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Игрок НБА сломал челюсть одноклубнику

Никола МиротичИгрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллс» Никола Миротич получил перелом челюсти в драке с товарищем по команде Бобби Портисом, сообщает ESPN.

Между баскетболистами возник конфликт во время тренировки 17 октября. В результате Портис ударил Миротича в лицо, тот упал на пол и не мог подняться несколько минут. Его отправили в госпиталь, где диагностировали перелом челюсти. В клубе подтвердили, что Миротичу, скорее всего, потребуется операция.

26-летний испанец черногорского происхождения выступает за «Чикаго» с 2014 года. В прошлом сезоне Миротич в среднем набирал по 10,6 очка. Его зарплата составляет 12,5 миллиона долларов в год.

Портис играет за «Чикаго» с 2015 года. Он соперничает с Миротичем за место в стартовой пятерке.



По материалам: lenta.ru
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