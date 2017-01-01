НБА представила топ-10 обманных движений в сезоне-2016/17

Сегодня, 14:40 0 | Баскетбол / Видео

НБА опубликовала видео, посвящённое 10 лучшим обманным движениям в сезоне-2016/17.

В подборку попали защитник «Орландо Мэджик» Элфрид Пэйтон, разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Рики Рубио, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол, разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Джефф Тиг, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл, лидер «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Джален Джонс, защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, а также лидер «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.



