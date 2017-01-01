Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» Никола Миротич получил перелом челюсти в драке с товарищем по команде Бобби Портисом, сообщает ESPN.
Между баскетболистами возник конфликт во время тренировки 17 октября. В результате Портис ударил Миротича в лицо, тот упал на пол и не мог подняться несколько минут. Его отправили в госпиталь, где диагностировали перелом челюсти. В клубе подтвердили, что Миротичу, скорее всего, потребуется операция.
26-летний испанец черногорского происхождения выступает за «Чикаго» с 2014 года. В прошлом сезоне Миротич в среднем набирал по 10,6 очка. Его зарплата составляет 12,5 миллиона долларов в год.
Портис играет за «Чикаго» с 2015 года. Он соперничает с Миротичем за место в стартовой пятерке.
18:31 Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии 23 | Гимнастика
18:01 Украинская олимпийская чемпионка Гуцу обвинила белорусского гимнаста Щербо в изнасиловании 48 | Гимнастика
17:40 Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику 58 | Баскетбол
17:24 Танец на шесте официально признан видом спорта 56 | Другие виды спорта
16:58 Джошуа подтвердил, что в 2018 году проведет бой с Фьюри 71 | Бокс
16:42 Полуфинал WBSS Усик — Бриедис состоится в Саудовской Аравии 80 | Бокс
16:15 Саудовская Аравия примет Гонку чемпионов-2018 79 | Авто / Мото
15:27 Стаховский не прошел в 1/4 финала на турнире в Антверпене 114 | Теннис
15:07 НБА. Форвард «Бостона» Хэйворд сломал ногу в первом матче сезона 107 | Баскетбол
14:50 НБА. «Кливленд» выиграл у «Бостона», «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону» на старте сезона 2017/18 92 | Баскетбол
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Октябрь 2017 (274)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.