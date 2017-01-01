Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» Никола Миротич получил перелом челюсти в драке с товарищем по команде Бобби Портисом, сообщает ESPN.



Между баскетболистами возник конфликт во время тренировки 17 октября. В результате Портис ударил Миротича в лицо, тот упал на пол и не мог подняться несколько минут. Его отправили в госпиталь, где диагностировали перелом челюсти. В клубе подтвердили, что Миротичу, скорее всего, потребуется операция.



26-летний испанец черногорского происхождения выступает за «Чикаго» с 2014 года. В прошлом сезоне Миротич в среднем набирал по 10,6 очка. Его зарплата составляет 12,5 миллиона долларов в год.



Портис играет за «Чикаго» с 2015 года. Он соперничает с Миротичем за место в стартовой пятерке.







