБА. «Финикс» победил «Портленд», «Голден-Стэйт» - «Хьюстон», «Вашингтон» в овертайме проиграл «Оклахоме» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Кливленд» - «Детройту», «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Бруклину» несмотря на дабл-дабл Леня, «Кливленд» уступил «Вашингтону» и другие результаты
НБА. «Финикс» дома в овертайме уступил «Нью-Орлеану», «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», «Оклахома» - «Бостон» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Кливленд» победил «Милуоки» и другие результаты
НБА. «Оклахома» разгромила «Нью-«Йорк», «Торонто» обыграл «Чикаго», «Лейкерс» проиграл «Клипперс»
НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Портленду», «Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту», «Милуоки» победил «Бостон» и другие результаты
Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику
НБА. Форвард «Бостона» Хэйворд сломал ногу в первом матче сезона

Последние новости спорта

13:14 Винокуров – четвертый в спринте, Старикова – в гите на чемпионате Европы по велотреку 17 | Велоспорт

12:06 Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео) 72 | Теннис / Видео

10:56 НХЛ. Дорсетт, Мартин Джонс и Лайне – звезды игрового дня 79 | Хоккей

10:32 НБА. «Финикс» проиграл «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан», «Кливленд» победил «Милуоки» и другие результаты 94 | Баскетбол

09:22 НХЛ. «Питтсбур» на выезде обыграл «Флориду», «Вашингтон» в овертайме одолел «Детройт», «Монреаль» проиграл «Анахайму» и другие результаты 115 | Хоккей

08:36 WBSS. Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Взвешивание (Видео) 161 | Бокс / Видео

08:21 Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания 165 | Бокс / Фото

07:48 Макс Ферстаппен останется в Red Bull Racing до 2020-го 102 | Формула-1

07:37 Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 128 | Формула-1

20:06 Формула-1. Гран-при США. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов 198 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

Свитолина прибыла в Сингапур на Итоговый турнир WTA и сделала селфи с орангутангами (+Фото)

Победа Криса Юбэнка над Авни Йылдырымом в фотографиях

Бой Юниэр Дортикос vs Дмитрий Кудряшов (Фото)

Поединок Головкин – Альварес в фотографиях

Головкин vs Альварес: Результаты взвешивания (Фото)

Джошуа – Пулев: дуэль взглядов в Кардиффе (Фото)

ВИДЕО

Свитолина посетила зоопарк в Сингапуре (Видео)

WBSS. Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Взвешивание (Видео)

Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР США (+Видео)

Ломаченко: Снимаем для Ригондо «Возвращение Чебурашки» (+Видео)

Крис Юбэнк — Авни Йылдырым (Видео боя)

Победа Свитолиной над Весниной на турнире в Пекине (Видеообзор)

Победа Долгополова над Медведевым на старте турнира в Токио (Видеообзор)





Топ-новости недели

Роман Гладыш – бронзовый призер чемпионата Европы по велотреку в скрэтче
Москва. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде
Леся Цуренко не прошла в полуфинал на турнире WTA в Москве
Москва. Цуренко не пустила в 1/4 финала вторую сеяную Вандевеге (+Видео)
Названо место проведения финала WBSS в тяжелом весе








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2017 (317)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги